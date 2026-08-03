UPDATE: Stânca Pârjoaia a fost detonată cu 100 de kilograme de explozibil. Operațiunea pentru salvarea Centralei de la Cernavodă a reușit. Miruță: E un succes

Stânca Pârjoaia a fost distrusă luni dimineață, în cadrul unei operațiuni desfășurate de militari pentru redirecționarea unui debit mai mare din Dunăre către Centrala Nucleară de la Cernavodă. Intervenția a fost realizată cu 100 de kilograme de explozibil, după ce prima încercare nu și-a atins obiectivul. Autoritățile continuă lucrările hidrotehnice, în contextul în care debitul Dunării se apropie de unul dintre cele mai scăzute niveluri înregistrate vreodată la intrarea în România. Radu Miruță a dat niște declarații ulterior și a explicat etapele următoare.

După detonarea Stâncii Pârjoaia, autoritățile continuă intervențiile hidrotehnice necesare pentru redirecționarea unui debit mai mare de apă către Dunărea Veche. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a precizat că operațiunea nu se încheie odată cu distrugerea stâncii, urmând etapa de extragere a fragmentelor și amplasarea barjelor care vor modifica circulația apei în zonă.

„Indiferent de consecințele finale pentru centrala de la Cernavodă din aceste zile, ce s-a reușit prin dislocarea acestei stânci este un lucru necesar atât navigației, cât și dragării pe viitor, ușurarea dragării brațului Dunării Vechi. E un succes bucata de astăzi în care a fost armata responsabilă. Urmează în zilele următoare, în orele următoare, cele două barje care au fost aduse aici să fie încărcate cu cât mai mult se poate din ce s-a dislocat. E o macara de mare tonaj care va extrage bucata de stâncă dislocată, ce se poate din ea, va elibera suplimentar”, a declarat ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță, la fața locului.

Oficialul a prezentat și calendarul estimativ al etapelor următoare, arătând că intervenția va continua în funcție de evaluările zilnice realizate de specialiștii de la Apele Române.

El a mai spus că următoarea etapă a operațiunii depinde de evaluările zilnice realizate de specialiștii de la Apele Române.

„Luni seară sunt șanse să vină cea de-a treia barjă direct încărcată și în cursul zilei de mâine, mâine seară, să vină și ultima barjă pentru ca scufundarea să aibă loc probabil miercuri dimineața, dacă colegii de la Apele Române, care analizează în fiecare zi etapele care mai trebuie făcute, vor decide asta”, a mai spus Radu Miruță.

Ministrul interimar al Apărării a subliniat că fiecare zi în care Centrala Nucleară de la Cernavodă își poate continua activitatea reprezintă un beneficiu important pentru sistemul energetic și justifică investițiile făcute în această operațiune.

„Pe calculul pe care l-am primit inițial, miercuri – joi, joi în cel mai fericit caz, centrala de la Cernavodă ar fi ajuns în procedura de a fi oprită. Dacă calculele celor de la Apele Române — care necesită sprijin nu numai de la Armată, ci și de la Ministerul Transporturilor — sunt unele care se potrivesc realității, orice zi care va funcționa centrala de la Cernavodă după ziua de miercuri – joi este un câștig cuantificabil. O zi de funcționare suplimentară, o zi de funcționare suplimentară a centralei de la Cernavodă e de vreun trei ori mai eficientă financiar decât costurile acestor operațiuni”, a completat el.

Stânca Pârjoaia a fost detonată cu succes în cadrul unei operațiuni coordonate de autorități pentru protejarea alimentării cu apă a Centralei Nucleare de la Cernavodă. Militarii au folosit 100 de kilograme de explozibil pentru distrugerea formațiunii stâncoase care împiedica redirecționarea unui debit mai mare din Dunăre.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că stânca a fost distrusă în urma detonării, iar intervenția intră acum într-o nouă etapă, destinată modificării circulației apei în zonă.

În continuarea operațiunii, o navă execută lucrări de dragare în perimetru. Totodată, două barje și o macara de mare tonaj vor fi folosite pentru îndepărtarea fragmentelor rezultate în urma exploziei și amplasarea acestora pe brațul Bala.

Scopul acestor lucrări este construirea unui obstacol controlat pe brațul Bala, astfel încât o cantitate mai mare de apă să fie direcționată către Dunărea Veche, de unde este alimentată centrala nucleară de la Cernavodă.

Datele hidrologice arată că debitul Dunării va continua să scadă în următoarele zile, menținându-se în jurul unor valori excepțional de reduse până la 9 august. Prognozele indică un debit de aproximativ 1.400 mc/s la intrarea în țară, în condițiile în care media multianuală pentru luna august este de 3.900 mc/s.

În aval de Porțile de Fier, hidrologii estimează că debitele vor înregistra, în general, o ușoară scădere.

Potrivit Administrației Naționale „Apele Române”, diminuarea debitului fluviului determină reducerea nivelului apei în zona Cernavodă cu aproximativ 2-3 centimetri pe zi, ceea ce afectează alimentarea sistemului de răcire al centralei nucleare.

„Referitor la ceea ce se întâmplă în momentul de faţă la intrarea în ţară pe Dunăre, putem doar să confirmăm faptul că la Baziaş se înregistrează 1.590 metri cubi pe secundă, cu tendinţa de scădere până în data de 7 august, când se vor înregistra în jur de 1.450 metri cubi. Ce înseamnă asta pentru Cernavodă? Înseamnă o scădere undeva la 2-3 cm pe zi. În aceste condiţii, Cernavodă poate să reziste circa 4-5 zile la limită”, a declarat directorul general adjunct al Administrației Naționale „Apele Române”, Sorin Rîndașu.

În paralel cu operațiunea militară, autoritățile au pus în aplicare un plan de urgență destinat creșterii debitului de apă care ajunge la Centrala Nucleară de la Cernavodă.

Redirecționarea apei presupune scufundarea controlată a unor barje încărcate cu piatră pe brațul Bala, în puncte stabilite în urma măsurătorilor batimetrice efectuate cu sprijinul Forțelor Navale Române.

„Statul român, prin reprezentanţii săi, a dispus luarea unor măsuri în regim de urgenţă, care să încerce, pe de o parte, dirijarea debitului pe Dunărea Veche, dinspre Braţul Bala. Măsurile acestea constau în încercarea de a scufunda, în locuri prestabilite, după măsurători batimetrice realizate cu ajutorul Forţelor Navale Române, a unor barje, care vor fi scufundate controlat şi care vor avea o încărcătură de piatră, probabil 500 de tone, pentru că, în momentul de faţă, date fiind nivelurile Dunării, nu este permisă circulaţia cu un etiaj foarte mare”, a explicat Sorin Rîndașu.

În contextul reducerii producției de energie electrică cauzate de secetă și de debitele extrem de scăzute ale Dunării, Guvernul a instituit stare de alertă la nivel național pentru întreaga lună august.

„Am declarat stare de alertă la nivel naţional pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producţiei de energie electrică din cauza secetei şi a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea”, a anunțat premierul interimar și ministrul interimar al Energiei, Ilie Bolojan, după ședința extraordinară de Guvern de vineri.

Executivul a aprobat, în aceeași ședință, alocarea a șapte milioane de lei către Ministerul Transporturilor, prin Administrația Fluvială Dunărea de Jos.

Fondurile sunt destinate lucrărilor hidrotehnice din zona aducțiunii de la Cernavodă, necesare pentru asigurarea debitului de apă indispensabil funcționării Reactorului 2.

În paralel, instituțiile publice și marii consumatori de energie sunt încurajați să reducă voluntar consumul în intervalele de vârf, în special seara. Totodată, Transelectrica are pregătite procedurile necesare pentru menținerea în siguranță a Sistemului Energetic Național, în cazul în care situația hidrologică se va deteriora.

Înaintea detonării reușite de luni dimineață, autoritățile declanșaseră o primă intervenție pentru eliminarea obstacolului aflat în apropierea brațului Bala, considerată esențială pentru alimentarea cu apă a Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Planul prevedea amplasarea explozibilului de către scafandrii militari și detonarea controlată a stâncii, astfel încât apa din Dunăre să poată fi deviată către Dunărea Veche, unde se află priza de alimentare a centralei.

În prima etapă a operațiunii au fost utilizate 30 de kilograme de explozibil, iar explozia a desprins doar o parte din formațiunea stâncoasă. Ulterior, autoritățile au decis reluarea intervenției cu o încărcătură mult mai mare, de 100 de kilograme de explozibil, operațiune care a dus la distrugerea completă a Stâncii Pârjoaia.

Operațiunea a fost declanșată pe fondul secetei prelungite și al temperaturilor extreme, care au redus semnificativ debitul Dunării și au pus în pericol alimentarea cu apă a sistemului de răcire al Centralei Nucleare de la Cernavodă.

În etapa inițială, Ministerul Apărării Naționale a mobilizat peste 100 de militari și 16 mijloace tehnice pentru detonarea controlată a Stâncii Pârjoaia și pentru redirecționarea unei părți din debitul brațului Bala către Dunărea Veche.

În paralel cu operațiunea militară, Guvernul a aprobat fondurile necesare lucrărilor hidrotehnice, considerând intervenția una de interes strategic pentru securitatea energetică a României.

În momentul declanșării intervenției, situația de la Centrala Nucleară de la Cernavodă era deja critică, pe fondul debitului insuficient al Dunării.