MAI subliniază că aceste măsuri sunt menite să prevină incidente care ar putea pune în pericol vieţi omeneşti şi să asigure desfăşurarea fără perturbări a intervenţiilor şi activităţilor oficiale ale autorităţilor.

„Recomandăm cetăţenilor să evite ridicarea dronelor în perioada minivacanţei dedicată sărbătoririi Zilei Naţionale, cu excepţia cazurilor în care se deţin autorizaţiile necesare, conform legislaţiei în vigoare. Înţelegem că mulţi dintre voi folosiţi dronele pentru filmări si activităţi recreative, dar, trebuie să ţinem cont că anumite zone se află sub restricţii temporare de zbor, iar operarea neautorizată poate afecta activităţi importante desfăşurate de autorităţi şi poate pune în pericol siguranţa persoanelor”, precizează MAI.

Potrivit sursei menţionate, este esenţial ca populaţia să respecte aceste recomandări pentru a proteja spaţiul aerian şi a preveni orice incident, asigurând totodată desfăşurarea intervenţiilor şi activităţilor oficiale fără perturbări şi evitând posibile sancţiuni sau consecinţe nedorite pentru operatori.

„Vă mulţumim pentru înţelegere şi responsabilitate! Respectând aceste reguli, contribuim cu toţii la siguranţa comunităţii!”, subliniază MAI.

De Ziua Naţională, reprezentanţele Institutului Cultural Român din străinătate vor organiza concerte, expoziţii, proiecţii de filme documentare şi de lungmetraj, precum şi un spectacol de teatru.

15 evenimente în 10 oraşe din Spania

Corul Naţional de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, condus de Anna Ungureanu, se află într-un turneu în Spania, susţinând concerte la Catedrala Almudena şi la Círculo de Bellas Artes din Madrid, după ce a debutat cu un recital la Moscheea-Catedrală din Córdoba. În paralel, galeria Institutului Cultural Român de la Madrid prezintă, între 27 noiembrie 2025 şi 15 ianuarie 2026, expoziţia aniversară „Marin Constantin 100”, care reuneşte lucrări de pictură şi sculptură, costume de scenă şi materiale din arhiva vizuală a Corului. La deschidere au participat managerul general Emil Pantelimon, dirijoarea Anna Ungureanu şi curatoarea Silvana Dulamă. De asemenea, Corul Madrigal a realizat un nou videoclip la Teatrul Roman din Mérida, un monument antic de peste două milenii inclus în patrimoniul UNESCO.

La Barcelona, ICR Madrid şi Consulatul General al României organizează, la centrul cultural El Born Centre de Cultura i Memoria, expoziţia fotodocumentară „Regina Maria şi Spania”.

În perioada 29 noiembrie – 5 decembrie, Institutul Cultural Român de la Madrid şi Consulatul General al României la Valencia prezintă la Castellón de la Plana expoziţia de fotografie „Comorile României – Patrimoniul UNESCO în România”, realizată de artistul Tudorel Ilie. La Palma de Mallorca, în parteneriat cu Consulatul Onorific al României în Insulele Baleare, Primăria Palma şi Teatrul Maruja Alfaro Mar i Terra, ICR Madrid organizează a XV-a ediţie a Festivalului Filmului Românesc, desfăşurat între 3 şi 17 decembrie. Evenimentul se va deschide cu proiecţia filmului „Anul Nou care n-a fost”, regizat de Bogdan Mureşanu, urmat de două producţii româneşti recente: Horia, de Ana Maria Comănescu (10 decembrie), şi TWST / Things We Said Today, de Andrei Ujică (17 decembrie).

La Girona, ICR Madrid şi Consulatul General al României la Barcelona prezintă expoziţia fotografului Sorin Onişor, „Satul tradiţional românesc. Oameni şi meşteşuguri”, deschisă la sediul Subdelegación del Gobierno între 24 noiembrie şi 15 decembrie.

Totodată, Muzeul Convento de la Merced din Ciudad Real găzduieşte, în perioada 18 noiembrie – 14 decembrie, expoziţia „România sălbatică”, realizată de Dan Dinu, inaugurată pe 26 noiembrie.

Orchestra Filarmonicii „George Enescu” din Bucureşti va susţine două concerte extraordinare, la Filarmonica „Karol Szymanowski” din Cracovia, în 30 noiembrie, şi la Filarmonica Naţională din Varşovia, la 1 decembrie, în parteneriat cu Institutul Cultural Român de la Varşovia. Concertele încheie Sezonul Cultural România – Polonia şi marchează Ziua Naţională a României. Sub titulatura „Călătorii: Enescu / Dvořák”, concertele de la Cracovia şi Varşovia au loc în cadrul celei de-a şaptea ediţii a Festivalului Internaţional de Muzică din Europa Centrală şi de Est „Eufonie”.

SoNoRo 20 Anniversary Tour ajunge la Carnegie Hall

Ansamblul Raro-SoNoRo va concerta în data de 4 decembrie, pe celebra scenă Weill Recital a Carnegie Hall din New York, cu sprijinul Institutului Cultural Român de la New York. După spectacole la Bruxelles, Munchen, Berlin, Anvers, Gent, Madrid, Sevilla şi Budapesta, evenimentul din SUA este ultimul din cadrul turneului internaţional de promovare a Festivalului Internaţional de Muzică de Cameră SoNoRo realizat în 2025 în parteneriat cu Institutul Cultural Român.

Festival de film românesc în Canada

Institutul Cultural Român de la New York organizează prima ediţie a Festivalului de Film Românesc de la Vancouver, în perioada 1-4 decembrie, la VIFF Center. Deschiderea festivalului, la 1 decembrie, este marcată simbolic prin proiecţia filmului „Anul Nou care n-a fost”, în regia lui Bogdan Mureşanu. Urmează o selecţie de titluri ce trasează un portret complex şi actual al cinematografiei româneşti: „Jaful secolului/ Traffic”, regia: Teodora Ana Mihai; „Box of Freedom”, regia: Adelina Şuvagău; „Dinţi de lapte” („Milk Teeth”), regia: Mihai Mincan; „Tata”, regia: Lina Vdovîi & Radu Ciorniciuc; „Nasty”, regia: Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu & Tudor D. Popescu şi „Comatogen”, regia: Igor Cobileanschi.

Pentru a marca 115 de ani de relaţii diplomatice România – Marele Ducat al Luxemburgului, Institutul Cultural Român de la Bruxelles, Ambasada României în Luxemburg şi Reprezentanţa Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei la Bruxelles aduc spectacolul de teatru „Micul Prinţ” de Antoine de Saint-Exupéry, în interpretarea Oanei Pellea şi a lui Lari Giorgescu, pe scena Teatrului Mierscher, în data de 2 decembrie.

Institutul Cultural Român de la Bruxelles, în colaborare cu Ambasada României în Regatul Belgiei, a organizat concertul de gală „Talente muzicale româneşti pe scena europeană“, susţinut de Florian Mitrea, pe 26 noiembrie 2025, într-una din sălile de concert ale renumitei instituţii culturale Flagey Bruxelles. Repertoriul a inclus de la piese inspirate din folclorul românesc până la lucrări complexe ale compozitorilor George Enescu, Paul Constantinescu, Sigismund Toduţă şi Radu Paladi. Evenimentul a fost urmat de o recepţie oferită de Ambasada României în Regatul Belgiei.

Accademia di Romania din Roma şi Consulatul General al României la Bari, în parteneriat cu Asociaţia Tăşuleasa Social, cu sprijinul Direcţiei Regionale a Muzeelor din Puglia şi al Primăriei Bari, propun expoziţia de fotografie „Via Transilvanica – Drumul care uneşte“, povestea celui mai lung traseu de drumeţie din România. Vernisajul expoziţiei va avea loc în 4 decembrie, ora 18.30, la Castello Svevo di Bari. Pe durata expunerii va fi difuzat şi filmul documentar „Oamenii Drumului: Terra Banatica”, realizat de Mircea Gherase pentru Asociaţia Tăşuleasa. Expoziţia artistei Luminiţa Ţăranu, intitulată „Indistincte frontiere – Ovidiu şi Metamorfoza” este organizată la sediul Accademia di Romania din Roma în perioada 26 noiembrie – 6 decembrie. În data de 30 noiembrie, Luminiţa Ţăranu va face un tur ghidat al expoziţiei şi va susţine o prelegere.

Orchestra Simfonică a Filarmonicii din Piteşti va concerta la sala Auditorium a Centrului Cultural Candiani din Venezia Mestre, în data de 29 noiembrie, de la ora 18:00, la invitaţia Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia.

Ambasada României la Nicosia organizează, cu sprijinul ICR, un concert festiv găzduit de prestigioasa sală Royal Hall pe 1 decembrie. Protagoniştii serii sunt Corina Sîrghi, una dintre cele mai reprezentative voci ale muzicii româneşti vechi şi de jazz, şi pianistul Sergiu Tuhuţiu, artist multidisciplinar cu o carieră internaţională complexă. Programul îmbină muzica românească interbelică, elemente de jazz şi reinterpretări moderne ale tradiţiilor sonore autohtone, oferind publicului cipriot şi comunităţii româneşti o experienţă autentică şi rafinată.

La Riga, Ambasada României organizează pe 1 decembrie, cu sprijinul ICR, recitalul „Cel mai frumos tangou”, susţinut de tenorul Daniel Magdal, acompaniat de pianistul Alexandru Burcă. Evenimentul are loc în Sala de concerte MAZĀ ĢILDE – una dintre cele mai vechi şi reprezentative clădiri culturale din spaţiul baltic. Programul propune o incursiune în rafinamentul romanţelor şi tangourilor româneşti interbelice, evocând legăturile culturale istorice dintre România şi Letonia.

Ambasada României în Republica Slovenia organizează, cu sprijinul Institutului Cultural Român, un spectacol de gală la Filarmonica din Ljubljana. Evenimentul din 2 decembrie aduce în prim-plan excelenţa artistică a Baletului Operei Naţionale din Bucureşti.

Palatul Kaiserstein, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, va găzdui evenimentul din Praga dedicat Zilei Naţionale. Soprana Natálie Šmausová şi pianistul Daniel Boura, studenţi ai prestigioasei Academii de Arte ale Spectacolului din Praga, vor concerta la Palatul Kaiserstein în data de 3 decembrie.

Ambasada României în Regatul Norvegiei, cu sprijinul Institutului Cultural Român, va marca Ziua Naţională printr-o recepţie organizată luni, 1 decembrie, la Den Gamle Krigsskole din Oslo. Evenimentul va reuni membri ai corpului diplomatic, parteneri instituţionali norvegieni, reprezentanţi ai mediului cultural şi prieteni ai României. Seara va fi deschisă de un recital al MoldoDuo – flautistul Ştefan Diaconu şi acordeonistul Radu Răţoi – care va interpreta un repertoriu inspirat de tradiţiile culturale comune ale României şi Republicii Moldova, într-o viziune contemporană şi rafinată.

Institutul Cultural Român de la Beijing organizează luni, 1 decembrie, de la ora 18:00, la sediul Beijing International Club, un recital extraordinar susţinut de violonista Diana Jipa şi pianistul Toma Popovici. Concertul va fi precedat de evenimentul „George Enescu – 70”, un recital susţinut de aceiaşi muzicieni la sediul ICR Beijing din Galaxy SOHO. De asemenea, cei doi muzicieni vor susţine două sesiuni de masterclass, la 1 şi 2 decembrie, la Conservatorul de Muzică din Beijing.

Institutul Cultural Român de la Paris marchează Ziua Naţională şi 145 de ani de relaţii diplomatice Franţa-România la 1 decembrie, la Primăria din Paris, cu un scurt moment muzical şi intonarea imnurilor României şi Franţei în interpretarea sopranei Iana Novac şi a tenorului Octavian Dobrotă, în deschiderea Galei „Women in Economy“, un eveniment organizat de Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), cu sprijinul Cercului Profesioniştilor Români din Franţa. Organizatorii Galei vor acorda premii de excelenţă unor reprezentante de succes ale leadershipului românesc, care aduc contribuţii semnificative în Franţa, precum şi unor femei cu rezultate excepţionale care reprezintă Franţa în România.

Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” de la Istanbul a invitat trei muzicieni de excepţie ai Romanian Chamber Orchestra – Theodor Andreescu (vioară), Cristian Andriş (violă) şi Darius Tereu (violoncel) – pentru a susţine un recital în data de 2 decembrie, la Biserica Sfântului Anton de Padova din Istanbul. Trio-ul cameral a ales lucrări de Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Ernst von Dohnany, George Enescu şi Radu Sinaci. Biserica Sfântului Anton de Padova din Istanbul conferă evenimentului o dimensiune simbolică deosebită, fiind un spaţiu consacrat concertelor internaţionale.

Institutul Cultural Român de la Londra organizează, în seria „Concertelor Enescu”. Mezzosoprana Adriana Feşteu şi pianistul Cristian Sandrin vor susţine un recital în 4 decembrie, la sediul ICR Londra.

Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu” de la Berlin organizează o serie de evenimente care celebrează cultura română şi promovează relaţiile bilaterale româno-germane. După concertul extraordinar al Orchestrei Filarmonicii de Stat Târgu Mureş pe scena sălii mari a Filarmonicii din Berlin, de la începutul lunii noiembrie, programul continuă, în data de 5 decembrie, cu proiecţia filmului documentar „Coroana României”, realizat de jurnalistul George Grigoriu, în contextul aniversării a 150 de ani de la naşterea Reginei Maria. Proiecţia de la cinematograful Kino Krokodil va fi însoţită de o expoziţie de fotografii şi documente istorice, organizată în colaborare cu Muzeul Naţional Bran şi Muzeul de Etnografie din Braşov, în foaierul cinematografului. De asemenea, în parteneriat cu Ambasada României la Berlin va avea loc la prestigiosul Hotel Waldorf Astoria, în data de 4 decembrie, un recital al Cvartetului Furiant, condus de violonistul român Vlad Popescu.

La Chişinău, Ziua Naţională a României va fi sărbătorită printr-un concert de muzică pop. Interpreta Tania Turtureanu, din Republica Moldova, va urca pe scena Teatrului Naţional „Mihai Eminescu“ din Chişinău, alături de membrii trupei sale, în data de 5 decembrie.