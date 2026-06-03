Săptămâna Energiei de la Baku 2026: Industria energetică accelerează adoptarea inteligenței artificiale și a tehnologiilor de reducere a emisiilor în producția de petrol și gaze

Săptămâna Energiei de la Baku 2026 reunește oficiali, lideri din industrie și experți internaționali pentru a discuta despre inteligența artificială, diplomația gazelor și tranziția energetică globală, într-un context geopolitic marcat de incertitudini și accelerarea investițiilor în tehnologii curate și infrastructură digitală.

Săptămâna Energiei din Baku 2026 a evidențiat modul în care inteligența artificială, digitalizarea și diplomația regională a gazelor contribuie la remodelarea sectorului energetic global, pe măsură ce companiile și oficialii se concentrează tot mai mult pe competitivitate, securitate energetică și tehnologii mai curate.

Inteligența artificială, investițiile în amonte și securitatea gazelor au dominat discuțiile din cadrul evenimentului, companiile energetice globale folosind întâlnirea anuală din Azerbaidjan pentru a prezenta modul în care industria se adaptează la incertitudinile geopolitice. Desfășurat în două locații paralele, expoziția Caspian Oil & Gas de la Centrul Expo din Baku și Forumul Energiei din Baku de la Centrul de Convenții din Baku au reunit directori și factori de decizie politică, care au subliniat că următoarea etapă a industriei va depinde tot mai mult de automatizare, infrastructură digitală și soluții de reducere a emisiilor viabile comercial.

Abid Malik, președintele pentru Asia Centrală la ACWA Power, a descris Săptămâna Energiei din Baku ca o platformă internațională în creștere care reunește părți interesate din întregul sector energetic, de la hidrocarburi la energii regenerabile și investiții în infrastructură. El a subliniat și dimensiunea investițională a evenimentului, afirmând că

„Acest forum oferă, de asemenea, o oportunitate extrem de bună pentru explorarea mai multor oportunități de investiții, nu numai în Azerbaidjan, ci și în Asia Centrală, în Caucaz și în Europa de Est”, a spus el.

Malik a declarat că ACWA Power are în prezent investiții de aproximativ 740 de milioane de dolari în Azerbaidjan, inclusiv în proiectul eolian Khizi-Absheron de 240 de megawați, care a intrat în funcțiune la începutul acestui an și a contribuit deja cu peste 400 de milioane de kilowați-oră de electricitate la rețeaua națională.

Tot el a evidențiat și proiectul de desalinizare a Mării Caspice al companiei, considerat primul de acest fel din Azerbaidjan și din regiunea extinsă a Caucazului, prima producție de apă fiind așteptată în 2028. În ceea ce privește perspectivele de viitor, Malik a subliniat rolul geostrategic al țării în dezvoltarea coridoarelor energetice verzi dintre Asia Centrală și Europa, afirmând:

„Azerbaidjanul va juca un rol foarte important”, a spus el. „Datorită locației sale geografice, cu toate aceste inițiative pe care le lucrează împreună cu Asia Centrală și Europa, se vor ridica la un nivel diferit pe harta globală.”

La Centrul Expozițional Baku, atenția principală a mediului de afaceri s-a concentrat pe tehnologia operațională. Companiile au prezentat sisteme de foraj asistate de inteligență artificială, platforme de analiză predictivă și instrumente de monitorizare automată, toate concepute pentru a reduce costurile de producție și pentru a crește eficiența în operațiunile din amonte.

Optimizarea digitală a devenit o prioritate majoră pentru producătorii care încearcă să își protejeze marjele de profit în timp ce mențin producția într-un context al prețurilor volatile. Reprezentanții industriei au arătat că utilizarea inteligenței artificiale în explorare și foraj trece rapid de la proiecte experimentale la implementări la scară largă.

În același timp, soluții precum analiza operațională în timp real, sistemele automate de întreținere și instrumentele digitale de gestionare a terenurilor sunt din ce în ce mai adoptate pentru a reduce riscurile tehnice și pentru a îmbunătăți ratele de recuperare.

Evenimentul a reflectat, de asemenea, modul în care presiunea climatică remodelează prioritățile de investiții în sectorul hidrocarburilor. Tehnologiile de reducere a metanului au apărut ca una dintre temele dominante ale zilei, firmele prezentând sisteme de detectare a scurgerilor, platforme de monitorizare a emisiilor și soluții de gestionare a carbonului care vizează reducerea emisiilor operaționale fără a încetini creșterea producției.

Bilal Khadra, lider al segmentului Energie și Energie la Borusan CAT, a descris Săptămâna Energiei de la Baku ca fiind „unul dintre principalele evenimente energetice din regiunea Caspică”, reunind guverne, investitori și companii energetice de pe piețele globale.

„Evenimentul este important deoarece promovează cooperarea energetică internațională, atrage investiții străine și susține discuțiile privind securitatea energetică, dezvoltarea petrolului și gazelor și energia regenerabilă”, a spus el.

Khadra a subliniat, de asemenea, acordurile comerciale majore anunțate în cadrul forumului, inclusiv un acord pe 15 ani privind gazele naturale care implică companiile turcești BOTAŞ, SOCAR, TotalEnergies și ADNOC, legate de zăcământul offshore Absheron din Azerbaidjan.

Potrivit lui Khadra, evenimentul reflectă, de asemenea, poziția strategică a Azerbaidjanului între resursele energetice ale regiunii caspice și piețele europene, servind totodată drept platformă pentru discuții despre inteligența artificială, infrastructura digitală și investițiile în energie mai curată.

Pentru multe companii care participă la eveniment, reducerea emisiilor nu mai este prezentată doar ca o obligație de mediu, ci din ce în ce mai mult ca o necesitate financiară și de reglementare legată de competitivitatea pe termen lung și de încrederea investitorilor.

Reprezentanții industriei au declarat că instituțiile financiare internaționale și acționarii acordă o atenție sporită transparenței operaționale, performanței în materie de sustenabilitate și raportării emisiilor, pe măsură ce piețele energetice evoluează.

Konstantin Grigorenko, expert în securitate la Motorola Solutions, a declarat că evenimentul a devenit din ce în ce mai important pentru companiile care caută parteneriate regionale și oportunități de investiții în sectorul energetic caspic mai larg.

„Da, am ales special să participăm la acest eveniment pentru că nu este vorba despre Azerbaidjan, ci despre regiunea caspică și o mulțime de companii diferite care vin aici pentru a arăta cine sunt, ce fac și o mulțime de oameni interesanți cu care putem discuta despre ce fel de lucruri sunt interesate și cum le putem fi de ajutor”, a spus el.

Grigorenko a subliniat, de asemenea, modul în care discuțiile despre securitatea energetică se extind dincolo de infrastructura de petrol și gaze, către protecția energiei regenerabile și sistemele de monitorizare digitală.

„Dacă construiești ceva, trebuie să înțelegi că trebuie să fie sigur”, a spus el, referindu-se la investițiile la scară largă în energia solară. „De obicei, acestea stau undeva afară, unde nu sunt oameni, și trebuie să înțelegi că nimeni nu intră în această zonă.”

El a spus că sistemele de securitate sunt din ce în ce mai integrate în producția de energie în sine, inclusiv protecția perimetrului, supravegherea video și sistemele centralizate de monitorizare pentru parcurile de energie regenerabilă.

„Principala întrebare este că trebuie să fie foarte ușor de utilizat și de aceea oamenii aleg acest tip de soluție”, a adăugat el.

Între timp, discuțiile de la Centrul de Convenții din Baku s-au concentrat mai mult pe geopolitică, infrastructura de gaze și fluxurile viitoare de investiții în regiunea Caspică.

Directorii și oficialii au examinat modul în care strategia de diversificare pe termen lung a Europei remodelează parteneriatele pentru gaze și sporește importanța strategică a coridoarelor alternative de aprovizionare care leagă bazinul Mării Caspice de piețele europene.

Dezvoltarea infrastructurii, capacitatea de export și conectivitatea regională au fost prezente în mod proeminent pe parcursul sesiunilor de deschidere, în special pe măsură ce producătorii caută să obțină parteneriate comerciale pe termen lung în contextul volatilității continue a piețelor energetice globale.

Inteligența artificială a jucat, de asemenea, un rol central în discuțiile de pe forum privind explorarea și dezvoltarea zăcămintelor.

Companiile energetice au subliniat modul în care modelarea predictivă, imagistica seismică avansată și analiza geologică automată ajută la reducerea riscurilor de explorare și la îmbunătățirea procesului decizional comercial, atât în regiunile energetice mature, cât și în cele de frontieră. O altă temă majoră de afaceri a fost concurența pentru capital.

Participanții au discutat despre modul în care producătorii de petrol și gaze concurează din ce în ce mai mult pentru investițiile internaționale, punând accent pe eficiența operațională, inovația tehnologică și strategiile de producție cu emisii reduse de carbon, urmărind în același timp creșterea în amonte.

Discuțiile au reflectat o schimbare mai amplă care are loc în industria energetică globală, unde companiile încearcă să poziționeze producția tradițională de hidrocarburi alături de transformarea digitală și strategiile de investiții axate pe sustenabilitate. Pentru Azerbaidjan, ziua de deschidere a Săptămânii Energiei de la Baku a servit și ca o oportunitate de a-și consolida rolul atât de furnizor regional de energie, cât și de platformă emergentă pentru tehnologia energetică, cooperarea în infrastructură și investițiile transfrontaliere.

Evenimentele continuă pe tot parcursul săptămânii, fiind așteptate discuții suplimentare privind dezvoltarea gazului natural lichefiat (GNL), proiectele regionale de tranzit, integrarea energiei regenerabile și tendințele viitoare de investiții pe piețele energetice globale.

O altă temă recurentă a fost suprapunerea tot mai mare dintre producția tradițională de hidrocarburi și sectorul tehnologic global. În cadrul discuțiilor, participanții au subliniat importanța tot mai mare a parteneriatelor dintre producătorii de petrol, companiile de software și firmele de inginerie, pe măsură ce infrastructura digitală devine din ce în ce mai integrată în activitățile de explorare și producție.

În acest context, ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, a declarat că țările încearcă din ce în ce mai mult să echilibreze „trei obiective principale”: securitatea energetică, accesibilitatea și o tranziție verde „sustenabilă și justă”.

Vorbind în marja forumului, Junghietu a descris experiența Republicii Moldova în reducerea dependenței de un singur furnizor și în consolidarea interconectivității energetice la nivel regional.

„Putem spune o poveste importantă despre interconectivitate, despre eliminarea vechilor dependențe și despre construirea unui ecosistem energetic sustenabil”, a spus el, adăugând că Republica Moldova a instalat deja peste un gigawatt de capacitate regenerabilă ca parte a strategiei sale pe termen lung de securitate energetică.

Junghietu a subliniat, de asemenea, că, în ciuda tranziției accelerate către sisteme energetice mai curate, gazele naturale rămân importante din punct de vedere strategic.

„Gazele vor fi acolo pentru a oferi generarea flexibilă”, a spus el. „Azerbaidjanul a fost și va fi în continuare unul dintre principalii furnizori de gaze către Europa.”

El a adăugat că Moldova a beneficiat de aprovizionarea cu gaze azerbaidjaneze în timpul crizei energetice regionale declanșate de războiul Rusiei în Ucraina, descriind Azerbaidjanul drept un „partener de încredere” pentru țările care caută o aprovizionare energetică fiabilă pe termen lung.

Pe parcursul expoziției, Azerbaidjanul a fost prezentat în mod repetat ca un centru regional emergent, unde producția tradițională de energie se intersectează din ce în ce mai mult cu inovația digitală, automatizarea și strategiile de sustenabilitate. În același timp, rolul strategic al Azerbaidjanului și al regiunii caspice mai extinse a fost evidențiat constant în cadrul forumului, pe fondul eforturilor statelor europene de a-și diversifica rutele de aprovizionare și de a consolida parteneriatele pe termen lung pentru securitatea energetică.

Oficiali, directori și analiști au analizat modul în care tensiunile geopolitice, întreruperile din lanțurile de aprovizionare și strategiile de diversificare ale Europei continuă să rescrie dinamica piețelor globale de gaze. Discuțiile au inclus, de asemenea, teme legate de dezvoltarea infrastructurii energetice, conectivitatea conductelor și capacitatea viitoare de export, cooperarea regională fiind una dintre direcțiile centrale ale dezbaterilor.

În acest context, ministrul adjunct al Energiei din Bulgaria, Kiril Temelkov, a descris Azerbaidjanul drept un „partener sustenabil și de încredere”, în special în ceea ce privește colaborarea pe termen lung în domeniul aprovizionării cu gaze.

„Peste 30% din consumul din Bulgaria este furnizat de gazul azer”, a declarat Temelkov, subliniind importanța strategică a Coridorului Sudic de Gaze și a interconectoarelor regionale care leagă Europa de Sud-Est.

Temelkov a afirmat că Săptămâna Energiei de la Baku a evoluat semnificativ dincolo de focusul inițial pe petrol și gaze, devenind tot mai mult „un adevărat eveniment pentru inovații în sectorul energetic”, în special în domenii precum energiile regenerabile, modernizarea rețelelor și eficiența energetică.

El a evidențiat, de asemenea, importanța tot mai mare a proiectelor de interconectivitate electrică ce leagă Europa de Caucazul de Sud și Asia Centrală.

„Vorbim despre coridorul pentru energia verde care să furnizeze, în același mod, energie verde din Azerbaidjan, prin Bulgaria, către întreaga Europă de Sud-Est”, a spus el.

Oficialul bulgar a indicat stocarea în baterii, extinderea energiei nucleare și dezvoltarea infrastructurii rețelelor pentru energie regenerabilă drept piloni esențiali ai strategiei de tranziție energetică a Bulgariei, argumentând că „singura modalitate de a obține rezultatele politicii Uniunii Europene este să fim foarte activi și foarte bine interconectați”.

Între timp, la forumul găzduit la Centrul de Convenții din Baku, discuțiile s-au concentrat în principal pe riscurile geopolitice, diplomația gazelor și investițiile energetice pe termen lung. Evenimentul a reunit reprezentanți ai industriei și oficiali guvernamentali care au analizat direcțiile de evoluție ale piețelor energetice într-un context internațional marcat de incertitudini și transformări rapide.

Inteligența artificială a fost din nou un subiect central în sesiunile forumului, în special în dezbaterile privind explorarea și dezvoltarea zăcămintelor. Companiile din sectorul energetic au prezentat utilizarea tot mai extinsă a imagisticii seismice bazate pe inteligență artificială, a modelării predictive și a analizelor avansate de date, toate menite să crească rata de succes a explorării și să reducă incertitudinea operațională.

Directorii din industrie au subliniat că tehnologiile digitale devin esențiale pentru reducerea riscurilor asociate explorării, scurtarea duratei proiectelor și îmbunătățirea competitivității comerciale atât pe piețele mature, cât și pe cele emergente. În paralel, problema competitivității investițiilor a dominat mai multe sesiuni, participanții discutând modul în care companiile energetice concurează pentru capital internațional într-un climat economic volatil, caracterizat de instabilitate geopolitică și accelerarea politicilor de tranziție energetică.

Participanții au evidențiat faptul că investițiile din sectorul upstream rămân esențiale pentru asigurarea securității energetice pe termen lung, chiar dacă guvernele și investitorii acordă o atenție tot mai mare sistemelor cu emisii reduse de carbon. Mai multe dezbateri au abordat și dificultatea tot mai mare de a echilibra continuarea producției de hidrocarburi cu presiunea de reducere a emisiilor și accelerarea angajamentelor de sustenabilitate.

Ministrul Energiei din Kârgâzstan, Taalaibek Ibraev, a declarat pentru Euronews că forumul a devenit o platformă internațională importantă pentru diplomația energetică și cooperarea regională.

„Platforma este foarte utilă”, a spus Ibraev. „În acest moment, cred că va fi foarte util să facem schimb de experiență.”

El a subliniat cooperarea tot mai strânsă dintre Azerbaidjan și Kârgâzstan în domenii precum furnizarea de energie electrică, energia regenerabilă și produsele petroliere, afirmând că ambele state își consolidează activ legăturile în sectorul energetic. De asemenea, Ibraev a evidențiat ambițiile Kârgâzstanului în domeniul energiei regenerabile la scară largă, în special în hidroenergie și energie solară.

„Țara noastră este bogată în resurse de apă”, a spus el, adăugând că Kârgâzstan dezvoltă în prezent mai multe proiecte hidroelectrice, extinzând în același timp rapid infrastructura de energie solară.

Potrivit acestuia, Kârgâzstanul intenționează să conecteze aproape 1,9 gigawați de capacitate solară la rețeaua sa în etape, în timp ce acordurile mai ample privind energia regenerabilă acoperă deja aproximativ șase gigawați de proiecte viitoare.

„Republica Kârgâzstan din Asia Centrală generează astăzi 90% energie verde”, a spus el, adăugând că obiectivul pe termen lung al țării este de a elimina „electricitatea murdară” și de a reduce semnificativ emisiile.

În ansamblu, ziua de deschidere a evidențiat modul în care industria energetică globală se aliniază tot mai mult unui model hibrid, în care producția tradițională de petrol și gaze coexistă cu digitalizarea, automatizarea și tehnologiile de reducere a emisiilor. Săptămâna Energiei de la Baku continuă pe tot parcursul săptămânii, fiind așteptate noi discuții privind infrastructura GNL, integrarea energiei regenerabile, coridoarele regionale de tranzit, dezvoltarea offshore și rolul tot mai important al inteligenței artificiale în sectorul energetic global.