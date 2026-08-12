Fabrica de grafit de la Baia de Fier urmează să fie redeschisă. Radu Miruță spune că exploatarea ar putea începe în 2028

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat miercuri, într-o conferință de presă desfășurată în județul Gorj, că fabrica de grafit de la Baia de Fier urmează să fie redeschisă, după ce exploatarea fusese trecută anterior pe lista exploatărilor închise.

Potrivit acestuia, exista o Hotărâre de Guvern prin care statul român închisese oficial exploatarea de grafit de la Baia de Fier. Radu Miruță a precizat că din Ministerul Economiei a ieșit proiectul unei noi Hotărâri de Guvern, semnat de ministrul Economiei și de el în calitate de vicepremier, prin care facilitatea de exploatare a grafitului de la Baia de Fier este redeschisă.

„Am o altă veste pentru zona în care ne aflăm aici şi de care sunt foarte ataşat. Este despre fabrica de grafit de la Baia de Fier, despre interesul şi preocuparea pentru ca ceea ce se întâmplă acolo să treacă de la morţi la vii. Exploatarea de grafit de la Baia de Fier (…) era pe o listă a exploatărilor închise. Era o Hotărâre de Guvern prin care s-a închis oficial din partea statului român exploatarea de grafit. A ieşit din Ministerul Economiei – şi vă putem anunţa oficial, sub semnătura domnului ministru, ca ministru al Economiei – Hotărârea de Guvern pe care am semnat-o ca vicepremier pentru ca facilitatea de exploatare a grafitului de la Baia de Fier să se deschidă”, a declarat Radu Miruţă.

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a oferit detalii privind stadiul proiectului și pașii următori. El a arătat că proiectul a primit recent avizul Ministerului Mediului, pe care l-a descris drept unul foarte important într-un astfel de proces.

„Avem foarte de curând şi avizul de la Ministerul Mediului, care în orice astfel de discuţie este un aviz foarte important. Suntem pe etapele finale de avizare la Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei pentru ca acest proiect de Hotărâre de Guvern să devină HG. Am încredere că, cel mai târziu săptămâna viitoare, în şedinţa de guvern, dacă nu reuşim în această joi, vom trece această hotărâre de guvern. Este una importantă, pentru că este deschiderea lacătului pentru ca dezvoltarea de la Baia de Fier şi exploatarea grafitului să se întâmple”, a afirmat Irineu Darău.

În prezent, proiectul se află în etapele finale de avizare la Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției, astfel încât proiectul de Hotărâre de Guvern să poată fi adoptat de Executiv. Irineu Darău și-a exprimat încrederea că hotărârea va fi aprobată cel târziu săptămâna viitoare în ședința de Guvern, dacă acest lucru nu se va realiza în ședința de joi.

El a explicat că adoptarea hotărârii reprezintă practic deschiderea posibilității pentru reluarea exploatării grafitului și dezvoltarea proiectului de la Baia de Fier.

După aprobarea Hotărârii de Guvern, care va constata că mina nu mai este considerată închisă și că exploatarea poate începe, autoritățile vor organiza o licitație internațională. Aceasta va avea ca scop pregătirea etapelor de prefezabilitate și fezabilitate ale proiectului, proces care ar urma să se desfășoare în cursul acestui an.

„După această hotărâre de guvern care practic constată, statuează că nu mai este vorba de o mină închisă şi că poate începe exploatarea, va fi o licitaţie internaţională pentru a pregăti tot ce înseamnă prefezabilitate, fezabilitate şi aşa mai departe, care se va întâmpla anul acesta. Avem obiectiv să încheiem şi studiul de prefezabilitate până la sfârşitul anului 2026, iar apoi, pe parcursul anului 2027, să se încheie studiul de fezabilitate, oportunitate, alte avize de mediu şi aşa mai departe, pentru ca în 2028 să poată să înceapă primele activităţi acolo”, a mai spus Irineu Darău.

Obiectivul autorităților este ca studiul de prefezabilitate să fie finalizat până la sfârșitul anului 2026. Ulterior, în cursul anului 2027, ar urma să fie încheiate studiul de fezabilitate, analiza de oportunitate și celelalte avize de mediu necesare, astfel încât primele activități de exploatare să poată începe în anul 2028.

Ministrul interimar al Apărării a declarat că, imediat după preluarea mandatului la Ministerul Economiei, a verificat situația proiectului și a constatat că exploatarea nu fusese relansată. El a afirmat că au fost începute demersurile pentru a garanta că licența de exploatare rămâne în proprietatea statului român, întrucât existau preocupări privind posibilitatea ca alte entități să preia acest drept.

Potrivit lui Radu Miruță, Hotărârea de Guvern referitoare la păstrarea licenței de exploatare în proprietatea statului român a fost adoptată în luna august 2025.