România și Serbia analizează impactul scăderii debitului Dunării. Oana Țoiu: Am discutat despre necesitatea coordonării rapide și a schimbului de informații

Miniștrii Afacerilor Externe ai României și Serbiei, Oana Țoiu și Marko Djuric, au discutat marți despre situația creată de nivelurile excepțional de scăzute ale apei Dunării și despre impactul reducerii debitului fluviului asupra producției de energie nucleară.

Potrivit unui mesaj publicat de ministrul interimar român pe platforma X, subiectul a fost discutat frecvent în ultimul an, având în vedere importanța pe care ambele state o acordă proiectelor comune de producție de energie și planurilor viitoare care depind de debitul Dunării.

Oana Țoiu a precizat că discuțiile au vizat atât proiectele privind viitoarele reactoare 3 și 4, cât și obiectivele Serbiei, pentru care cele două state au semnat recent un memorandum privind schimbul de analize și date de impact.

„În ultimul an am discutat frecvent despre acest subiect, dat fiind prioritatea pe care ambele ţări o acordă proiectelor comune de producţie de energie, dar şi planurilor viitoare care depind de debitul Dunării, atât din ceea ce priveşte viitoarele reactoare 3 şi 4, cât şi obiectivele Serbiei, pentru care am semnat de curând memorandumul privind schimbul de analize şi date de impact”, a scris ministrul interimar pe X.

În cadrul convorbirii, cei doi oficiali au analizat și posibilitățile unei acțiuni coordonate între România și Serbia pentru atenuarea consecințelor reducerii debitului Dunării asupra navigației, economiei și funcționării traficului fluvial.

De asemenea, a fost subliniată necesitatea unei coordonări rapide și a schimbului de informații relevante între toate statele riverane Dunării, care sunt afectate direct de această situație.

„Am discutat, de asemenea, și despre necesitatea coordonării rapide și a schimbului de informații relevante între toate țările riverane Dunării, direct afectate de această situație”, a mai scris ea.

Ministrul interimar al Afacerilor Externe a mulțumit pentru rapiditatea cu care a fost facilitat contactul direct între producătorii de energie și experții care monitorizează situația, precum și pentru deschiderea manifestată în identificarea unor soluții.

Oana Țoiu a apreciat că o colaborare eficientă în perioade de criză, bazată pe dialog transparent și pe obiective care răspund atât nevoilor cetățenilor, cât și intereselor regiunii, este esențială.

La finalul discuțiilor, cei doi miniștri au convenit ca România și Serbia să continue schimbul de informații și să se informeze reciproc în fiecare zi cu privire la evoluția situației generate de scăderea debitului Dunării.

„Îi mulţumesc pentru rapiditatea cu care am facilitat contactul direct între producătorii de energie şi experţii care monitorizează situaţia, precum şi pentru deschiderea de a identifica soluţii. O bună colaborare în perioade de criză, bazată pe dialog transparent şi pe obiective care răspund atât nevoilor propriilor cetăţeni, cât şi intereselor regiunii, este esenţială. Vom continua să ne informăm reciproc zilnic cu privire la evoluţia situaţiei”, a mai scris ministrul interimar.

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