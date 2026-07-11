CFR anunță întârzieri pe ruta București–Brașov. Trenurile ajung la destinație cu până la o oră întârziere

CFR Călători a anunțat sâmbătă seară că circulația trenurilor pe relația București – Ploiești – Brașov continuă să fie afectată de întârzieri importante. Problemele sunt generate de un deranjament la infrastructura feroviară dintre Timișu de Sus și Predeal, care nu a fost remediat până în prezent. Potrivit operatorului feroviar, întârzierile estimate sunt cuprinse între 30 și 60 de minute, iar pasagerii sunt sfătuiți să urmărească actualizările privind evoluția traficului.

CFR Călători informează că circulația trenurilor pe magistrala București – Ploiești – Brașov continuă să fie perturbată din cauza unei defecțiuni produse la infrastructura feroviară pe secțiunea Timișu de Sus – Predeal. În lipsa remedierii problemei tehnice, trenurile de călători circulă cu întârzieri care se propagă pe întreaga relație.

Ruta București – Brașov este una dintre cele mai utilizate din rețeaua feroviară națională, fiind parcursă zilnic atât de navetiști, cât și de turiști sau persoane care călătoresc în interes de serviciu. În astfel de situații, orice incident apărut pe infrastructură poate influența circulația mai multor garnituri programate să tranziteze aceeași secțiune.

Într-un comunicat transmis sâmbătă seară, compania a precizat că întârzierile estimate sunt cuprinse între 30 și 60 de minute și că situația persistă până la remedierea defecțiunii.

„Circulația trenurilor de călători pe relația București – Ploiești – Brașov se desfășoară în continuare cu întârzieri cuprinse între 30 și 60 de minute, ca urmare a deranjamentului la infrastructura feroviară produs pe secțiunea Timișu de Sus – Predeal, care până în prezent nu a fost remediat”, a transmis compania într-un comunicat.

CFR Călători precizează că intervențiile pentru eliminarea problemei sunt gestionate de administratorul infrastructurii feroviare, respectiv CNCF CFR S.A., instituția responsabilă de exploatarea și întreținerea rețelei de cale ferată din România.

Din acest motiv, informațiile privind evoluția lucrărilor de remediere și situația traficului sunt centralizate și comunicate de administratorul infrastructurii, iar operatorii feroviari își adaptează circulația în funcție de condițiile din teren.

Reprezentanții companiei recomandă pasagerilor să urmărească informările oficiale înainte de plecare, în special în cazul celor care au programate călătorii cu legături către alte destinații. Întârzierile înregistrate pe o magistrală intens circulată pot influența programul mai multor trenuri care tranzitează aceeași zonă.

Operatorul feroviar și-a cerut scuze pentru disconfortul creat pasagerilor și le-a mulțumit acestora pentru înțelegere pe durata perturbărilor produse de defecțiunea de infrastructură. Compania a transmis că informațiile referitoare la stadiul remedierii și la circulația trenurilor vor fi actualizate pe măsură ce lucrările avansează.