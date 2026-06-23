Investiție uriașă în România. Un gigant chinez și o companie austriacă dezvoltă proiecte solare de 1,5 GW

România atrage una dintre cele mai importante investiții din sectorul energiei regenerabile. Compania chineză LONGi, unul dintre liderii mondiali în tehnologia fotovoltaică, și producătorul austriac de energie Enery vor dezvolta în perioada 2026-2027 un portofoliu de proiecte solare și de stocare cu o capacitate totală de 1,5 GW. Proiectul emblematic al colaborării este parcul hibrid de la Ogrezeni, județul Giurgiu, prezentat drept cel mai mare de acest tip din România.

LONGi, unul dintre cei mai mari producători de tehnologie solară din lume, și compania austriacă Enery au anunțat un parteneriat strategic pentru dezvoltarea unor proiecte fotovoltaice și de stocare a energiei în România.

Potrivit companiilor, portofoliul va avea o capacitate totală de 1,5 GW și va fi implementat în perioada 2026-2027.

În cadrul colaborării, LONGi Solar Europe va furniza jumătate din tehnologia necesară proiectelor dezvoltate de Enery, inclusiv modulele fotovoltaice Hi-MO9 Back Contact, cea mai nouă generație de panouri produse de companie.

Elementul central al parteneriatului este investiția de la Ogrezeni, în județul Giurgiu, aflată deja în faza de construcție.

Proiectul va include o centrală fotovoltaică cu o capacitate instalată de 761 MWp și un sistem de stocare în baterii de peste 1 GWh, fiind prezentat de dezvoltatori drept cel mai mare proiect hibrid realizat până acum în România și unul dintre cele mai mari din Europa.

Punerea în funcțiune este programată pentru anul 2027.

Sistemul de stocare va permite preluarea surplusului de energie produs în perioadele cu radiație solară ridicată și livrarea acestuia în rețea atunci când consumul este mai mare, contribuind astfel la echilibrarea sistemului energetic.

Conform estimărilor companiilor, după finalizare, proiectul de la Ogrezeni va produce suficientă energie electrică pentru echivalentul consumului anual a aproximativ 684.000 de gospodării din România.

Totodată, investiția ar urma să reducă emisiile de dioxid de carbon cu aproximativ 303.000 de tone pe an, contribuind la obiectivele de decarbonizare și la consolidarea securității energetice.

Pentru realizarea proiectului, LONGi va livra peste 1,1 milioane de module fotovoltaice Hi-MO9 Back Contact.

Compania susține că această tehnologie oferă o eficiență de până la 24,8% și utilizează arhitectura proprie Hybrid Passivated Back Contact, care permite obținerea unei puteri mai mari pe aceeași suprafață instalată și contribuie la reducerea costurilor pe întreaga durată de viață a investiției.

Potrivit producătorului, modulele sunt proiectate pentru a avea o degradare liniară redusă pe o perioadă de 30 de ani.

Președintele LONGi Europe, Leon Zhang, a declarat că proiectul din România reprezintă un model pentru viitorul sistemului energetic european.

„Ogrezeni este un model pentru viitorul energiei europene, combinând producția solară la scară foarte mare cu stocarea energiei. Cu peste 1,1 milioane de module Hi-MO9 Back Contact, contribuim la dezvoltarea unei rețele energetice mai reziliente, descentralizate și eficiente în regiune”, a declarat Leon Zhang.

La rândul său, Alberto Martinez, Head of Construction and O&M la Enery, a subliniat importanța tehnologiei utilizate și a colaborării dintre cele două companii.

„Implementarea tehnologiei LONGi Hi-MO9 BC ne ajută să obținem un randament ridicat și o eficiență foarte bună a activului. Echipa LONGi a oferit suport tehnic, logistic și de inginerie pe tot parcursul procesului, ceea ce o transformă într-un partener important pentru execuția unuia dintre cele mai mari proiecte hibride din Europa”, a afirmat acesta.

La rândul său, Mirel Jarnea, country manager LONGi România, a descris investiția de la Ogrezeni drept „cel mai mare proiect din România de până acum”, apreciind că acesta va avea un rol important în consolidarea securității energetice atât pentru România, cât și pentru regiune.