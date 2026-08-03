Debitul Dunării se apropie de minimul istoric din 1985. Autoritățile iau măsuri de urgență pentru menținerea în funcțiune a Cernavodă

Seceta împinge Dunărea spre unul dintre cele mai scăzute niveluri din istorie, iar efectele se resimt deja în sistemul energetic. În timp ce autoritățile încearcă să mențină în funcțiune centrala de la Cernavodă prin măsuri de urgență, Guvernul a instituit stare de alertă la nivel național pentru întreaga lună august.

Debitul Dunării la intrarea în România, în secțiunea Baziaș, va continua să scadă în următoarele zile până la aproximativ 1.400 metri cubi pe secundă, nivel similar minimului istoric înregistrat în 1985, urmând să se mențină relativ constant la această valoare până pe 9 august, potrivit prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA). Media multianuală a debitului Dunării în luna august este de 3.900 metri cubi pe secundă.

Hidrologii estimează că, în aval de Porțile de Fier, debitele vor fi în general în ușoară scădere.

La rândul său, Administrația Națională „Apele Române” arată că nivelul Dunării în zona Cernavodă scade cu aproximativ 2-3 centimetri pe zi, iar în condițiile actuale centrala nucleară poate funcționa la limită încă patru-cinci zile.

Directorul general adjunct al Administrației Naționale „Apele Române”, Sorin Rîndașu, a declarat că, la intrarea Dunării în țară, în secțiunea Baziaș, se înregistrează în prezent un debit de aproximativ 1.590 metri cubi pe secundă, cu tendință de scădere până în jurul valorii de 1.450 metri cubi pe secundă în data de 7 august. El a explicat că această evoluție determină o scădere a nivelului apei în zona Cernavodă cu aproximativ 2-3 centimetri pe zi, ceea ce permite funcționarea centralei la limită pentru încă patru-cinci zile.

Potrivit lui, autoritățile române au dispus măsuri de urgență pentru a limita efectele scăderii debitului Dunării. Acestea vizează dirijarea unei cantități mai mari de apă pe Dunărea Veche, dinspre Brațul Bala, prin scufundarea controlată a unor barje încărcate cu aproximativ 500 de tone de piatră, în puncte stabilite pe baza măsurătorilor batimetrice efectuate cu sprijinul Forțelor Navale Române. Rîndașu a precizat că această soluție este necesară deoarece nivelul foarte scăzut al Dunării nu mai permite circulația navelor cu pescaj mare.

„Referitor la ceea ce se întâmplă în momentul de faţă la intrarea în ţară pe Dunăre, putem doar să confirmăm faptul că la Baziaş se înregistrează 1.590 metri cubi pe secundă, cu tendinţa de scădere până în data de 7 august, când se vor înregistra în jur de 1.450 metri cubi. Ce înseamnă asta pentru Cernavodă? Înseamnă o scădere undeva la 2-3 cm pe zi. În aceste condiţii, Cernavodă poate să reziste circa 4-5 zile la limită. Prin urmare, statul român, prin reprezentanţii săi, a dispus luarea unor măsuri în regim de urgenţă, care să încerce, pe de o parte, dirijarea debitului pe Dunărea Veche, dinspre Braţul Bala. Măsurile acestea constau în încercarea de a scufunda, în locuri prestabilite, după măsurători batimetrice realizate cu ajutorul Forţelor Navale Române, a unor barje, care vor fi scufundate controlat şi care vor avea o încărcătură de piatră, probabil 500 de tone, pentru că, în momentul de faţă, date fiind nivelurile Dunării, nu este permisă circulaţia cu un etiaj foarte mare”, a explicat Rîndaşu.

Autoritățile au instituit stare de alertă la nivel național pentru întreaga lună august, ca urmare a scăderii producției de energie electrică provocate de secetă și de debitele reduse ale râurilor, în special ale fluviului Dunărea.

Premierul interimar Ilie Bolojan, care deține și funcția de ministru interimar al Energiei, a anunțat, după ședința extraordinară de Guvern de vineri, că măsura a fost adoptată din cauza diminuării producției de energie generate de nivelurile foarte scăzute ale apelor.

În același timp, Guvernul a aprobat alocarea a șapte milioane de lei către Ministerul Transporturilor, pentru Administrația Fluvială Dunărea de Jos, în vederea executării unor lucrări în zona aducțiunii dinspre Cernavodă. Fondurile sunt destinate menținerii în funcțiune a Grupului 2 al centralei nucleare. Instituțiile publice trebuie să adopte măsuri voluntare pentru reducerea consumului de energie în intervalele de vârf din timpul serii. Există proceduri gestionate de Transelectrica, care vor fi aplicate astfel încât să fie asigurată funcționarea în siguranță a sistemului energetic național.