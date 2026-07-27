Rheinmetall a ajuns la Mangalia. Ce interes există pentru proiectul celor patru nave finanțate prin SAFE
SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea - Irineu Darău
Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, afirmă că cele patru nave de patrulare finanțate prin programul european SAFE trebuie realizate la Șantierul Naval Mangalia, în ciuda situației economice dificile în care se află compania.
Miza uriașă de la Mangalia. De ce cele patru nave SAFE trebuie construite aici
Declarația a fost făcută la TVR Info, în emisiunea „Culoarele Puterii”, unde ministrul a explicat că a preluat mandatul într-o perioadă în care șantierul se confrunta deja cu probleme majore.
„Am găsit un litigiu internațional, o companie în insolvență, o asociere între statul român și Damen și o companie care mai avea câteva luni până la faliment. Asta am găsit”, a declarat Irineu Darău.
Potrivit ministrului, una dintre primele măsuri luate a fost menținerea locurilor de muncă prin asigurarea plății salariilor angajaților pentru o perioadă de șase luni, prin Fondul de garantare. Scopul acestei măsuri a fost păstrarea personalului necesar până în luna iulie, în contextul problemelor cu care se confrunta compania.
Condiție obligatorie pentru proiectele finanțate prin SAFE
Irineu Darău a precizat că Ministerul Economiei a introdus o cerință obligatorie pentru proiectul navelor finanțate prin programul european SAFE. Potrivit acestei condiții, cele patru nave de patrulare trebuie construite la Mangalia.
„Cel care va primi banii europeni pentru cele patru nave trebuie să le producă în România, la Mangalia. Acestea sunt cerințe de cooperare obligatorii impuse de Ministerul Economiei”, a afirmat ministrul.
El a explicat că statul nu poate interveni în procedura de faliment a șantierului, deoarece aceasta este gestionată de administratorul judiciar și se află sub supravegherea instanței.
„Societatea este în faliment și este condusă de un administrator judiciar. Nu putem dicta nimic. Există un proces în desfășurare și unele decizii vor aparține judecătorului”, a puncatat Irineu Darău.
Ministrul a arătat că viitorul proiectului depinde de deciziile care vor fi luate în cadrul procedurilor legale, dar a menționat că există interes din partea companiei Rheinmetall pentru realizarea investiției la Mangalia.
Rheinmetall și interesul pentru realizarea proiectului la Mangalia
Potrivit lui Irineu Darău, reprezentanții Rheinmetall și posibilii parteneri ai companiei au vizitat șantierul naval și au manifestat disponibilitate pentru continuarea proiectului în această locație.
„Am fost împreună cu Rheinmetall și cu posibilii lor parteneri la Mangalia și am văzut un foarte mare interes pentru a duce acest proiect la bun sfârșit și a-l face la Mangalia, așa cum am impus prin acordul de cooperare”, a declarat ministrul.
Acesta a subliniat că deciziile privind investițiile aparțin companiei private și nu pot fi stabilite de Guvern. Rolul Ministerului Economiei este de a impune condițiile legate de utilizarea fondurilor europene și de respectarea cerințelor stabilite pentru proiect.
„Banii din SAFE sunt pentru nave produse la Mangalia și am încredere că așa se va întâmpla, iar până în 2030 vom avea patru nave noi, finanțate prin SAFE și construite la Mangalia”, a afirmat Irineu Darău.
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