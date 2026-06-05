Premieră la nivel mondial: un vaccin a fost complet conceput de inteligența artificială (AI)

Cercetătorii de la Universitatea din Cambridge au realizat o premieră mondială: un vaccin conceput integral cu ajutorul inteligenței artificiale (AI). Dezvoltat pentru a combate coronavirusurile și a preveni viitoare pandemii, acesta a fost creat prin analiza datelor genetice de către AI și testat pe voluntari umani în Marea Britanie.

Inteligența artificială (AI) a fost utilizată pentru a dezvolta un tip de vaccin „fundamental nou” care ar putea proteja împotriva unor cantități mari de virusuri și ar putea preveni pandemiile.

Echipa de cercetători de la Universitatea din Cambridge susține că este prima dată când o componentă cheie a unui vaccin a fost concepută în întregime de AI și apoi testată pe oameni. Vaccinul a fost conceput să funcționeze împotriva tuturor coronavirusurilor, inclusiv a tuturor variantelor de Covid, precum și a virusurilor care infectează în prezent animalele, dar au potențialul de a declanșa următoarea pandemie. Lucrările sunt încă în stadii incipiente, dar echipa dezvoltă deja vaccinuri separate care ar putea combate gripa și Ebola.

Vaccinurile învață organismele umane cum să identifice o infecție pentru a crește șansele de a o combate. Totuși, unele virusuri sunt pricepute la schimbarea aspectului lor – sau la mutații – așa că vaccinurile pot depăși rapid termenul limită. Acesta este motivul pentru care vaccinurile împotriva Covid și gripei de iarnă trebuie actualizate periodic.

„Suntem mereu în urmă, ceea ce încercăm să facem este să fim cu un pas înainte astfel încât ne-am putea proteja împotriva unor noi focare sau pandemii”, a declarat profesorul Jonathan Heeney de la Universitatea din Cambridge.

În mod normal, vaccinurile sunt concepute folosind o tulpină actuală a unui virus.

Cercetătorii au preluat coduri genetice cunoscute – manualele de instrucțiuni ale vieții – dintr-o serie de coronavirusuri care fuseseră înregistrate de programele de supraveghere care căutau potențiale amenințări virale. Aceste coduri genetice au fost analizate de AI, apoi AI a conceput un „super-antigen” care putea antrena sistemul imunitar în așa fel încât să ofere protecție împotriva întregii familii de virusuri – chiar dacă acestea sufereau mutații sau o nouă infecție se transmitea de la animale la oameni. Antigenele sunt componentele critice ale vaccinurilor, ele sunt cele pe care sistemul imunitar le învață să le atace.

Heeney a spus pentru BBC că aceasta a fost prima dată când un antigen conceput de AI a fost testat pe oameni.

„Tehnologia ne surprinde pe toți, este uimitor ce putem face cu ea pentru binele umanității. Este vorba despre crearea de vaccinuri care să ne protejeze, nu doar de virusurile actuale, ci și de ceea ce poate provoca următorul focar sau boală. Aceasta este o schimbare fundamentală în modul în care ne pregătim pentru pandemii”, a punctat Heeney.

Studiile clinice, efectuate pe 39 de persoane, au fost concepute pentru a evalua dacă astfel de vaccinuri sunt sigure. Un al doilea studiu – care a implicat aproximativ 200 de persoane – va oferi o mai bună înțelegere a cât de bine antrenează sistemul imunitar. Concluziile detaliate în „Journal of Infection” au arătat că impactul asupra sistemului imunitar a fost „modest”, dar încă generează entuziasm.

Profesorul Saul Faust, care a efectuat unele dintre studii la Universitatea din Southampton, a declarat că designul inteligenței artificiale „are cu siguranță potențial” și este „foarte interesant”.

„Ceea ce este cu adevărat interesant este că tehnologia este mult mai bună la proiectarea vaccinurilor pentru potențiale pandemii atunci când virusurile se schimbă”, a punctat Faust.

Cercetătorii de la Cambridge efectuează deja teste pe animale privind vaccinurile universale împotriva gripei sezoniere, care nu ar trebui adaptate în fiecare an, și un vaccin împotriva gripei aviare H5N1, în cazul în care virusul care devastează în prezent populațiile de păsări ar deveni o pandemie umană. i analizează un vaccin pentru febrele hemoragice virale, care ar include speciile de Ebola. Actualul focar din Republica Democrată Congo este cauzat de o specie pentru care nu există încă un vaccin dezvoltat.

Directorul Oxford Vaccine Group nu a fost implicat în studiu, dar a spus că această abordare generează dovezi convingătoare în cercetarea pe animale. Potrivit spuselor sale, inteligența artificială va fi o „revoluție” pentru cercetarea vaccinurilor, iar instrumentele AI au potențialul de a prezice cum va răspunde sistemul imunitar la un vaccin, ceea ce va accelera mult dezvoltarea și va „salva vieți”.