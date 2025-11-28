Situația generată de demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, declanșează un val de verificări publice ale CV-urilor altor membri ai Cabinetului. Moșteanu și-a prezentat demisia după ce s-a descoperit că a trecut în CV o facultate pe care nu o absolvise.

La scurt timp, atenția se îndreaptă către purtătorul de cuvânt al Guvernului, care, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, omite să precizeze în biografia oficială că a absolvit o instituție privată care nu avea drept de licență, susținând examenul final la o universitate de stat. Omisiunea ridică semne de întrebare privind transparența și acuratețea datelor din documentele sale oficiale.

Odată cu plecarea lui Moșteanu, funcția rămâne vacantă, iar numirea temporară a lui Radu Miruță atrage imediat atenția asupra propriului său CV. Numeroase neconcordanțe sunt semnalate în spațiul public cu privire la studiile și evoluția sa profesională.

Fostul premier Victor Ponta reacționează dur și publică un mesaj în care pune sub semnul întrebării veridicitatea parcursului academic al lui Miruță:

„Dacă tot au început să se arunce unii pe alții peste bord pe motiv de CV, nu vreți să ne uităm la toți? Nu vreți să vedeți CV-ul unui alt ministru USR, mult mai incompetent și mai scandalagiu decât Moșteanu – și care acum îi ia locul ‘interimar’? Unul care a făcut o facultate la București și alta la Târgu Jiu în același timp — doar că pe una a făcut-o ‘ca hobby’? Și care susține că a terminat Politehnica în 2009, dar era deja stagiar și inginer în 2008? Dacă tot e să îi vedem pe acești ‘frumoși și liberi’ în toată ‘frumusețea și libertatea’ lor, atunci să fie balul până la capăt!”, scrie Ponta pe Facebook.

Mesajul acestuia alimentează scandalul și atrage atenția asupra potențialelor nereguli din CV-ul lui Miruță, exact în momentul preluării interimatului la Apărare.

Premierul Ilie Bolojan reacționează rapid și anunță decizia oficială în urma demisiei lui Moșteanu:

„Îi mulțumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului”, transmite Bolojan, referindu-se la fostul ministru al Apărării.

Șeful Guvernului precizează și cine va prelua temporar portofoliul:

„Acesta anunță că îi va propune președintelui României ca interimatul funcției să fie asigurat de dl Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.”

Astfel, Miruță devine noul responsabil pentru conducerea Ministerului Apărării Naționale, pe durata interimatului, în pofida controversei publice apărute în jurul studiilor sale.