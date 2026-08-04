Ce se întâmplă cu vremea în august. Noua estimare ANM aduce surprize. Canicula nu este singura avertizare

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza pentru perioada 3–31 august, pe baza estimărilor realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF). Datele indică o lună mai caldă decât media obișnuită în aproape toate regiunile, cu cele mai ridicate valori în vestul țării.

Meteorologii estimează că precipitațiile vor fi sub nivelul normal, în special în prima parte a lunii august, ceea ce va favoriza persistența unui regim termic ridicat și a episoadelor de caniculă.

Pentru intervalul 4 august, ora 09:00 – 5 august, ora 09:00, valul de căldură se va intensifica și se va extinde la nivelul întregii țări. În zonele de câmpie și, local, în regiunile deluroase și de podiș, sunt așteptate condiții de caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor varia între 31–32 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 39–41 de grade în Câmpia de Vest. Minimele vor coborî până la 10–12 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce în dealurile Crișanei se vor înregistra 25–26 de grade, ceea ce va determina local apariția nopților tropicale.

Cerul va fi predominant senin, însă după-amiaza și seara sunt prognozate înnorări temporare în zona Carpaților Orientali, unde vor apărea averse slabe, cu acumulări de 5–10 litri pe metru pătrat și izolat peste 15 litri pe metru pătrat, însoțite de descărcări electrice.

Ploi de scurtă durată sunt posibile, izolat, și în nordul și nord-estul țării. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, când rafalele pot atinge 40–45 km/h.

În București, valul de căldură se va accentua, iar vremea va deveni caniculară. Disconfortul termic va crește, iar indicele ITU va depăși pragul critic de 80 de unități. Maximele vor ajunge la 36–37 de grade, în timp ce minimele vor fi de 19–20 de grade, cu valori apropiate de 17 grade în zona periurbană. Cerul va fi variabil, mai ales senin în timpul nopții și dimineții, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Pentru intervalul 5 august – 6 august, meteorologii estimează că valul de căldură va continua să se intensifice ușor în toate regiunile. Canicula și disconfortul termic accentuat vor fi prezente pe arii extinse, iar indicele temperatură-umezeală va depăși din nou pragul critic.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30–31 de grade pe litoral și aproximativ 41 de grade în Câmpia de Vest. Minimele vor varia între 10–12 grade în estul Transilvaniei și 25–26 de grade în dealurile Crișanei, ceea ce va menține nopți tropicale în cea mai mare parte a țării.

După-amiaza și seara vor apărea înnorări temporare în zonele montane, unde sunt prognozate averse slabe, descărcări electrice și intensificări ale vântului cu rafale de 40–50 km/h, existând posibilitatea apariției unor vijelii. Fenomene similare sunt posibile, izolat, și în vestul și centrul țării.

În Capitală, maximele vor ajunge în jurul valorii de 37 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 18 și 21 de grade. Cerul va fi variabil, mai mult senin pe timpul nopții, iar vântul va rămâne slab până la moderat.

În intervalul 6 august – 7 august, valul de căldură va rămâne intens și persistent la nivel național. Canicula va continua să afecteze suprafețe întinse, iar disconfortul termic va rămâne accentuat.

Valorile maxime vor fi cuprinse între 29–30 de grade pe litoral și aproximativ 41 de grade în Câmpia de Vest. Minimele vor oscila între 11–13 grade în estul Transilvaniei și 25–26 de grade în dealurile Crișanei, menținând nopți tropicale în majoritatea regiunilor.

După-amiaza și seara sunt prognozate înnorări temporare în zonele montane și submontane, precum și izolat în vestul, centrul și nordul țării. Sunt așteptate averse slabe, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 40–50 km/h și posibilitatea producerii unor vijelii.

În București, maximele vor urca la 37–38 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 19 și 22 de grade. Disconfortul termic va rămâne ridicat, iar noaptea va fi tropicală.

În perioada 7 august – 8 august, intensitatea valului de căldură va scădea ușor și acesta se va restrânge spre jumătatea sudică a țării. În sud, sud-est și sud-vest vor continua condițiile de caniculă și disconfort termic accentuat.

Temperaturile maxime vor varia între 27–29 de grade în estul Transilvaniei și izolat în Maramureș și 37–38 de grade în sud-vestul Banatului, Olteniei și Munteniei. Minimele vor fi cuprinse între 12 și 24 de grade, iar local vor persista nopțile tropicale.

În jumătatea de nord a țării și, pe suprafețe mai restrânse, în celelalte regiuni, probabilitatea pentru averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină va crește. Rafalele de vânt vor putea atinge 45–60 km/h. În București, maximele vor rămâne la 36–37 de grade, iar după-amiaza și seara vor crește șansele pentru înnorări, averse și descărcări electrice.

În intervalul 8–9 august, meteorologii estimează o scădere a temperaturilor în vestul, centrul, nordul și estul țării, unde instabilitatea atmosferică va deveni accentuată. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, izolat cu cantități importante de apă.

În restul teritoriului, valorile termice vor rămâne apropiate de cele din ziua precedentă, iar local se va menține canicula. La nivel național, maximele vor fi cuprinse între 29 și 36 de grade, iar minimele între 15 și 20 de grade.

Pentru București este estimată continuarea valului de căldură, cu o temperatură maximă în jur de 35 de grade și o minimă între 18 și 20 de grade. După-amiaza sunt posibile averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

În intervalul 9–10 august este prognozată o răcire în majoritatea regiunilor, însă în sud-vest, pe alocuri, canicula va persista. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 35 de grade, iar cele minime între 13 și 20 de grade. Instabilitatea atmosferică va rămâne mai accentuată în zonele montane și submontane.

Pentru București, prognoza indică menținerea valului de căldură, cu maxime în jurul valorii de 34 de grade și minime între 17 și 19 grade. Sunt prognozate înnorări temporare, averse torențiale și intensificări ale vântului.

În perioada 10–11 august, valorile termice vor rămâne apropiate de cele din ziua precedentă în majoritatea regiunilor, iar vremea va continua să fie călduroasă în zonele de câmpie și local în cele deluroase. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 34 de grade, iar minimele între 14 și 20 de grade.

În Capitală, maximele vor coborî spre 32 de grade, iar minimele vor fi de 17–19 grade. Cerul va avea înnorări temporare și vor fi posibile averse. Pentru intervalul 11–14 august, meteorologii estimează alternanțe ale valorilor termice de la o zi la alta și de la o regiune la alta, cu o tendință generală de creștere și vreme predominant călduroasă. Manifestările de instabilitate atmosferică vor continua în zonele montane și izolat în restul teritoriului.

În București, temperaturile vor varia de la o zi la alta, însă vremea va rămâne călduroasă, iar probabilitatea pentru manifestări specifice instabilității atmosferice se va menține ridicată.