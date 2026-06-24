Toate trenurile, oprite în Germania: defecțiunea care a paralizat rețeaua națională

Rețeaua feroviară din Germania a fost oprită temporar la nivel național, marți seară, după ce o defecțiune IT a afectat sistemele de comunicare ale operatorului feroviar Deutsche Bahn. Situația a dus la suspendarea circulației trenurilor pe întreg teritoriul țării și la blocarea garniturilor în stații.

Potrivit informațiilor transmise de companie, întreruperea a fost cauzată de o problemă apărută la rețeaua radio digitală utilizată pentru coordonarea traficului feroviar. Efectele au fost resimțite rapid, iar circulația a fost oprită complet pentru mai bine de două ore și jumătate.

La ora locală 22:30 (21:30 BST), Deutsche Bahn a anunțat că o defecțiune extinsă a Sistemului Global de Comunicații Mobile pentru Căile Ferate (GSM-R) a determinat oprirea tuturor trenurilor în stații. Sistemul este utilizat pentru comunicarea dintre mecanicii de locomotivă și centrele de control al traficului.

Reprezentanții companiei au precizat ulterior că sursa problemei a fost identificată, iar echipele tehnice au intervenit pentru remediere. În paralel, pasagerii au fost informați că se pot înregistra întârzieri majore și anulări, fiind recomandată utilizarea unor mijloace alternative de transport.

Într-o actualizare transmisă ulterior, operatorul feroviar a menționat că activitatea de diagnosticare a continuat pentru stabilirea exactă a cauzei și restabilirea completă a serviciilor interne de comunicare. Compania nu a oferit inițial detalii privind durata estimată a întreruperii și nici date exacte despre numărul trenurilor sau al pasagerilor afectați.

După aproximativ două ore și jumătate de întrerupere completă, Deutsche Bahn a anunțat că problema tehnică a fost remediată, iar circulația trenurilor a început să fie reluată progresiv.

„Experții noștri IT au lucrat neobosit pentru a rezolva problema – cu succes. Întreruperea a fost remediată rapid, iar serviciul este reluat treptat”, a precizat compania. „Le mulțumim tuturor pasagerilor pentru răbdare”, a adăugat aceasta.

Operatorul feroviar a transmis că vor fi oferite vouchere de taxi și cazare pentru pasagerii afectați, iar acolo unde este posibil va fi asigurat transport de înlocuire. Deutsche Bahn gestionează atât curse feroviare pe distanțe lungi, cât și servicii regionale și rețele S-Bahn care leagă zonele metropolitane de centrele urbane.

În paralel, S-Bahn Berlin a transmis că situația care a afectat comunicarea prin GSM-R a fost rezolvată, iar circulația trenurilor urbane a fost reluată. Operatorul a avertizat însă că efectele secundare ale blocajului pot continua. „Vă rugăm să vă așteptați în continuare la întârzieri și anulări de trenuri pe linii”, a precizat compania.