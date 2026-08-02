Călin Georgescu trage semnalul de alarmă: O țară cu adevărat în pericol. Sunt foarte mulți părinți care își iau de la gură pentru copiii lor

Călin Georgescu și-a continuat seria aparițiilor publice în târgurile agricole din țară și a participat duminică la târgul organizat în localitatea Lunca Câlnicului, din județul Brașov. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost întâmpinat de sute de susținători, care l-au aplaudat, au scandat lozinci precum „Turu’ doi înapoi”, „Călin Georgescu președinte” și „Căline, Căline, poporul e cu tine” și au făcut fotografii alături de acesta.

Vizita fusese anunțată cu câteva zile înainte și a atras un număr mare de participanți, atât dintre cei veniți pentru târgul agricol, cât și dintre simpatizanții fostului prezidențiabil. După întâlnirile cu oamenii și fotografiile făcute cu aceștia, Georgescu a susținut un discurs în care a abordat teme economice, sociale și religioase, insistând asupra situației agricultorilor români și a importanței sprijinirii producătorilor locali.

În debutul discursului, Călin Georgescu a vorbit despre dificultățile pe care le întâmpină micii producători agricoli și despre scăderea puterii de cumpărare a românilor, afirmând că cele două probleme se alimentează reciproc.

„O țară în care țăranul nu poate vinde, iar omul de rând nu-și mai poate cumpăra hrană, este o țară cu adevărat în pericol. Pericolul concret este ca atunci când micul producător nu-și mai poate acoperi munca, renunță. Și când el renunță, noi ajungem să depindem de alimente din import, în loc să ne hrănim cu produse proaspete de la noi. Văd din ce în ce mai mulți români care își chivernisesc fiecare bănuț. Sunt foarte mulți părinți care își iau de la gură pentru copiii lor. Asta nu este bine. Și atunci întreb, unde mai vinde țăranul când cumpărătorului îi bate vântul prin buzunare? Și atunci cel care produce nu poate vinde, iar cel care cumpără nu mai are cu ce. Asta nu mai e sărăcie, este o cruntă nedreptate”, a declarat Georgescu.

Acesta a susținut că agricultura românească are nevoie de susținere constantă și că micii producători trebuie sprijiniți pentru a putea rămâne competitivi și pentru a continua să își desfășoare activitatea.

În continuarea discursului, fostul candidat la alegerile prezidențiale a vorbit despre solidaritate și despre modul în care românii ar trebui să răspundă perioadelor dificile.

„Dar noi nu ne plângem, pentru că suntem oameni demni. Noi ne ridicăm prin, credință, prin muncă, prin solidaritate, așa cum înaintașii au rezistat de-a lungul istoriei, așa vom rezista și noi. Cât timp credința este tare, sufletul puternic și capul se ridică, nimic nu este pierdut. Unitatea noastră este speranța noastră”, a continuat Georgescu.

În timp ce acesta vorbea, participanții au scandat în repetate rânduri „Căline, Căline, poporul e cu tine”, „Unitate națională” și „Călin Georgescu președinte”.

O parte importantă a mesajului transmis la Lunca Câlnicului a fost dedicată încurajării consumului de produse românești și sprijinirii producătorilor locali.

Georgescu le-a spus celor prezenți că patriotismul nu trebuie să rămână doar la nivel declarativ, ci trebuie demonstrat prin gesturi concrete.

„Mă bucur că facem fotografii împreună, dar patriotismul se măsoară prin fapte și faptele înseamnă să ne ajutăm aproapele. Și dacă patriotismul înseamnă fapte, înseamnă că nu plecăm din târg doar cu telefonul plin de fotografii, ci plecăm cu produse proaspete”.

Pentru a-și susține mesajul, acesta a ridicat o sacoșă cu produse cumpărate din târg și a spus simplu:

„De la ai noștri”.

Gestul a fost întâmpinat cu aplauze și noi scandări din partea susținătorilor.

În partea finală a intervenției sale, Călin Georgescu a pus accent pe credință, familie și comunitate, afirmând că schimbarea poate veni prin implicarea fiecărui cetățean.

„Vremurile sunt grele pentru toți românii, însă tocmai în aceste vremuri grele vedem cum arată o comunitate foarte puternică. Iar ea este puternică când ne ajutăm unii pe alții, când fiecare bănuț pe care îl lăsăm în târg ajunge pe masa unei familii. Un cartof, o bucată de brânză, o pâine, România renaște prin milioane de fapte mici, pe care le facem zi de zi cu dragoste de Dumnezeu. Să îi susținem pe cei care ne susțin. Să cumpărăm de la micul producător tot timpul. Să nu mai așteptăm soluții de la politicienii aflați la putere. (…) Să ne ajutăm unii pe alții și noi împreună cu Dumnezeu. Să-l rugăm să binecuvânteze munca cinstită. să ne ocrotească familiile”, a afirmat Georgescu.

Evenimentul de la Lunca Câlnicului face parte dintr-o serie de deplasări pe care Călin Georgescu le-a efectuat în ultimele săptămâni în mai multe județe ale țării.

Anterior, acesta a participat la târguri organizate în Olt, Giurgiu și Argeș, unde s-a întâlnit cu producători agricoli și susținători și a transmis mesaje similare privind sprijinirea agriculturii românești, consumul produselor locale și susținerea comunităților rurale.

Vizitele în astfel de evenimente au devenit una dintre principalele forme prin care fostul candidat la alegerile prezidențiale își menține contactul cu simpatizanții, în condițiile în care participă frecvent la târguri și manifestări dedicate producătorilor locali, unde susține discursuri și discută cu participanții despre problemele economice și sociale pe care le consideră prioritare.