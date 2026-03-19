Societatea Naţională a Sării SA (SALROM) a anunţat că a început încă din 2022 demersurile pentru reluarea exploatării grafitului în zona Baia de Fier, în special în perimetrul Ungurelaşu-Polovragi, judeţul Gorj. Această iniţiativă vine ca răspuns la interesul tot mai mare al Uniunii Europene pentru grafit, o resursă esenţială în producţia de baterii.

Modificarea Legii minelor nr. 85/2003, realizată încă din anul 2024, a creat cadrul legal necesar pentru continuarea activităţilor miniere în perimetrele considerate viabile, aprobate la închidere prin Hotărâri de Guvern, oferind astfel premisele reluării exploatărilor în aceste zone.

În paralel, SALROM a obținut prelungirea licenței de exploatare a șisturilor grafitoase pentru încă cinci ani și a făcut demersuri administrative pentru deschiderea efectivă a exploatării. Printre aceste demersuri se numără și obținerea certificatului de urbanism în 2026, necesar pentru amenajarea punctului de lucru destinat exploatării șisturilor grafitoase din perimetrul Ungurelaşu-Polovragi, județul Gorj.

Compania subliniază că, la nivelul Comisiei Europene, politica industrială a fost revizuită, fiind identificate 137 de materii prime critice de care UE este dependentă, printre care se numără și grafitul. În acest context, Uniunea Europeană a creat Alianța Europeană a Materiilor Prime, cu scopul de a consolida reziliența și autonomia strategică pentru lanțurile valorice de materiale critice. Reprezentanții SALROM au precizat că aceste inițiative vin în sprijinul companiilor și noilor industrii ale viitorului european.

În acest cadru, compania a depus trei proiecte majore. Primul vizează extracția grafitului pentru baterii, procesarea acestuia în produse utilizabile în industria litiu-ion și reciclarea deșeurilor miniere, valoarea totală a investițiilor fiind estimată la aproximativ 628 de milioane de euro. Primul proiect, intitulat „Extracție a Grafitului de Calitate pentru Baterii din arealul Baia de Fier”, are o valoare de peste 198,3 milioane de euro și presupune extracția și procesarea primară a șisturilor grafitoase pentru a produce grafit de calitate pentru baterii. Acesta a fost aprobat și declarat de interes strategic de Comisia Europeană, fiind inclus în lista celor 47 de proiecte selectate la nivel comunitar. Pentru finanțarea proiectului, SALROM poartă negocieri avansate cu instituții bancare cu capital autohton.

Celelalte două proiecte, dedicate procesării și reciclării, se află în prezent în evaluare la nivel european. Primul dintre ele, depus la 7 noiembrie 2025, prevede realizarea, la Baia de Fier, a unei unități integrate care transformă concentratul de grafit în produse pentru anod (CSPG), conforme cu specificațiile industriei litiu-ion. Fluxul tehnologic include micronizare, sferoidizare, clasificare, purificare termică și/sau chimică, acoperire cu carbon și control al calității cu trasabilitate completă, iar suma solicitată pentru acest proiect este de 250 de milioane de euro.

Al treilea proiect, intitulat „De la deşeuri miniere la energie verde la Baia de Fier – reciclarea şi valorificarea haldelor miniere pentru infrastructură regenerabilă”, a fost depus în cadrul apelului „Strategic projects under the Critical Raw Materials Act (CRMA), Version 1.1” la 12 ianuarie 2026 și reprezintă o investiție estimată la 180 de milioane de euro. Proiectul este dedicat reciclării și valorificării haldelor istorice de steril și a fluxurilor secundare rezultate din exploatarea și procesarea șisturilor grafitoase din perimetrul Baia de Fier, județul Gorj.

Această inițiativă face parte dintr-un ansamblu industrial integrat dezvoltat de SALROM, care urmărește acoperirea întregului lanț valoric al grafitului în Uniunea Europeană și completează proiectele de extracție și procesare a grafitului, primul dintre acestea obținând statutul de Proiect Strategic al UE în 2025.