Vara aceasta ar putea schimba prețurile la raft. Alimentele aflate în centrul atenției

Temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor din această vară ar putea avea efecte directe asupra producției agricole din România, iar consecințele s-ar putea regăsi în prețurile alimentelor din sezonul de toamnă. Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, atrage atenția că seceta afectează dezvoltarea culturilor și reduce atât cantitatea, cât și calitatea recoltelor.

Valurile de caniculă și deficitul de apă înregistrate în ultimele săptămâni exercită o presiune tot mai mare asupra fermierilor. Potrivit lui Petre Daea, temperaturile extreme influențează procesele naturale de dezvoltare ale plantelor, ceea ce poate determina scăderea randamentului agricol.

Fostul ministru explică faptul că plantele întâmpină dificultăți în desfășurarea proceselor fiziologice atunci când sunt expuse unor temperaturi foarte ridicate, iar efectele se resimt direct asupra producției obținute.

„Vorbim despre un impact ce înseamnă afectarea vegetației, un impact ce presupune oprirea proceselor fiziologice în anumite zone ale țării, avându-se în vedere că se creează un dezechilibru între asimilarea plantei și posibilitatea de a se produce aceste procese în plantă, din cauza temperaturilor ridicate. Și de aici, un impact asupra producției și asupra calității acesteia. Evident că asta se reflectă în rezultate financiare care nu pot bucura pe nimeni”, a explicat Petre Daea pentru ziare.com.

În opinia fostului ministru al Agriculturii, reducerea producției agricole ar putea conduce la creșteri de preț pentru mai multe legume care ajung pe piață în sezonul de toamnă.

Printre culturile cele mai expuse efectelor secetei se află varza, conopida, broccoli, morcovii, sfecla, țelina, păstârnacul și pătrunjelul de rădăcină. Aceste plante au nevoie de cantități importante de apă pentru a se dezvolta în condiții normale, iar lipsa umidității din sol poate afecta atât volumul recoltelor, cât și calitatea acestora.

Seceta influențează și culturile de ardei, tomate, castraveți și fasole. În condițiile în care precipitațiile sunt insuficiente, aceste plante pot produce recolte mai mici, ceea ce poate avea impact asupra ofertei disponibile pe piață.

Există însă și culturi care suportă mai bine perioadele cu temperaturi ridicate și deficit de apă. Ceapa, usturoiul și dovleacul sunt considerate mai rezistente la secetă, însă nici acestea nu sunt complet ferite de efectele lipsei prelungite a precipitațiilor.

România se confruntă din nou cu un episod de vreme foarte caldă, după perioada de instabilitate atmosferică înregistrată la sfârșitul lunii iulie. În numeroase regiuni ale țării, temperaturile au depășit pragul de 35 de grade Celsius, iar în partea de vest valorile s-au apropiat de 40 de grade.

Condițiile meteorologice din această perioadă accentuează deficitul de apă din sol și sporesc presiunea asupra culturilor agricole aflate în plină dezvoltare. Lipsa precipitațiilor, asociată cu temperaturile extreme, poate influența evoluția recoltelor din această vară.

Meteorologii estimează că vremea va rămâne mai caldă decât normalul perioadei și în intervalul următor, iar în multe regiuni cantitățile de precipitații vor continua să fie reduse. Deși spre sfârșitul săptămânii sunt prognozate ploi și furtuni pe arii restrânse, estimările pentru luna august indică menținerea unui regim termic peste media climatologică, cu efecte asupra agriculturii și asupra culturilor afectate de secetă.