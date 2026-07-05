Doliu în cultura românească. A murit Constantin Mircea Pătrașcu, unul dintre cei mai importanți specialiști ai Muzeului Satului

Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” a anunțat moartea lui Constantin Mircea Pătrașcu, unul dintre cei mai apreciați specialiști ai instituției. Acesta și-a dedicat peste patru decenii cercetării etnografice și conservării patrimoniului rural românesc.

Constantin Mircea Pătrașcu a murit sâmbătă, la vârsta de 73 de ani, a anunțat Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” printr-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook.

Reprezentanții instituției l-au descris drept o personalitate marcantă a muzeologiei românești și unul dintre cei mai importanți specialiști ai muzeului. Potrivit acestora, Constantin Mircea Pătrașcu a fost, pentru generații întregi de colegi, un mentor care și-a împărtășit experiența și cunoștințele acumulate de-a lungul unei cariere dedicate patrimoniului cultural.

Muzeul a transmis că dispariția sa reprezintă o pierdere importantă atât pentru instituție, cât și pentru patrimoniul cultural românesc.

„Cu profundă tristeţe anunţăm trecerea la cele veşnice a domnului Constantin Mircea Pătraşcu, personalitate marcantă a muzeologiei româneşti şi unul dintre cei mai importanţi specialişti ai Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”. (…) Pentru colegii mai tineri, domnul Pătraşcu a fost un mentor, iar pierderea este profundă: dispare un om care a format generaţii, a transmis meserie şi a construit, zi de zi, cu o tenacitate exemplară. Dimineţile petrecute alături de el, la o cafea, se transformau în lecţii de etnografie, de arhitectură tradiţională şi de istorie a muzeului. Imaginea lui sobră era adesea însoţită de motanul JAR, companionul său portocaliu, care îi dezvăluia latura discretă şi caldă. Prin dispariţia sa, Muzeul Naţional al Satului pierde un profesionist de o valoare rară, iar patrimoniul cultural românesc un apărător neobosit”, transmite duminică instituţia muzeală, într-o postare pe Facebook.

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face începând de luni, la capela Cimitirului Sfânta Vineri, iar înmormântarea va avea loc marți.

Născut la 5 august 1952, în București, Constantin Mircea Pătrașcu și-a construit întreaga activitate profesională în domeniul cercetării etnografice, al arhitecturii vernaculare și al protejării patrimoniului rural.

Timp de peste 40 de ani a activat în cadrul Secției Expoziția în Aer Liber a Muzeului Național al Satului, unde a coordonat numeroase proiecte de transfer, restaurare și reorganizare a monumentelor din patrimoniul muzeal.

De asemenea, a participat la numeroase campanii de cercetare desfășurate în toate regiunile istorice ale României, documentând gospodării tradiționale, meșteșuguri și comunități rurale.

De-a lungul carierei sale, Constantin Mircea Pătrașcu a coordonat restaurarea unor monumente considerate de mare valoare pentru patrimoniul național, contribuind la conservarea și integrarea acestora în circuitul muzeal.

Totodată, a publicat studii și articole de specialitate și a participat constant la simpozioane naționale și internaționale dedicate patrimoniului cultural.

Potrivit Muzeului Național al Satului, profesionalismul, rigoarea și implicarea sa au făcut din Constantin Mircea Pătrașcu unul dintre reperele instituției și un specialist apreciat în domeniul muzeografiei și al etnografiei românești.