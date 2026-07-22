CFR Călători anunță întârzieri spre litoral. Circulația trenurilor București–Constanța este afectată de cabluri avariate

CFR Călători a anunțat, miercuri după-amiază, că mai multe trenuri care circulă pe ruta București Nord – Constanța înregistrează întârzieri după avarierea accidentală a unor cabluri feroviare. Incidentul s-a produs între stațiile Palas și Constanța, unde utilaje au afectat infrastructura feroviară. Compania avertizează că și alte garnituri de pe această rută pot ajunge cu întârziere până la remedierea problemei.

CFR Călători a informat că traficul feroviar pe tronsonul dintre Palas și Constanța se desfășoară în condiții speciale, după ce cabluri feroviare au fost avariate accidental în timpul unor lucrări executate cu utilaje. Din cauza incidentului, circulația trenurilor se realizează la cale liberă, ceea ce reduce capacitatea de circulație și provoacă întârzieri.

În mod direct au fost afectate trenurile IR 16085 București Nord – Constanța și IR 1585 București Nord – Constanța, care au înregistrat întârzieri la sosirea în stația Constanța.

„CFR Călători informează că, din cauza unor cabluri feroviare avariate accidental de utilaje între stațiile Palas și Constanța, circulația trenurilor în zonă se desfășoară la cale liberă, ceea ce determină întârzieri în circulație. Au fost afectate trenurile IR 16085 București Nord – Constanța și IR 1585 București Nord – Constanța, care au înregistrat întârzieri la sosirea în stația Constanța. Și alte trenuri CFR Călători care circulă pe ruta București – Constanța pot înregistra întârzieri până la restabilirea circulației în condiții de siguranță de către echipele de intervenție ale administratorului infrastructurii feroviare – CNCF „CFR” SA. CFR Călători mulțumește pasagerilor pentru înțelegere”, a comunicat CFR Călători.

Compania precizează că intervenția pentru remedierea avariei este coordonată de echipele administratorului infrastructurii feroviare, CNCF „CFR” SA. Până la finalizarea lucrărilor și reluarea circulației în condiții normale de siguranță, întârzierile se pot extinde și la alte trenuri care tranzitează unul dintre cele mai circulate coridoare feroviare din România.

Pasagerii sunt sfătuiți să urmărească informațiile privind mersul trenurilor, întrucât durata întârzierilor poate varia în funcție de evoluția intervenției tehnice și de reluarea traficului în parametri normali.

Incidentul are loc la doar câteva zile după ce ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a prezentat rezultatele unui formular online completat de călători privind serviciile oferite de operatorul feroviar de stat.

Potrivit ministrului, 86% dintre respondenți au declarat că nu ar recomanda altor persoane experiența avută în trenurile CFR Călători, motiv pentru care directorul companiei a fost convocat la minister pentru explicații.

Printre cele mai frecvente nemulțumiri semnalate de pasageri s-au numărat instalațiile de aer condiționat defecte, lipsa curățeniei din toalete și din vagoane, precum și nivelul general al confortului oferit în timpul călătoriei. Aceste probleme au fost evidențiate de ministrul interimar ca principalele motive pentru care majoritatea respondenților au apreciat negativ experiența de călătorie cu operatorul feroviar național.