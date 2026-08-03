Alibaba lansează Qwen3.8-Max, cel mai puternic model AI al companiei, și intră în cursa cu Moonshot și Anthropic

Alibaba intră într-o nouă etapă a competiției globale din domeniul inteligenței artificiale (Artificial Intelligence, AI), odată cu lansarea modelului Qwen3.8-Max, cel mai puternic sistem AI dezvoltat de companie până acum. Noul model rivalizează cu cele mai avansate soluții chineze și se remarcă prin performanțe ridicate în procesarea textului și imaginilor.

Alibaba a prezentat luni Qwen3.8-Max, pe care îl descrie drept cel mai mare și mai performant model de inteligență artificială (Artificial Intelligence, AI) dezvoltat până în prezent de companie. Noul model are 2,4 trilioane de parametri, apropiindu-se de dimensiunea modelului Kimi K3, lansat luna trecută de rivalul chinez Moonshot AI, care dispune de 2,8 trilioane de parametri.

Marile companii de tehnologie din China, devenite un actor important pe piața globală a modelelor de inteligență artificială cu greutăți deschise (open-weight), se află într-o competiție intensă pentru dezvoltarea unor sisteme tot mai performante, fără ca acestea să devină excesiv de costisitoare pentru utilizatori.

Parametrii reprezintă valorile numerice pe care un model de inteligență artificială le învață din date și pe care le utilizează pentru a identifica tipare, a genera răspunsuri și a îndeplini diverse sarcini. Deși un număr mai mare de parametri nu garantează automat performanțe superioare, acest indicator este atent urmărit, deoarece reflectă amploarea resurselor de calcul și a volumului de date utilizate la dezvoltarea modelelor avansate.

Companiile chineze aleg să facă public numărul de parametri pentru a-și crește vizibilitatea și atractivitatea în rândul dezvoltatorilor. Modelele lor sunt, în general, de tip open-weight, ceea ce înseamnă că dezvoltatorii pot descărca și adapta parametrii învățați ai sistemului. În schimb, companii precum OpenAI, Anthropic și Google nu dezvăluie numărul de parametri ai modelelor lor cu sursă închisă.

Qwen3.8-Max a fost lansat pe platforma Arena.AI, utilizată pentru compararea performanțelor modelelor de inteligență artificială. Imediat după lansare, acesta a devenit cel mai bine clasat model chinezesc în categoria modelelor de text, însă rămâne în urma modelului Claude Fable 5 și a trei variante Opus dezvoltate de Anthropic.

În clasamentul Arena.AI dedicat modelelor capabile să analizeze imagini și alte materiale vizuale, Qwen3.8-Max ocupă locul al doilea la nivel mondial, fiind depășit doar de o variantă a modelului Claude Fable 5.

Atât Qwen3.8-Max, cât și Kimi K3 sunt modele multimodale, capabile să proceseze text, imagini și videoclipuri. Ambele pot analiza simultan până la un milion de token-uri. Token-urile reprezintă unități de date, de regulă fragmente de cuvinte sau cuvinte întregi, iar o capacitate mare de procesare permite modelului să analizeze volume foarte mari de informații, precum documente juridice extinse, baze complexe de cod software sau sute de pagini de texte.

Alibaba a precizat că Qwen3.8-Max utilizează o arhitectură de tip „mixture of experts” („amestec de experți”), care distribuie sarcinile între componente specializate ale modelului, fără a activa întregul sistem pentru fiecare solicitare. Astfel, doar aproximativ 95 de miliarde dintre cei 2,4 trilioane de parametri sunt utilizați simultan, ceea ce contribuie la reducerea costurilor de operare și la scăderea timpului de răspuns.

Potrivit companiei, noul model a reușit să finalizeze un proiect de inginerie software în doar 16 zile. Qwen3.8-Max va fi disponibil începând de săptămâna viitoare prin intermediul platformei Model Studio din cadrul Alibaba Cloud.