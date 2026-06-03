Pilonul II a adus participanților câștiguri de 93,4 miliarde de lei în 18 ani. Conturile din Pilonul II au crescut cu peste 10% în 2026

Pilonul II de pensii private obligatorii a generat un câștig net de 93,4 miliarde de lei (17,8 miliarde de euro) în primii 18 ani de funcționare efectivă, în perioada 20 mai 2008 – 22 mai 2026, potrivit Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).

Pilonul II de pensii private obligatorii a generat un câștig net de 93,4 miliarde de lei (17,8 miliarde de euro) în primii 18 ani de funcționare efectivă, în perioada 20 mai 2008 – 22 mai 2026, potrivit datelor publicate miercuri, 3 iunie 2026, de Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).

La data de 22 mai 2026, cele șapte fonduri de pensii private din Pilonul II administrau active nete în valoare totală de 228 de miliarde de lei (43,5 miliarde de euro) pentru 8,5 milioane de participanți. De-a lungul celor 18 ani de activitate, fondurile au încasat contribuții brute totale de 141,8 miliarde de lei și au efectuat plăți de aproximativ 7,2 miliarde de lei către circa 335.000 de beneficiari, inclusiv moștenitori.

Potrivit APAPR, diferența dintre activele nete administrate, la care se adaugă plățile efectuate către beneficiari, și contribuțiile brute încasate reprezintă câștigul net obținut pentru participanți. Acesta se ridică la 93,4 miliarde de lei (17,8 miliarde de euro). În aceeași perioadă, randamentul mediu anual al fondurilor de Pilon II a fost de 8,6%, depășind semnificativ rata medie a inflației, estimată la aproximativ 4,8% pe an.

În prezent, în fondurile de pensii private obligatorii sunt înscriși 8,5 milioane de români, reprezentând majoritatea populației active a țării. Dintre aceștia, peste 4,6 milioane contribuie constant, lună de lună, cu 4,75% din venitul brut, sumă inclusă în contribuția totală de asigurări sociale (CAS), care este de 25%.

Reprezentanții APAPR subliniază că economiile acumulate în Pilonul II constituie al doilea cel mai valoros activ financiar al populației, după depozitele bancare, și reprezintă principala formă de economisire pe termen lung pentru mulți români, în special pentru cei cu venituri reduse. Activele din Pilonul II au ajuns să reprezinte aproximativ 11% din Produsul Intern Brut al României. Ca exemplu, un salariat care a avut un venit egal cu salariul mediu și a contribuit neîntrerupt la Pilonul II de la lansarea sistemului până în prezent deține în contul personal peste 60.000 de lei, sumă care s-a dublat în ultimii trei ani.

Estimările APAPR arată că peste un milion de români au acumulat în conturile personale de Pilon II sume care depășesc 60.000 de lei. Dintre aceștia, aproximativ 360.000 de participanți dețin economii de peste 100.000 de lei.

Aproximativ 95% din activele administrate în cadrul Pilonului II de pensii private sunt investite în România, ceea ce transformă fondurile de pensii private în cei mai importanți investitori instituționali autohtoni. Potrivit APAPR, circa două treimi din aceste sume sunt plasate în titluri de stat, iar peste un sfert sunt investite în companii listate la Bursa de Valori București. Prin aceste investiții, fondurile de pensii contribuie atât la finanțarea sustenabilă pe termen lung a statului român, cât și la dezvoltarea economiei și la crearea de locuri de muncă, menținând în același timp un profil de risc relativ redus.

Reprezentanții Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România afirmă că toți indicatorii relevanți ai sistemului de pensii private se află în prezent la niveluri record, ceea ce consolidează încrederea participanților în acest mecanism de economisire pe termen lung.

Potrivit acestora, Pilonul II a traversat cu succes, în ultimii ani, mai multe perioade de volatilitate care au afectat temporar piețele financiare și, implicit, performanțele fondurilor de pensii. Printre acestea se numără pandemia din 2020, războiul din Ucraina, valul global de inflație din 2022, precum și episoadele de incertitudine politică internă. De fiecare dată însă, după aceste scăderi temporare, fondurile și-au reluat traiectoria de creștere. Cel mai recent exemplu de recuperare rapidă a fost înregistrat în 2026, după volatilitatea generată de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și de contextul politic și economic intern.

În ciuda acestor factori nefavorabili, fondurile de pensii private din Pilonul II au continuat să obțină rezultate investiționale pozitive și în prima parte a anului 2026. Astfel, de la începutul anului și până la 22 mai 2026, randamentele fondurilor s-au situat între 7% și 10%, generând pentru participanți un câștig net de 18,1 miliarde de lei, echivalentul a 3,5 miliarde de euro, doar în primele luni ale anului.

În aceeași perioadă, administratorii fondurilor de pensii din Pilonul II au transmis celor 8,5 milioane de participanți scrisoarea anuală de informare, care conține situația detaliată a contribuțiilor virate pe parcursul anului 2025, precum și valoarea acumulată în conturile personale la sfârșitul anului. Potrivit APAPR, valoarea actuală a acestor conturi este cu cel puțin 10% mai mare decât cea comunicată la finalul anului trecut, evoluția fiind susținută de rezultatele favorabile înregistrate de fonduri în primele luni ale anului 2026.

Cu toate acestea, doar 1,5 milioane de participanți la Pilonul II, reprezentând mai puțin de 18% din total, au optat pentru primirea exclusiv online a informării anuale obligatorii, prin intermediul e-mailului.

Reprezentanții APAPR arată că, de-a lungul celor 18 ani de funcționare ai Pilonului II, administratorii au expediat aproximativ 115 milioane de scrisori anuale de informare către participanți. Dacă ar fi așezate cap la cap, aceste documente, împreună cu plicurile în care au fost trimise, ar însuma o lungime de aproximativ 58.000 de kilometri, suficientă pentru a înconjura Pământul de aproape o dată și jumătate la Ecuator.

Potrivit sursei citate, orice participant poate verifica rapid, prin intermediul portalului pilonul2.ro, la ce fond de pensii private contribuie. Acesta își poate crea un cont online pe site-ul administratorului fondului pentru a consulta valoarea acumulată în contul personal, istoricul contribuțiilor și alte informații relevante. În prezent, peste 1,75 milioane de români își monitorizează online contul de pensie privată.