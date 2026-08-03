Marile fabrici, chemate să reducă voluntar consumul de energie pentru a evita o criză în sistemul electric

România încearcă să evite o criză majoră în sistemul energetic, după ce seceta și scăderea drastică a debitului Dunării au redus producția de electricitate. Guvernul a convocat cei mai mari consumatori industriali pentru a le solicita reducerea voluntară a consumului în orele de vârf, în timp ce autoritățile avertizează că, în caz extrem, marile fabrici ar putea fi deconectate temporar de la energie.

Reprezentanții Ministerului Energiei și ai marilor consumatori industriali se reunesc luni, 3 august, de la ora 12:00, într-o ședință dedicată reducerii voluntare a consumului de energie electrică. Autoritățile le vor solicita companiilor să își mute o parte din activitate în afara intervalelor de consum maxim, pentru a diminua presiunea asupra rețelei și pentru a evita eventuale deconectări.

Întâlnirea are loc în contextul stării de alertă energetică instituite la nivel național pentru o perioadă de 30 de zile, după scăderea producției de energie electrică, provocată de seceta severă și de nivelul extrem de redus al Dunării. La discuții vor participa numeroase companii selectate dintre cei mai mari consumatori de energie din România.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a anunțat că reuniunea se va desfășura în regim online și că autoritățile vor analiza împreună cu reprezentanții companiilor posibilitatea de a-și reorienta activitatea către intervalele orare în care consumul de electricitate este mai redus. El a precizat că ministerul a transmis deja notificări consumatorilor semnificativi, cu un consum de peste 50.000 MWh, și că a fost selectat un număr important de firme cu care vor fi discutate soluții pentru evitarea aglomerării consumului în orele de seară.

Ministerul Energiei le va solicita marilor consumatori care au această posibilitate să își reorganizeze producția și fluxurile industriale astfel încât acestea să fie desfășurate în afara orelor de vârf. Bușoi a explicat, la Digi24, că autoritățile preferă aplicarea unui program voluntar și controlat, prin care companiile să își adapteze activitatea sau să își reducă temporar consumul de energie.

Potrivit oficialului, această măsură ar urma să contribuie la menținerea echilibrului Sistemului Energetic Național și la asigurarea alimentării cu energie electrică a populației, în condițiile în care producția internă este diminuată, iar posibilitățile de import sunt limitate din cauza cererii ridicate din statele vecine.

Anterior, premierul Ilie Bolojan anunțase că principalii consumatori industriali din România au fost informați cu privire la posibilitatea implementării unor reduceri voluntare ale consumului. Șeful Guvernului a precizat că întâlnirea programată pentru luni are ca obiectiv analizarea, împreună cu reprezentanții companiilor, a unor planificări privind diminuarea consumului de energie al marilor consumatori, astfel încât alimentarea populației cu energie electrică să poată fi asigurată în condiții de siguranță.

„Am făcut deja o comunicare consumatorilor semnificativi, peste 50.000 de megawați-oră consum. Avem luni, la ora 12:00, o reuniune în regim online. Am selectat un număr consistent de firme cu care vom discuta, să vedem în ce măsură își pot reorienta activitatea pentru a nu supraaglomera orele de seară”, a declarat Bușoi.

Bușoi a precizat că există proceduri legale care permit deconectarea marilor consumatori industriali în situația în care sistemul energetic s-ar confrunta cu o lipsă gravă de energie electrică. Secretarul de stat a subliniat însă că autoritățile iau toate măsurile necesare pentru a preveni un astfel de scenariu.

Potrivit acestuia, legislația prevede un set de proceduri clare care permit, în caz de criză severă, deconectarea cu prioritate a marilor consumatori industriali. Cu toate acestea, oficialul și-a exprimat convingerea că nu se va ajunge la aplicarea acestor măsuri, întrucât autoritățile acționează pentru menținerea echilibrului Sistemului Energetic Național.

Bușoi a mai declarat că Ministerul Energiei va solicita marilor consumatori care au această posibilitate să își reorienteze producția și fluxurile industriale către intervalele orare în care consumul de energie este mai redus. El și-a exprimat convingerea că reprezentanții companiilor vor înțelege necesitatea acestei măsuri și vor coopera cu autoritățile.

Secretarul de stat a explicat că o deconectare forțată ar fi mult mai dificilă și mai dezavantajoasă pentru companii, deoarece le-ar afecta procesele de producție. Din acest motiv, autoritățile preferă implementarea unui program voluntar și controlat, prin care firmele să își reorganizeze activitatea sau, în cazul unităților care funcționează în flux continuu, să își reducă temporar consumul de energie.

„În caz de situație gravă de lipsă de electricitate în sistem, există proceduri, un manual, proceduri legale prin care se pot deconecta în primul rând marii consumatori industriali. Dar nu vom ajunge acolo, luăm toate măsurile ca să nu ajungem acolo. Ne-ar ajuta foarte mult și vom cere marilor consumatori, aceia care pot, să își reorienteze producția și fluxul industrial către orele care nu sunt de vârf. Sunt convins că vor înțelege. Este mai periculos, dificil și dezavantajos pentru ei să-i deconectăm, pentru că le-ar crea probleme. Mai bine facem un program voluntar controlat, în care ei își reorientează activitatea sau cei care lucrează în bandă își reduc consumul”, a adăugat Bușoi.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat, în 31 iulie, declararea stării de alertă la nivel național pentru o perioadă de 30 de zile, în vederea gestionării efectelor provocate de scăderea producției de energie electrică.

Criza este amplificată de debitul extrem de redus al Dunării, care pune în pericol funcționarea Unității 2 a Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă. Reactorul asigură aproximativ 10% din necesarul de energie electrică al României, iar oprirea acestuia ar avea consecințe asupra Sistemului Electroenergetic Național și asupra siguranței alimentării populației și economiei. În acest context, Nuclearelectrica și-a notificat deja partenerii contractuali cu privire la posibilitatea apariției unui caz de forță majoră.

Bolojan a declarat că situația este una dificilă și afectează toate statele din regiune, ceea ce îngreunează și importurile de energie, deoarece cererea este ridicată în toate țările vecine. Șeful Guvernului și-a exprimat însă speranța că, prin măsurile adoptate, autoritățile vor reuși să mențină în funcțiune Sistemul Electroenergetic Național și să asigure alimentarea normală cu energie electrică.

Pentru limitarea efectelor secetei asupra producției de energie, Guvernul a aprobat finanțarea de urgență a unei intervenții temporare pentru redistribuirea debitelor la bifurcația Bala–Dunărea Veche, prin amplasarea etapizată a unor barje metalice. Scopul intervenției este asigurarea debitului de apă necesar funcționării în condiții de siguranță a Unității 2 de la Cernavodă.

Executivul a alocat șapte milioane de lei din Fondul de Rezervă Bugetară pentru finanțarea operațiunii. Fondurile vor fi utilizate pentru pregătirea și executarea lucrărilor, achiziționarea sau închirierea echipamentelor necesare, transportul și mobilizarea acestora, precum și pentru efectuarea măsurătorilor, monitorizarea intervenției și realizarea lucrărilor de semnalizare.