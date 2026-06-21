Tehnologia care transformă limitele grădinilor în mini-centrale: cât de eficientă este, de fapt?

Gardurile solare încep să fie integrate tot mai frecvent în grădinile europene, pe măsură ce gospodăriile caută soluții alternative pentru producerea de energie electrică. Fenomenul este alimentat de scăderea costurilor pentru panourile fotovoltaice și de interesul crescut pentru independența energetică. În acest context, structurile de tip gard sunt utilizate pentru a transforma limitele proprietăților în surse de producție electrică.

Tendința se dezvoltă într-un moment în care energia solară este considerată un element central al tranziției energetice europene. Analizele recente arată economii semnificative generate de reducerea importurilor de gaze naturale, pe fondul extinderii capacităților de producție solară.

Interesul public pentru soluții fotovoltaice a crescut în mai multe state europene, inclusiv după evoluțiile geopolitice care au influențat piața energiei. În acest context, tot mai mulți consumatori caută soluții rapide și mai accesibile pentru producerea de electricitate la domiciliu.

În Germania, companii din domeniul energiei regenerabile au raportat creșteri semnificative ale cererii pentru panouri solare, cu majorări de până la 30% într-un interval scurt. Alte firme au indicat o aproape dublare a interesului pentru instalarea sistemelor fotovoltaice. În Regatul Unit, furnizorii de energie au observat de asemenea fluctuații puternice ale cererii, cu creșteri succesive într-un interval de câteva zile.

Totodată, relaxarea unor restricții privind panourile solare plug-in a facilitat accesul la echipamente mai ieftine, disponibile inclusiv prin rețele de retail generalist. Această evoluție a contribuit la extinderea rapidă a pieței pentru soluții solare de mică putere. În paralel, consumatorii încep să exploreze alternative la montajele clasice de pe acoperiș, în special acolo unde spațiul sau orientarea clădirilor nu permit instalarea eficientă a panourilor.

Gardurile solare sunt prezentate de producători ca soluții care combină delimitarea proprietății cu producerea de energie electrică. Potrivit Jacksons Fencing, aceste sisteme permit „o „limite fizică cu generarea de energie regenerabilă””, oferind o utilizare dublă a spațiului exterior.

Un avantaj important este eliminarea necesității unor instalații complexe pe acoperiș, reducând astfel costurile de montaj. Sistemele sunt considerate potrivite pentru proprietățile cu spațiu limitat sau cu acoperișuri neadecvate pentru panouri fotovoltaice.

Din punct de vedere tehnic, eficiența este mai redusă comparativ cu panourile instalate pe acoperiș, din cauza poziționării verticale. Datele disponibile arată că un gard solar poate genera între 100 și 150 de wați pe metru liniar, ceea ce înseamnă aproximativ 5 până la 7,5 kWh pe zi pentru o instalație de 10 metri, în condiții optime de lumină solară.

Companii specializate în tehnologia fotovoltaică verticală au implementat deja sute de proiecte în mai multe state europene, acoperind kilometri de infrastructură energetică. Costurile de pornire pentru astfel de sisteme pot fi relativ reduse, cu valori de aproximativ 250 de euro, în funcție de configurație și design.

În același timp, amortizarea investiției este estimată la aproximativ opt ani, ceea ce face tehnologia comparabilă cu alte soluții fotovoltaice rezidențiale.

„Gardurile solare sunt potrivite pentru infrastructură și medii comerciale, unde există deja porțiuni lungi de granițe care rămân neutilizate din punct de vedere energetic””, a declarat Maguire.

Acesta a adăugat că zone precum depozitele, centrele logistice sau instituțiile publice pot integra astfel de sisteme pentru a acoperi o parte din consumul propriu de energie, folosind perimetrele existente fără modificări majore ale infrastructurii.