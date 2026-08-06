Misterul unei noi arme împotriva Ebola: Moderna testează pe oameni vaccinul pentru o tulpină periculoasă

Moderna a administrat primele doze dintr-un vaccin experimental împotriva virusului Bundibugyo Ebola participanților înscriși într-un studiu clinic de fază 1 desfășurat în Canada. Inițiativa are loc în perioada în care Republica Democrată Congo se confruntă cu un focar de Ebola aflat într-o evoluție accelerată.

Vaccinul este dezvoltat pe baza tehnologiei ARN mesager (ARNm) utilizate de Moderna și în vaccinul său împotriva COVID-19, compania precizând că noul candidat este destinat tulpinii Bundibugyo a virusului Ebola, pentru care nu există în prezent un vaccin autorizat.

Prima etapă a cercetării va include aproximativ 80 de voluntari. Studiul urmărește evaluarea siguranței vaccinului, a toleranței organismului la administrare și a răspunsului imun generat împotriva virusului.

„Introducerea rapidă a candidatului vaccin al Modernei într-un studiu clinic de fază 1 este un pas major înainte în lupta împotriva acestei epidemii mortale”, a declarat Richard Hatchett, director executiv al Coaliției pentru Inovații în Pregătirea pentru Epidemii (CEPI).

CEPI este un parteneriat public-privat internațional care sprijină dezvoltarea de vaccinuri și alte măsuri de combatere a bolilor infecțioase emergente și a riscurilor pandemice.

În luna iunie, CEPI a anunțat finanțarea unui portofoliu de candidați la vaccinuri aflați în dezvoltare, printre proiectele susținute numărându-se cele realizate de Inițiativa Internațională pentru Vaccinul împotriva SIDA, Moderna și Universitatea din Oxford.

Universitatea din Oxford a început propriul studiu clinic de fază 1 în luna iulie, într-un efort de dezvoltare a unui vaccin destinat combaterii epidemiei de Ebola din Republica Democrată Congo. Producția vaccinurilor dezvoltate prin acest proiect va fi realizată de Institutul Seric din India (SII).

„Fiecare zi contează, iar fiecare candidat la vaccin aflat în studiile clinice ne oferă o nouă șansă de a oferi un vaccin sigur și eficient persoanelor care au nevoie de el cât mai repede posibil”, a mai declarat Richard Hatchett.

Focarul actual din Republica Democrată Congo a determinat intensificarea cercetărilor pentru noi variante de vaccinuri, inclusiv pentru tulpini ale virusului Ebola pentru care opțiunile de prevenție sunt limitate.

Republica Democrată Congo se confruntă cu a doua cea mai mare epidemie de Ebola înregistrată până acum, iar numărul cazurilor a crescut într-un ritm mai rapid comparativ cu perioadele anterioare. Potrivit ultimelor date furnizate de autorități, până marți au fost raportate 3.802 cazuri și 1.707 decese. Autoritățile nu au stabilit încă momentul în care focarul ar putea atinge punctul maxim de transmitere.

Jean Kaseya, directorul general al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Africa (CDC Africa), a declarat marți, în timpul unei vizite la Bunia, oraș situat în apropierea centrului focarului din provincia Ituri, că evoluția epidemiei rămâne dificil de anticipat.

Kaseya a precizat că aproximativ 60-70% dintre cazurile noi au fost asociate transmiterii comunitare, și nu identificării persoanelor care au intrat în contact direct cu pacienți confirmați.

„Urmărirea contactelor nu funcționează”, a spus Kasey. „Nu ne place traiectoria acestei epidemii, care este deja a doua cea mai mare epidemie (dintotdeauna) din lume.”

Focarul este localizat în principal în provincia Ituri, o regiune îndepărtată din estul Republicii Democrate Congo, unde au fost raportate aproape 90% dintre cazuri.

Totodată, autoritățile au confirmat îmbolnăviri și în alte cinci provincii, inclusiv în Kisangani, unul dintre cele mai mari orașe ale țării. Extinderea geografică a cazurilor reprezintă una dintre provocările pentru autoritățile sanitare care gestionează răspândirea virusului.

Studiile clinice pentru vaccinurile dezvoltate de Moderna și Universitatea din Oxford continuă să evalueze siguranța și eficiența potențialelor soluții împotriva tulpinilor de Ebola aflate în circulație.