Facebook lansează un asistent AI pentru creatorii de conţinut, iar Pinterest își extinde serviciile de AI

Facebook și Pinterest au anunțat, în această săptămână, noi investiții în inteligența artificială, menite să își consolideze pozițiile pe piața digitală. În timp ce Facebook lansează un asistent AI pentru creatorii de conținut, Pinterest își extinde capacitățile tehnologice printr-un contract de 4 miliarde de dolari cu Amazon Web Services.

Meta a anunțat că va pune la dispoziția creatorilor de conținut de pe Facebook un nou asistent bazat pe inteligență artificială, conceput pentru a-i ajuta atât în procesul de creare a conținutului, cât și în monitorizarea performanțelor paginilor lor. Potrivit companiei, instrumentul va oferi recomandări personalizate, adaptate stilului fiecărui creator, performanțelor anterioare, caracteristicilor comunității și obiectivelor stabilite.

Noul asistent va putea genera sugestii de conținut pornind de la tendințele și subiectele de interes ale momentului. De exemplu, în timpul desfășurării Campionatului Mondial de Fotbal, acesta ar putea recomanda idei și abordări relevante care să valorifice interesul publicului pentru competiție. De asemenea, inteligența artificială va simplifica analiza performanțelor. În loc să consulte grafice și tabele complexe, creatorii vor putea adresa întrebări directe asistentului, precum „La ce oră ar trebui să postez?” sau „Câte aprecieri am primit ieri?”, primind răspunsuri rapide și relevante.

Meta susține că toate recomandările și informațiile furnizate vor fi personalizate pentru fiecare pagină în parte, în funcție de caracteristicile și datele specifice ale acesteia. Prin lansarea acestui instrument, compania urmărește atât să ofere creatorilor motive suplimentare pentru a rămâne activi pe Facebook, cât și să le pună la dispoziție o soluție de inteligență artificială integrată direct în platformă, reducând astfel nevoia de a utiliza servicii concurente, precum ChatGPT.

Totodată, Meta a anunțat extinderea capacităților de traducere ale propriului sistem de inteligență artificială. Acesta poate realiza acum traduceri în mai multe limbi noi, inclusiv franceză, thailandeză și arabă.

Pinterest a anunțat, la rândul său, semnarea celui mai mare contract din istoria companiei, urmând să plătească 4 miliarde de dolari către Amazon Web Services (AWS) pentru servicii cloud până în anul 2031. Acordul reprezintă o extindere semnificativă a parteneriatului dintre cele două companii și a fost primit pozitiv de investitori, acțiunile Pinterest crescând cu aproape 6%, în timp ce titlurile Amazon au avansat cu aproximativ 1,5%.

În cadrul noului contract, divizia de cloud computing a Amazon va furniza Pinterest procesoare dezvoltate intern, inclusiv Graviton și Trainium. Acestea vor susține extinderea proiectelor de inteligență artificială ale platformei și vor oferi resursele necesare pentru dezvoltarea unor aplicații tot mai complexe bazate pe AI.

Directorul tehnologic al Pinterest, Matt Madrigal, a declarat că extinderea colaborării cu AWS oferă companiei flexibilitatea și capacitatea de calcul necesare pentru accelerarea strategiei sale în domeniul inteligenței artificiale. Investițiile în această direcție au devenit o prioritate pentru Pinterest, care încearcă să își consolideze poziția pe piața publicității digitale, unde concurează cu platforme precum TikTok, Instagram și Facebook.

Compania utilizează deja tehnologii bazate pe inteligență artificială pentru îmbunătățirea experienței de descoperire vizuală și pentru optimizarea campaniilor publicitare prin intermediul suitei Performance+. Colaborarea dintre Pinterest și AWS datează din 2010, însă noul acord marchează o etapă importantă în aprofundarea relației dintre cele două companii.

O componentă esențială a contractului vizează folosirea procesoarelor Trainium pentru dezvoltarea și antrenarea modelelor lingvistice de mari dimensiuni și a modelelor vizual-lingvistice. Aceste tehnologii stau la baza unor funcții avansate ale platformei, precum căutarea vizuală personalizată și recomandările generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Acordul reflectă, totodată, competiția tot mai intensă dintre marile companii din tehnologie pentru accesul la resursele de calcul necesare dezvoltării inteligenței artificiale. În contextul în care cererea pentru infrastructură dedicată AI continuă să crească rapid, investițiile în capacități de procesare și servicii cloud au devenit un element strategic pentru actorii importanți din industrie.