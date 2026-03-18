Protestele continuă pentru a treia zi la rând în Târgu Jiu, Gorj, unde peste 200 de mineri s-au adunat în fața Complexului Energetic Oltenia (CEO), nemulțumiți de concedierile anunțate. Ei au spus că ar putea să-și mute protestele la București dacă nu li se oferă soluții. Aproximativ 1.500 de angajați urmau să fie concediați la începutul lunii aprilie, iar alte 300 de persoane până la începutul lunii mai. Această situație i-a scos pe stradă pe angajați, care au spus că nu au primit alternative sau garanții pentru viitorul lor profesional.

Minerii au recurs deja la mai multe forme de protest. În zilele trecute, unii au intrat în greva foamei și au mers la București, unde au protestat în fața Ministerului Energiei, dar fără rezultate. Ei au afirmat că nu vor renunța la proteste până când autoritățile nu vor veni cu soluții clare. Ei au spus că iau în calcul să-și mute acțiunile în București dacă situația nu se schimbă și că sunt dispuși să continue și să intensifice presiunea asupra autorităților.

Numărul protestatarilor a crescut rapid. Dacă inițial erau peste 200, aseară numărul lor a depășit 500, iar minerii au mărșăluit pe străzile din Târgu Jiu, blocând circulația. Zeci de forțe de ordine au fost mobilizate pentru a menține siguranța. Protestele urmau să continue și în orele următoare. Aproximativ 300 de mineri au pornit într-un marș prin centrul orașului, blocând mai multe străzi.

Protestul a început în fața sediului CEO, unde minerii au adus coroane și au aprins candele, apoi s-au deplasat spre centrul orașului. Ei au strigat împotriva conducerii CEO și a ministrului Energiei, cerând soluții, demisia și dreptul de a munci.

Un miner a mărturisit că lucrează la CEO de patru ani, cu contracte temporare prelungite mereu, și că spera să primească un contract permanent, lucru care nu s-a întâmplat. El a explicat că locul de muncă l-a adus aproape de familie, s-a căsătorit și așteaptă un copil, dar că acum, fără loc de muncă, ar fi nevoit să plece în străinătate. El speră la soluții, dar conducerea nu vrea să le aplice și că protestele vor continua, chiar și printr-un marș spre București.

„Lucrez la CEO de patru ani, la fiecare 3 – 6 luni ne prelungeau succesiv contractele, până am ajuns la această perioadă de patru ani de când lucrez. La 36 de luni cu toţii am avut speranţa că o să ne facă permanent, ceea ce nu s-a întâmplat, în mod normal în lege aşa trebuia să se facă, din păcate ni s-a făcut pe trei luni, şase luni, o lună. Acest loc de muncă m-a adus înapoi lângă familie, între timp m-am şi căsătorit, aştept un copil. Am 27 de ani şi lucrez în Cariera Roşia. Sunt în pragul de a pleca acasă, nu am ce să fac decât să iau drumul străinătăţii, pentru că aici, în judeţul meu, nu am unde să lucrez că să întreţin o familie. (…) Speranţă avem, soluţii sunt, doar că cei ce ne conduc nu vor să le pună în aplicare. (…) Acţiunile de protest vor continua, chiar vom fi dispuşi, eu unul personal şi cred că şi colegii, să plecăm pe jos în marşul disperării către Bucureşti”, a declarat angajatul.

Conducerea CEO a spus că, în urma protestelor, va face o analiză a personalului la nivelul fiecărei subunități din zonele unde activitatea se reduce. La data de 25 februarie, CEO avea aproximativ 7.800 de angajați, dintre care 1.945 erau angajați cu contracte pe perioadă determinată.