Vești importante pentru milioane de români. Ce se poate întâmpla cu prețul energiei dacă seceta continuă. Anunțul secretarului de stat în Ministerul Energiei

România se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade pentru sistemul energetic din ultimii ani, pe fondul secetei severe și al scăderii istorice a debitului Dunării. Deși autoritățile dau asigurări că, în prezent, populația nu este afectată de majorări ale tarifelor la electricitate, reprezentanții Ministerului Energiei avertizează că, dacă actuala situație se va prelungi, costurile suplimentare suportate de sistemul energetic vor ajunge, în cele din urmă, să fie reflectate în facturile consumatorilor.

În paralel, Guvernul a instituit stare de alertă la nivel național pentru luna august și a mobilizat resurse pentru menținerea în funcțiune a Reactorului 2 al Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, în condițiile în care nivelul Dunării continuă să scadă.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat că toate capacitățile de producție disponibile funcționează în prezent la capacitate maximă pentru a acoperi consumul intern.

„Suntem pregătiţi să luăm toate măsurile necesare pentru ca situaţia regională dificilă să nu afecteze prea tare România. Toate capacităţile de producţie posibilă în acest moment funcţionează la maxim, atât cele pe cărbune, cât şi cele pe gaz. Sigur că există unele îngrijorări legate de prognoza pentru producţia Hidroelectrica, dar astăzi nu sunt probleme şi efortul este de a face să funcţioneze în continuare Unitatea 2 de la Cernavodă. În acest moment, consumatorii români au contracte în vigoare şi contractele sunt valabile. Preţul este clar. N-am văzut în aceste zile intenţii ale furnizorilor care fac contracte noi de a creşte preţul. Dar cu cât perioada va fi mai lungă şi cu cât condiţiile vor fi mai dificile, la un moment dat, toate costurile de acum, toate importurile scumpe în orele de seară se vor regăsi într-un fel sau altul, din păcate, în preţurile pe care cu toţii le vom plăti”, a declarat Cristian Bușoi la Digi24.

Potrivit oficialului, în această perioadă România reușește să mențină echilibrul în sistemul energetic prin utilizarea la maximum a centralelor pe cărbune și gaze naturale, însă importurile de energie din orele de consum maxim sunt mai costisitoare și pot pune presiune asupra pieței dacă situația se prelungește.

Una dintre cele mai mari provocări rămâne funcționarea Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, afectată de nivelul foarte scăzut al Dunării.

Cristian Bușoi a explicat că funcționarea reactoarelor depinde direct de debitul fluviului și de cantitatea de apă necesară sistemelor de răcire.

„Există calcule foarte clare, există proceduri foarte clare şi în funcţie de debit şi în funcţie de centimetri care sunt necesari pentru a funcţiona pompele care asigură răcirea. Suntem aproape de acel moment, dar încă avem câteva zile de funcţionare. Toate detaliile tehnice care evident ar trebui să fie comunicate de către specialişti, le putem comunica şi în contextul în care trebuie să înţelegem că Nuclearelectrica este totuşi o societate în care nu doar statul român este acţionar, este listată şi la bursă şi trebuie să respectăm toate regulile de comunicare. Fără acţiunile care se pregătesc în aceste zile în jur de 5 zile (mai poate funcţiona reactorul 2 de la Cernavodă, n.r.), dar avem încredere că ceea ce se întâmplă în acest moment şi intervenţiile care se fac de către instituţiile statului pot să ducă la o prelungire, să trecem de perioada critică, o prelungire a perioadei, apa necesară pentru funcţionare şi să trecem de aceste zile critice”, a explicat secretarul de stat.

Pentru a evita oprirea reactorului, autoritățile desfășoară lucrări hidrotehnice în zona Canalului Bala și a bazinului de aducțiune, astfel încât nivelul apei necesare răcirii reactoarelor să poată fi menținut în limitele de siguranță.

În contextul diminuării producției de energie provocate de secetă și de scăderea debitelor Dunării, Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național pe întreaga durată a lunii august.

Premierul interimar Ilie Bolojan a explicat că măsura este necesară pentru coordonarea rapidă a intervențiilor și pentru protejarea funcționării sistemului energetic.

În ședința extraordinară de Guvern au fost alocate șapte milioane de lei Ministerului Transporturilor, prin Administrația Fluvială a Dunării de Jos, pentru realizarea lucrărilor necesare menținerii în funcțiune a Grupului 2 de la Cernavodă.

Scopul intervențiilor este menținerea nivelului apei în bazinul din care se alimentează pompele de răcire ale centralei, chiar dacă debitul Dunării continuă să scadă.

Autoritățile au lansat și un apel către instituțiile publice, companii și populație pentru reducerea voluntară a consumului de energie, în special în intervalele de seară, atunci când cererea este cea mai ridicată.

În același timp, prosumatorii care dețin sisteme de stocare sunt încurajați să înmagazineze energia produsă în timpul zilei și să o livreze în rețea în orele de vârf, contribuind astfel la echilibrarea sistemului energetic.

Potrivit Administrației Naționale „Apele Române”, România traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii.

Prognozele Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor arată că, în data de 6 august, debitul Dunării la intrarea în țară ar putea coborî sub minimul înregistrat în august 2003, când fluviul a avut un debit de 1.600 mc/s.

Dacă această evoluție se va confirma, presiunea asupra sistemului energetic ar putea crește, iar autoritățile vor fi nevoite să continue măsurile de intervenție pentru menținerea în funcțiune a infrastructurii critice și pentru limitarea impactului asupra consumatorilor.