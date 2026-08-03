Doliu în România! A murit unul dintre cei mai apreciați scriitori ai ultimelor decenii: Traian Dobrinescu

Literatura română este în doliu după dispariția unuia dintre cei mai apreciați scriitori și jurnaliști ai ultimelor decenii. Traian Dobrinescu, autor, fondator de publicații și susținător al drepturilor scriitorilor, a încetat din viață.

Scriitorul și jurnalistul Traian Dobrinescu a murit. A decedat la onorabila vârstă de 77 de ani, a anunțat luni, 3 august, Uniunea Scriitorilor din România.

„Cunoscut ca un minunat coleg și un combatant activ pentru drepturile scriitorilor, Traian Dobrinescu lasă în urmă o operă semnificativă și amintiri imposibil de șters. Prin dispariția lui, literatura română și lumea literară suferă o grea pierdere. Dumnezeu să-l odihnească!”, a transmis Uniunea Scriitorilor din România.

Filolog, publicist, scriitor și animator cultural, Traian Dobrinescu s-a născut la 23 mai 1949, în comuna Orlești, județul Vâlcea. A urmat școala primară și gimnazială în localitatea natală, iar studiile liceale la Colegiul „Alexandru Lahovari” din Râmnicu Vâlcea. În 1972 a absolvit Facultatea de Filologie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Și-a început cariera ca profesor de limba și literatura română. După Revoluția din 1989, la 19 ianuarie 1990, a înființat, împreună cu un grup de intelectuali vâlceni, ziarul „Curierul de Vâlcea”, primul cotidian particular independent din România. În 1992 a fondat publicația „Informația Zilei”, pe care a condus-o până în 1994.

În 1991 a participat la înființarea Teatrului de Stat „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea, devenind primul director al instituției. În această calitate a coordonat montarea primelor spectacole: „În așteptarea lui Godot”, de Samuel Beckett, în regia lui Petru Vulcăreanu, și „Libertate conjugală”, de Dario Fo și Franca Rame, în regia lui Silviu Purcărete.

Traian Dobrinescu a fost și deputat în Parlamentul României, fiind ales în 2012 pe listele Partidului Național Liberal. În timpul mandatului său s-a implicat în susținerea drepturilor scriitorilor.

Activitatea sa literară a fost una prolifică. A debutat în 1990 în volumul colectiv „Preludii epice”, apărut la Editura „Mihai Eminescu”. Printre volumele publicate se numără „Cântec de violoncel: 60 de texte lirice” (2002), „Urme: 51 de texte lirice” (2004) și romanul „Când Dumnezeu îmi spunea pe nume” (2008).

S-a remarcat în mod deosebit prin romanele cu accente autobiografice „Cei morți înainte de moarte”, reeditat recent, și „Nu te opri, nu te întoarce” (2016), volum recompensat cu Premiul Colocviului Romanului Românesc. De-a lungul carierei a mai primit Premiul „Tudor Arghezi” pentru proză scurtă (1985) și Premiul „Gib Mihăescu” pentru proză scurtă (1986).