Irineu Darău: „Am schimbat direcția ministerului”. Ce a prezentat în bilanțul primelor șase luni

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, și-a prezentat miercuri bilanțul primelor șase luni de mandat, susținând că perioada a fost dedicată deblocării proiectelor întârziate, accelerării finanțărilor pentru antreprenori, repoziționării industriei de apărare și pregătirii unei reforme interne a ministerului.

În conferința de presă, Darău a afirmat că șase luni nu sunt suficiente pentru a transforma complet instituția, însă sunt suficiente pentru a schimba direcția acesteia.

„Șase luni de mandat sunt prea puțin timp ca să pretind că am schimbat cu totul un minister. Sunt însă suficiente luni ca să schimb direcția în care merge”, a declarat ministrul.

El a precizat că, la preluarea mandatului, a găsit proiecte strategice blocate, programe de finanțare întârziate, companii de stat aflate în dificultate și o relație tensionată între administrație și mediul de afaceri.

„Prioritatea acestor șase luni nu a fost să adăugăm noi promisiuni peste cele existente, ci să repunem în mișcare ceea ce era deja esențial pentru economie”, a spus acesta.

Potrivit ministrului, în cele șase luni de mandat au fost emise peste 60 de acte normative, ritm pe care îl consideră aproape dublu față de anii anteriori.

Darău a spus că a petrecut peste 300 de ore în consultări cu mediul economic și peste 100 de ore în teren, în fabrici și în județe, susținând că deciziile trebuie luate în urma dialogului direct cu antreprenorii și autoritățile locale.

În bilanțul prezentat, ministrul a evidențiat accelerarea plăților din programul Start-Up Nation pentru peste 11.000 de beneficiari ai cursurilor antreprenoriale și reevaluarea celor 1.722 de dosare cu risc de dublă finanțare.

El a anunțat că în lunile august-septembrie urmează contractarea a aproximativ 5.500 de firme prin acest program.

În ceea ce privește programul Femeia Antreprenor, Darău a afirmat că acesta fusese blocat încă din 2024 și fără resurse bugetare. Potrivit ministrului, au fost alocați aproximativ 200 de milioane de lei, au fost simplificate procedurile informatice și au fost semnate deja 570 de contracte, obiectivul fiind finanțarea a aproximativ 1.000 de antreprenoare.

Un capitol important al bilanțului a fost dedicat industriei și securității economice.

Ministrul a susținut că România trebuie să devină nu doar cumpărător, ci și producător de tehnologie militară și a prezentat acordurile de cooperare industrială încheiate în cadrul programului european SAFE cu companii precum Rheinmetall, Thales, Airbus și Sig Sauer.

Potrivit lui Darău, obiectivul ministerului este ca investițiile în apărare să genereze producție locală, transfer de tehnologie și locuri de muncă în România.

În raportul de activitate, ministrul a prezentat și măsurile de digitalizare adoptate în ultimele șase luni.

Printre acestea se numără finalizarea normelor privind semnătura electronică, pregătirea implementării portofelului digital european, dezvoltarea unui portal unic pentru cetățeni și realizarea unui asistent virtual bazat pe inteligență artificială pentru relația cu antreprenorii.

Potrivit ministrului, în 2026 au fost efectuate plăți de peste 515 milioane de lei din PNRR pentru investiții în digitalizare și niciun proiect gestionat de minister nu a fost eliminat în urma renegocierilor cu Comisia Europeană.

În cadrul bilanțului, Darău a anunțat și reorganizarea Ministerului Economiei.

Noua organigramă va reuni structurile de comerț și relații internaționale într-o singură direcție generală, va crea o Direcție Generală de Economie Competitivă, Industrie și Antreprenoriat și o Direcție Generală de Finanțări și Investiții.

Totodată, Direcția de Management Instituțional va coordona eficientizarea activității interne, digitalizarea fluxurilor de lucru și monitorizarea proiectelor pe baza unor obiective și termene clare.

„După această primă etapă de reorganizare nu va mai exista nicio scuză. Vom avea un management axat pe obiective și termene respectate”, a declarat ministrul.

Irineu Darău a afirmat că, în perioada următoare, ministerul va continua contractarea proiectelor din Start-Up Nation, implementarea acordurilor din programul SAFE, elaborarea strategiei de transformare digitală a României, pregătirea Strategiei IMM 2027-2033 și standardizarea guvernanței companiilor de stat.

În concluzie, ministrul a spus că primele șase luni au fost dedicate deblocării proiectelor moștenite, iar următoarea etapă va fi una de construcție instituțională.