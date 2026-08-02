Militarii intervin pentru salvarea Reactorului 2 de la Cernavodă. MApN a început detonările controlate pe brațul Bala

Ministerul Apărării Naționale a început duminică o operațiune de amploare pe Dunăre, menită să asigure alimentarea cu apă a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, în contextul scăderii istorice a debitelor fluviului. Peste 100 de militari și 16 mijloace tehnice sunt mobilizate în zona brațului Bala, unde vor fi efectuate detonări controlate pentru devierea unei părți din debit către brațul Dunărea Veche, de unde este alimentat Reactorul 2 al centralei.

Intervenția are loc într-un moment critic, după ce Unitatea 1 a centralei a fost deja oprită, iar autoritățile încearcă să evite și oprirea Reactorului 2, care ar reduce semnificativ producția de energie electrică a României.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că scafandrii de luptă au finalizat cu succes primele teste din cadrul intervenției.

„În aceste momente, MApN intervine cu peste 100 de militari și 16 mijloace tehnice pentru a devia cursul Dunării spre Centrala Nucleară Cernavodă. Scafandrii de luptă EOD au efectuat cu succes primele teste, în cadrul cărora au detonat controlat încărcături explozive de mici dimensiuni”, a transmis MApN.

Potrivit instituției, urmează trei explozii controlate de mare putere, necesare pentru modificarea configurației albiei și redirecționarea unei cantități mai mari de apă către brațul Dunărea Veche.

Operațiunea face parte din planul autorităților de diminuare a efectelor secetei hidrologice asupra sistemului energetic național.

„Urmează trei detonări controlate, fiecare utilizând o încărcătură de mare putere, pentru devierea debitului brațului Bala către brațul Dunărea Veche, în vederea alimentării cu apă a Centralei de la Cernavodă”, a precizat MApN.

Ulterior, ministerul a oferit detalii suplimentare despre misiunea desfășurată în teren.

„În contextul măsurilor dispuse de autorități pentru diminuarea efectelor secetei hidrologice asupra sistemului energetic național, Ministerul Apărării Naționale participă, alături de celelalte instituții ale statului, la misiunea de amenajare a unui prag submers pe brațul Bala, lucrare destinată asigurării debitului de apă necesar funcționării în condiții de siguranță a Reactorului 2 al Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă”, a transmis instituția.

La intervenție participă specialiști din mai multe structuri ale Forțelor Navale Române și din arma Geniu.

Printre acestea se numără Centrul 39 Scafandri „Amiral Ilie Ștefan”, Flotila Fluvială, Direcția Hidrografică Maritimă „Comandor Alexandru Cătuneanu”, în cooperare cu Brigada 10 Geniu.

În total, Ministerul Apărării Naționale participă cu 102 militari și 16 mijloace tehnice.

„În cadrul misiunii, specialiștii EOD ai Centrului 39 Scafandri «Amiral Ilie Ștefan» au executat o detonare controlată pentru dislocarea unei formațiuni stâncoase din albia brațului Bala, activitate necesară pentru realizarea pragului submers și redistribuirea debitelor către brațul Dunărea Veche. Operațiunea s-a desfășurat fără incidente, cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță”, a precizat MApN.

Intervenția militarilor are loc pe fondul unei situații hidrologice fără precedent.

Directorul general adjunct al Administrației Naționale „Apele Române”, Sorin Rîndașu, avertiza sâmbătă că autoritățile încearcă să mențină în funcțiune centrala nucleară, însă evoluția Dunării rămâne îngrijorătoare.

„Referitor la ceea ce se întâmplă în momentul de față la intrarea în țară pe Dunăre, putem doar să confirmăm faptul că la ora asta se înregistrează 1.590 m3 pe secundă, cu tendința de scădere până în data de 7 august când se vor înregistra în jur de 1.450 m3. Ce înseamnă asta pentru Cernavodă? Înseamnă o scădere undeva la 2-3 cm pe zi. În aceste condiții, Cernavodă poate să reziste circa 4-5 zile la limită”, a declarat Sorin Rîndașu.

Potrivit acestuia, precipitațiile căzute în Austria ar putea aduce un plus de debit pe Dunăre, însă efectele vor ajunge în zona Cernavodă abia peste aproximativ două săptămâni, iar până atunci prognozele indică o continuare a scăderii nivelului apei.

Situația este cu atât mai delicată cu cât Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a fost deja oprită în această săptămână, reducând producția națională de energie electrică cu aproximativ 10%, într-o perioadă în care consumul este ridicat din cauza temperaturilor extreme.

Dacă și Reactorul 2 ar fi nevoit să își întrerupă activitatea din lipsa apei necesare răcirii instalațiilor, impactul asupra sistemului energetic ar fi considerabil.

Autoritățile încearcă, prin lucrările hidrotehnice și intervenția desfășurată pe brațul Bala, să mențină un debit suficient pentru funcționarea în siguranță a reactorului și să depășească perioada critică provocată de seceta severă care afectează întreaga regiune.