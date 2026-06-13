Inteligența Artificială, prinsă cu informații inventate? Radu Georgescu: „Companiile respective au negat complet informațiile”

Antreprenorul Radu Georgescu a comentat într-o postare publicată pe rețelele sociale un articol apărut în Financial Times referitor la un raport al KPMG despre adoptarea Inteligenței Artificiale în marile companii. Omul de afaceri susține că unele dintre exemplele prezentate în document ar fi fost contestate chiar de companiile menționate, situație pe care a folosit-o pentru a ironiza una dintre cele mai discutate probleme ale tehnologiei AI: așa-numitele „halucinații”.

Într-o analiză publicată pe Facebook, Radu Georgescu a afirmat că, deși atenția publicului a fost concentrată în ultimele zile asupra evoluțiilor din industria spațială și a proiectelor dezvoltate de Elon Musk, el consideră că o informație apărută în Financial Times este mult mai relevantă pentru viitorul tehnologiei.

„În timp ce ieri toată planeta era cu ochii pe SpaceX, pe listarea istorică la bursă și pe noile recorduri ale lui Elon Musk, mie cea mai tare veste a săptămânii mi se pare cea de pe prima pagină din Financial Times.”

Potrivit antreprenorului, articolul face referire la un raport publicat de KPMG privind modul în care marile companii adoptă și utilizează Inteligența Artificială în activitatea lor de zi cu zi.

Conform relatării lui Georgescu, documentul prezenta mai multe exemple despre modul în care sistemele bazate pe Inteligență Artificială transformă diferite industrii.

„Cei de la KPMG au publicat un raport despre cum adoptă marile companii Inteligența Artificială. Au dat și exemple concrete de firme: • Agenți AI care revoluționează sistemul financiar; • Sisteme AI care optimizează transporturile; • Agenti AI care fac minuni în serviciile medicale. Sună excelent, nu? Viitorul e aici”

Utilizarea Inteligenței Artificiale în finanțe, logistică, sănătate sau producție reprezintă unul dintre cele mai importante subiecte din mediul de afaceri la nivel global, numeroase companii investind masiv în dezvoltarea și implementarea unor astfel de soluții.

Potrivit lui Radu Georgescu, jurnaliștii Financial Times ar fi verificat ulterior exemplele prezentate în raport și ar fi contactat direct companiile invocate.

Rezultatul ar fi fost surprinzător.

„Doar că jurnaliștii de la Financial Times au pus mâna pe telefon și au sunat companiile menționate în raport pentru confirmare. Să vezi surpriză: Companiile respective au negat complet informațiile. Habar n-aveau despre ce e vorba în raport.”

Antreprenorul susține că situația ar reprezenta un exemplu relevant al problemelor care încă există în dezvoltarea sistemelor bazate pe Inteligență Artificială.

În industria tehnologică, termenul de „halucinație” este utilizat pentru a descrie situațiile în care un sistem AI generează informații false, inexacte sau neverificate, prezentându-le însă ca fiind reale.

Radu Georgescu afirmă că raportul ar fi fost generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale și că tocmai această problemă ar fi stat la baza erorilor semnalate.

„Se pare că raportul KPMG a fost generat… ați ghicit, tot de un AI. Care a suferit de „halucinații” severe.”

Fenomenul a devenit una dintre principalele preocupări ale companiilor care dezvoltă modele de Inteligență Artificială, în condițiile în care aceste sisteme sunt folosite tot mai frecvent în activități de business, cercetare, educație și comunicare.

În finalul postării, antreprenorul a abordat situația într-o notă ironică, sugerând că Inteligența Artificială începe să preia unele dintre comportamentele specifice oamenilor.

„Se zice că AI-ul va evolua până când va deveni exact ca oamenii. Ei bine, se pare ca AI a preluat deja cele mai pure comportamente umane Când trebuie să se laude, va băga din top. Când va face o boacană, nu va recunoaște niciodată. Va da vina pe erori de sistem, pe prompt, pe doamna de la curatenie ca l-a scos din priza etc”

Comentariul vine într-un moment în care dezbaterea privind fiabilitatea și limitele Inteligenței Artificiale este tot mai intensă, pe măsură ce companiile din întreaga lume accelerează integrarea acestei tehnologii în activitățile lor curente.