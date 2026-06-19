Călin Georgescu îi cheamă pe români alături de el. Unde va merge duminică dimineață: Din respect și iubire

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a transmis un nou mesaj public în care își reafirmă susținerea pentru agricultorii români, producătorii locali și micii antreprenori. Totodată, acesta a anunțat că va participa duminică dimineață la Târgul de animale și produse agricole din Osica de Sus, județul Olt.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Călin Georgescu a vorbit despre rolul pe care îl au agricultura, satul românesc și producătorii autohtoni în dezvoltarea țării.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a susținut că identitatea României este strâns legată de tradițiile creștine și de mediul rural, afirmând că fermierii și producătorii locali reprezintă o parte importantă a societății românești.

„Dragii mei,

Neamul românesc s-a zidit creștin și rural, cu rădăcini adânci în pământ, sat, muncă și credinta.

Țăranul român a păstrat România vie și întreagă, chiar și în vremuri în care cei vremelnic aflați la putere o negociau la tarabă.

Țăranii români, producătorii autohtoni, ciobanii și micii antreprenori români sunt parte din acea elită morală autentică pe care acest pământ strămoșesc a dat-o mereu.

Rămân alături de țăranul român și de producătorul autohton — de cei care dau pâine țării prin truda lor. Prețuirea mea se îndreaptă, deopotrivă, către toți oamenii cinstiți care muncesc pentru binele României.”, a transmis Călin Georgescu.

În același mesaj, Călin Georgescu a anunțat că va fi prezent la Târgul de animale și produse agricole organizat în localitatea Osica de Sus, din județul Olt.

Evenimentul este programat să aibă loc duminică dimineață, iar fostul candidat la alegerile prezidențiale spune că participarea sa reprezintă un gest de respect față de agricultori și producătorii români.

„Din respect și iubire, voi fi prezent duminică, 21 iunie, la ora 7:30, la Târgul de animale și produse agricole din Osica de Sus, județul Olt.”, a mai transmis Călin Georgescu.

Răsturnare de situație în dosarul lui Călin Georgescu. ÎCCJ reia dezbaterile și stabilește un nou termen

Dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu este acuzat, alături de alte 21 de persoane, de tentativă de lovitură de stat nu ajunge încă în faza de judecată pe fond.

Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus, vineri, repunerea pe rol a dosarului în care Călin Georgescu și alte 21 de persoane sunt trimise în judecată pentru infracțiuni care includ acuzația de tentativă de lovitură de stat.

Decizia a fost luată în faza camerei preliminare, după ce unul dintre judecătorii completului s-a abținut de la soluționarea cauzei, iar cererea sa a fost admisă. În aceste condiții, dosarul va fi analizat de un nou complet, iar dezbaterile vor fi reluate.

Instanța supremă a stabilit următorul termen pentru 29 iunie 2026.

Ce urmează în dosar

În camera preliminară, judecătorii nu analizează vinovăția inculpaților, ci verifică legalitatea rechizitoriului, a probelor și a actelor de urmărire penală.

Dacă instanța va constata că dosarul îndeplinește toate condițiile prevăzute de lege, cauza va intra în faza de judecată pe fond, când vor fi administrate probele și vor fi audiați inculpații și martorii.