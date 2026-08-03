Numele ținute departe de ochii publicului. Ce variante de premier ar fi testat Nicușor Dan în negocierile politice

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că președintele Nicușor Dan ia în calcul mai multe scenarii pentru formarea viitorului guvern și că, în discuțiile politice purtate până acum, ar fi fost evaluate și variante de premieri tehnocrați. Potrivit acestuia, numele persoanelor luate în calcul nu au fost făcute publice.

Ciprian Ciucu a afirmat că, în prezent, sunt discutate două posibile direcții pentru viitorul Executiv. Una dintre variante ar fi formarea unui guvern tehnocrat, iar cealaltă ar presupune instalarea succesivă a unor guverne politice minoritare, cu susțineri diferite în Parlament.

Declarațiile primarului general au fost făcute duminică seară, la Digi24, în contextul în care România are un guvern fără puteri depline. Ciucu a precizat că această situație reprezintă o preocupare pentru liberali și că formațiunea dorește reluarea discuțiilor pentru identificarea unei soluții politice.

„Să ştiţi că pe noi ne preocupă foarte mult faptul că preşedintele partidului nostru este premierul României, dar nu ne convine deloc situaţia. Nu ne convine deloc situaţia ca România să aibă un guvern fără puteri depline. Şi luăm toate variantele în calcul. Evident, e foarte important ca preşedintele să reia discuţiile şi să vedem ce putem construi. Poate să apară pe masă ideea unui guvern tehnocrat şi poate să mai apară iarăşi pe masă ideea guvernelor consecutive, minoritare. Pentru că, aşa cum am spus, Partidul Naţional Liberal nu va mai face alianţă cu Partidul Social Democrat. Deci în funcţie de cele două posibile construcţii, pot avea loc noi discuţii cu preşedintele României şi cu celelalte forţe numite pro-occidentale de preşedinte, dar nu vom mai reface o alianţă cu Partidul Social Democrat”, a explicat Ciprian Ciucu la Digi24.

Potrivit lui Ciprian Ciucu, în întâlnirile politice care nu au fost făcute publice, președintele Nicușor Dan ar fi prezentat sau testat mai multe variante pentru funcția de premier. Primarul general a precizat că nu cunoaște identitatea persoanelor discutate în aceste negocieri.

„În discuțiile politice care nu au fost în spațiul public, am auzit că președintele ar fi testat una sau două-trei variante, dar nu mi s-au spus care sunt acele variante”, a spus Ciucu.

A doua opțiune analizată ar fi reprezentată de formarea unor guverne politice minoritare consecutive. Potrivit scenariului descris de edil, unul dintre aceste guverne ar putea fi susținut de PSD, iar celălalt ar avea sprijinul PNL și USR.

„Am auzit că există această variantă cu guvern tehnocrat sau se poate relua discuţia cu guvern politic, dar consecutiv. (…) E timp scurt, dar aş zice că este unul PSD şi unul este PNL-USR. Adică aş pune şi USR în această ecuaţie. Dar din spusele preşedintelui am observat că nu agrează ideea de guvern minoritar”, a afirmat Ciucu.

Primarul general a mai spus că PNL nu intenționează să refacă alianța cu PSD, indiferent de formula care va fi aleasă în urma negocierilor. Potrivit acestuia, liberalii ar trebui să păstreze propunerea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.

Ciprian Ciucu a declarat că liberalii nu au mers nici anterior cu propunerea Ilie Bolojan pentru funcția de premier și că, în opinia sa, varianta Siegfried Mureșan ar trebui menținută.

„Noi n-am mai mers cu această propunere nici ultima dată, vedem că e o campanie extrem de agresivă, de mult timp, fixată pe Ilie Borojan, şi pe online şi pe multe mass media. Şi din punctul nostru de vedere, noi nu am venit nici ultima oară cu propunerea Ilie Bolojan, am venit cu propunerea Sigfried Mureşan, pe care ar trebui, din punctul meu de vedere, să o menţinem. Am vorbit cu Ilie Bolojan. Nu se agaţă de putere. Omul are două caracteristici – nu e genul care să se agaţe de putere, adică nu îi place puterea. E la putere pentru că şi-a asumat nişte obiective. La nivel personal nu este uşor, să ştiţi, pentru că trebuie să ai un guvern minoritar care trebuie să facă multe lucruri foarte importante pentru ţara care este atacată în justiţie şi oprită în justiţie”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Întrebat despre eventualele defecte ale lui Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu a precizat că orice persoană are puncte vulnerabile, inclusiv el. „Evident că are defecte, că şi eu am defecte, oricine are defecte”, a răspuns primarul Capitalei.