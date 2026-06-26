După 19 locomotive modernizate, urmează încă 37. Ce urmează după investiția de peste 90 de milioane de euro

RELOC Craiova a finalizat proiectul de modernizare a unui lot de 19 locomotive electrice destinate CFR Călători, investiție finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Odată cu livrarea ultimei locomotive, toate cele 19 unități au fost recepționate și introduse în exploatare pe rețeaua feroviară electrificată din România.

CFR Călători a anunțat, pe 26 iunie 2026, livrarea și introducerea în circulație a ultimei locomotive modernizate de RELOC Craiova, finalizând astfel contractul pentru transformarea a 19 locomotive electrice de 5100 kW în unități echipate cu motoare de tracțiune asincrone. Investiția a fost finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Astăzi, 26 iunie 2026, CFR Călători anunță livrarea și intrarea în circulație a ultimei locomotive din cadrul contractului derulat cu S.C. RELOC S.A. Craiova pentru modernizarea a 19 locomotive electrice de 5100 kW, transformate în locomotive cu motoare de tracțiune asincrone. Contractul a fost derulat în cadrul programului de investiții finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul 1 – Tranziția spre o economie verde, Componenta C4 – Transport sustenabil, Investiția I2 – Material rulant Feroviar”, a transmis cfrcalatori.ro.

Contractul, semnat în luna decembrie 2023, are o valoare de 56.905.000 de euro, fără TVA, pentru serviciile de modernizare a locomotivelor. La această sumă se adaugă 34.178.112 euro, fără TVA, reprezentând serviciile de mentenanță aferente materialului rulant modernizat.

Cele 19 locomotive recepționate fac acum parte din parcul activ al CFR Călători și sunt utilizate la tractarea trenurilor de călători care circulă pe rețeaua feroviară electrificată din România.

Procesul de modernizare realizat de RELOC Craiova a presupus echiparea locomotivelor cu motoare de tracțiune asincrone, precum și integrarea unor sisteme moderne de comandă și monitorizare. Aceste modificări au ca scop creșterea eficienței energetice, îmbunătățirea performanțelor de exploatare, reducerea costurilor de întreținere și sporirea siguranței circulației.

Modernizarea celor 19 locomotive face parte din programul de reînnoire a parcului de material rulant de tracțiune al CFR Călători, finanțat din fonduri europene. Proiectul urmărește dezvoltarea unui sistem de transport feroviar sustenabil, competitiv și adaptat cerințelor actuale de mobilitate.

Prin această investiție, CFR Călători și RELOC Craiova susțin continuarea procesului de modernizare a materialului rulant feroviar și valorificarea capacităților industriei de profil din România pentru implementarea proiectelor finanțate prin PNRR.

Finalizarea contractului marchează o nouă etapă în modernizarea serviciilor publice de transport feroviar și în îmbunătățirea condițiilor oferite pasagerilor care utilizează trenurile CFR Călători.

Pe lângă proiectul finalizat împreună cu RELOC Craiova, CFR Călători derulează un alt contract de modernizare cu SCRL Brașov S.A., finanțat prin același program de investiții susținut prin PNRR.

Acesta vizează modernizarea unui total de 37 de locomotive. Dintre acestea, 17 locomotive electrice de 3400 kW sunt transformate în unități echipate cu motoare de tracțiune asincrone și sistem ETCS nivel 2. Alte 20 de locomotive diesel-hidraulice de 1250 CP, utilizate pentru activitatea de manevră, sunt convertite în locomotive electrice cu acumulatori plug-in.

Potrivit datelor prezentate de CFR Călători, până în prezent au fost livrate 13 locomotive electrice și 12 locomotive pe baterii, în conformitate cu graficele de implementare stabilite.

La nivelul întregului program finanțat prin PNRR și Programul Transport, proiectele dedicate modernizării materialului rulant de tracțiune însumează un total de 75 de locomotive.