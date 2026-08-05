Record negativ pe Dunăre: debitul fluviului la intrarea în România a coborât la doar 1.400 mc/s

Dunărea a coborât la debitul minim istoric de 1.400 de metri cubi pe secundă la intrarea în România, confirmând gravitatea secetei care afectează regiunea. Specialiștii avertizează că valul de căldură din Europa de Est reduce șansele unei reveniri rapide a fluviului.

Debitul Dunării la intrarea în România a ajuns la minimul istoric de 1.400 de metri cubi pe secundă, potrivit celei mai recente prognoze hidrologice publicate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA). Hidrologii estimează că, în următoarele 24 de ore, debitul fluviului va rămâne staționar la această valoare în secțiunea Baziaș, în timp ce în aval de Porțile de Fier debitele vor continua să scadă.

Conform prognozei hidrologice valabile în intervalul 5 august, ora 07:00 – 6 august, ora 07:00, pe râurile interioare debitele vor fi, în general, relativ staționare. Izolat, pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte sunt posibile ușoare creșteri ale nivelurilor și debitelor, ca urmare a precipitațiilor prognozate. Totodată, nivelurile râurilor la stațiile hidrometrice vor rămâne sub cotele de atenție.

Situația rămâne însă critică pe Dunăre, unde debitul de 1.400 mc/s reprezintă un prag minim istoric, după săptămâni în care fluviul a înregistrat valori tot mai scăzute din cauza secetei și a temperaturilor ridicate.

Monica Ioniță, cercetător științific, expert hidrolog în Germanic, a explicat într-un interviu acordat lui Vitalie Cojocari că în ultimele zile au căzut cantități reduse de precipitații în Munții Alpi, precum și în Germania și Austria, ceea ce ar putea aduce o ușoară îmbunătățire a debitului Dunării, cel puțin pe teritoriul german. În mod normal, efectele unei astfel de creșteri s-ar propaga de-a lungul fluviului în aproximativ o săptămână. Totuși, ea a precizat însă că perspectivele nu sunt încurajatoare deoarece valul de căldură se deplasează către Europa de Est, ceea ce ar putea limita efectele precipitațiilor și menține presiunea asupra debitului Dunării inclusiv în România.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis trei avertizări meteo de tip Cod Galben, Cod Portocaliu și Cod Roșu val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală, valabile până mâine, 6 august.

Codul Galben va fi valabil până pe 6 august, ora 10:00. Zonele afectate sunt: Dobrogea, nordul și estul Munteniei, estul Transilvaniei. Miercuri (5 august), valul de căldură va persista în Dobrogea, nordul și estul Munteniei și estul Transilvaniei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30…31 de grade pe litoral și 36…37 de grade în Muntenia. Pe alocuri noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra pe litoral.

Codul Portocaliu va fi valabil până pe 6 august, ora 10:00, zonele afectate fiind: Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei. Miercuri (5 august) valul de căldură persistent se va extinde și se va intensifica în Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei, unde vafi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…24 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în dealurile Banatului.

Codul Roșu va fi valabil până pe 6 august, ora 10:00, zonele afectate fiind: județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. În județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 37…39 de grade în județele Maramureș, Satu Mare și Sălaj și de 39…41 de grade în județele Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală cu minime de până la 25…26 de grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile Crișanei.