Seacă Dunărea într-un ritm alarmant. Fluviul poate fi traversat la pas în unele zone

Dunărea traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii, după săptămâni întregi de secetă și temperaturi extreme în bazinul fluviului. Debitul la intrarea în România continuă să scadă și se apropie de valorile minime istorice înregistrate în 1985, cu efecte asupra navigației, irigațiilor, producției de energie și ecosistemelor. În Serbia au reapărut epave ale unor nave germane din Al Doilea Război Mondial, iar în România au fost impuse restricții pentru transportul fluvial și irigații.

Dunărea înregistrează un debit aflat printre cele mai scăzute din ultimele decenii, după ce seceta prelungită și lipsa precipitațiilor din statele traversate de fluviu au redus semnificativ aportul de apă. Cele mai afectate sunt Germania, Austria, Slovacia, Ungaria și Serbia, unde vara a fost marcată de temperaturi foarte ridicate și perioade lungi fără ploi importante.

Potrivit prognozei hidrologice pentru intervalul 31 iulie – 6 august, debitul Dunării la intrarea în România, în secțiunea Baziaș, va coborî până la 1.500 metri cubi pe secundă. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor estimează că această valoare se va menține, cel mai probabil, până în jurul datelor de 10–12 august, în lipsa unor precipitații consistente.

Valorile actuale sunt de aproape trei ori mai mici decât media multianuală a lunii iulie, de 4.750 mc/s, și foarte apropiate de minimul istoric din 1985, când debitul a ajuns la 1.400 mc/s.

Meteorologii de la Meteoplus atrag atenția că perspectivele nu sunt favorabile, deoarece prognozele pentru următoarele patru săptămâni indică în continuare un deficit de precipitații în mare parte a bazinului Dunării.

„Dunărea se apropie de minime istorice. În unele zone, fluviul poate fi traversat la pas”, au transmis reprezentanții Meteoplus.

Scăderea accentuată a nivelului apei produce deja efecte vizibile în România. În mai multe sectoare ale fluviului, navele comerciale nu mai pot circula încărcate la capacitatea maximă, iar în unele porturi activitatea a fost restrânsă.

Directorul Căpităniei Giurgiu, Florin Oprea, a explicat că transportul naval este afectat pe întreg cursul Dunării, deoarece navele trebuie să reducă încărcătura pentru a putea traversa zonele cu apă mică.

La Corabia, portul turistic a fost închis, întrucât nivelul apei nu mai permite nici navigația de agrement. Localnicii spun că au apărut insule de nisip și plaje întinse în locuri unde până de curând apa avea câțiva metri adâncime.

În zona Rasova, din județul Constanța, autoritățile locale afirmă că retragerea apei s-a produs într-un interval foarte scurt. Primarul Mihalache Neamțu a declarat că, în locul unei zone acoperite de aproximativ cinci metri de apă, peisajul seamănă acum cu un deșert.

Pe sectorul Călărași–Cernavodă se mențin restricțiile de treapta a III-a pentru irigații, ceea ce înseamnă că alimentarea cu apă se face cu debite reduse sau doar în anumite intervale orare.

Debitul foarte redus al fluviului are impact și asupra sectorului energetic. În acest context, SN Nuclearelectrica a informat Administrația Națională „Apele Române” că, în urma analizelor efectuate de specialiștii Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, Unitatea 2 rămâne conectată la Sistemul Energetic Național, deoarece parametrii actuali permit funcționarea în condiții de siguranță. În același timp, Reactorul 1 este oprit, iar evoluția debitului rămâne atent monitorizată.

Seceta hidrologică persistă și în alte regiuni ale țării, inclusiv în Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, unde mai multe râuri înregistrează debite foarte mici, iar pe anumite sectoare apar fenomene de secare.

Directorul Centrului Național de Prognoze Hidrologice, Marius Mătreață, avertizează că tendința de scădere va continua și că există posibilitatea atingerii unor valori minime istorice în perioada următoare.

„Ca să revenim la valori apropiate de regimul normal, vor trebui cel puțin câteva săptămâni de precipitații pe suprafețe extinse, precipitații zilnice care să depășească local 15-20 de milimetri”, a declarat Marius Mătreață.

Nivelul foarte scăzut al Dunării produce efecte și în statele vecine. În Serbia, retragerea apei a scos la suprafață epave ale unor nave germane scufundate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în timp ce barjele navighează cu încărcături mult reduse.

În Ungaria, mai multe vase mari de croazieră au fost trase la mal din cauza adâncimii insuficiente a fluviului.

Situația este amplificată de al patrulea val major de caniculă care afectează Europa în această vară. Potrivit Meteoplus, mai multe state, printre care Elveția, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Croația, Serbia și Ungaria, se află sub avertizări de temperaturi extreme, iar masele de aer tropical vor continua să domine continentul în zilele următoare.