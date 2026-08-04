Carburanții s-ar putea ieftini în următoarele zile. Ministrul Economiei: Luăm măsuri echilibrate, dar nu există baghetă magică

Guvernul interimar susține că încearcă să limiteze efectele scumpirii carburanților printr-un nou mecanism de acciză dinamică, adoptat deja de Parlament. Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, afirmă însă că nu există o soluție care să reducă imediat prețurile și avertizează că plafonarea acestora ar putea provoca lipsuri pe piață.

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a declarat luni seară, la B1 TV, că noua lege adoptată săptămâna trecută în Parlament, care introduce un mecanism de acciză dinamică pentru carburanți, așteaptă în prezent promulgarea.

Potrivit acestuia, autoritățile speră ca evoluția prețurilor să se stabilizeze și pe fondul rezolvării problemelor din Kazahstan.

„Eu nu pot să sper decât că se va stabiliza creșterea pentru că s-a rezolvat problema în Kazahstan. Încă legea care s-a dat în Parlament săptămâna trecută, cumva niște măsuri similare cu ce am avut și în perioada martie-iunie, nu a fost promulgată. Deci vine în câteva zile”, a afirmat ministrul.

Irineu Darău a precizat că Executivul nu poate estima cu cât s-ar putea reduce prețurile carburanților la pompă după intrarea în vigoare a noii legi.

El a explicat că scopul măsurii este atât diminuarea accizei de către stat, cât și limitarea posibilității ca operatorii economici să obțină profituri excesive.

„Așa e corect să nu facem predicții, pentru că ceea ce încearcă să asigure această lege, așa cum a asigurat și atunci ordonanța de urgență, este că, pe de o parte, nu se fac profituri nesimțite, pe de altă parte, știți că și statul diminuează și în această lege, acciza. Statul nu vrea să facă profit din asta, ba chiar încercăm să reglementăm în așa fel încât nici privații să nu poată să facă un profit exagerat”, a declarat ministrul.

Acesta a susținut că plafonarea prețurilor carburanților la un nivel fix nu reprezintă o soluție potrivită, deoarece ar putea conduce la apariția penuriei.

„O soluție de plafonare a prețurilor la o valoare fixă este o soluție greșită în general. Nu poți să garantezi un preț, ci să ajungi la penurie”, a afirmat Darău.

Ministrul Economiei a subliniat că Executivul interimar nu poate adopta ordonanțe de urgență și are la dispoziție instrumente limitate pentru a interveni rapid.

„Oricât de ușor sau populist ar fi să se promită niște prețuri sau chiar să se limiteze, trebuie foarte mare grijă, pentru că, dacă e o măsură pe termen lung, care după o săptămână, două, nu mai e valabilă, s-ar putea să nu se mai comercializeze combustibil”, a explicat acesta.

Irineu Darău a adăugat că autoritățile încearcă să găsească soluții echilibrate și a reiterat că Executivul nu dispune de toate pârghiile necesare în actualul context.

„Încercăm să luăm măsuri echilibrate, dar știți că guvernul în această perioadă nu există baghetă magică. Guvernul acum nu doar că nu are o baghetă magică, nu poate da ordonanță de urgență. Deci în afară de dialog și de a propune cei dintre noi care suntem și parlamentari și de a vota soluții, așa cum a fost săptămâna trecută în Parlament, altceva nu avem de făcut”, a spus ministrul.

Proiectul adoptat de Parlament introduce un mecanism prin care acciza la carburanți va putea fi redusă cu procente cuprinse între 5% și 25%, în funcție de evoluția prețurilor la pompă și a cotațiilor internaționale Brent și Platts.

La intrarea în vigoare a legii, reducerea accizei va fi de 10%, iar nivelul acesteia va fi reevaluat la fiecare două săptămâni, în funcție de evoluția pieței.