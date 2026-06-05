Amazon va crea aproximativ 25.000 de locuri de muncă în Europa, în timp ce Google concediază personal în divizia sa de cloud

Amazon are în plan implementarea unor tehnologii avansate bazate pe robotică și automatizare, precum și crearea a aproximativ 25.000 de noi locuri de muncă în Europa. În tot acest timp, Google concediază personal în divizia sa de cloud.

Gigantul american Amazon a anunțat una dintre cele mai importante investiții recent realizate în Europa, urmând să aloce peste 10 miliarde de euro pentru extinderea și modernizarea rețelei sale logistice. Planul vizează implementarea unor tehnologii avansate bazate pe robotică și automatizare, precum și crearea a aproximativ 25.000 de noi locuri de muncă. Anunțul a fost făcut în cadrul evenimentului „Delivering the Future”, desfășurat la Londra, Anglia.

Noua investiție vine după ce Amazon a raportat că a investit peste 60 de miliarde de euro în Europa în 2025, reprezentând cel mai mare volum anual de investiții realizat vreodată de companie pe continent. Prin acest program, grupul urmărește să își extindă capacitățile logistice și să crească eficiența centrelor de procesare a comenzilor.

O componentă esențială a proiectului este dezvoltarea soluțiilor de automatizare și robotică. Cu această ocazie, Amazon a prezentat o nouă generație a robotului autonom Proteus, care, potrivit companiei, poate înțelege și executa instrucțiuni formulate în limbaj natural de către angajați. Sistemele robotizate vor prelua activitățile repetitive sau solicitante din punct de vedere fizic, precum transportul încărcăturilor grele, permițând astfel redistribuirea angajaților către alte sarcini și activități.

În paralel cu extinderea proceselor de automatizare, Amazon estimează că va crea aproximativ 25.000 de noi locuri de muncă în Europa în următorii ani. Reprezentanții companiei susțin că introducerea noilor tehnologii nu are ca scop înlocuirea completă a forței de muncă, ci creșterea capacității operaționale și dezvoltarea unor noi roluri adaptate cerințelor viitorului.

Investițiile vor fi direcționate către centre logistice din mai multe țări europene, printre care Germania, Franța, Italia, Spania, Polonia, Cehia, Slovacia și Marea Britanie. În același timp, Amazon a anunțat lansarea unui fond de aproximativ 860 de milioane de euro destinat pregătirii profesionale a angajaților până în anul 2030.

Programul face parte dintr-o inițiativă globală mai amplă și va include cursuri de formare în domenii precum securitatea cibernetică, dezvoltarea software, logistica, energia regenerabilă și mecatronica. Potrivit companiei, această investiție urmărește să îi ajute pe angajați să se adapteze la schimbările rapide generate de automatizare și de dezvoltarea inteligenței artificiale.

Anunțul vine într-un moment în care Europa încearcă să reducă diferențele față de SUA și China în sectoare strategice precum inteligența artificială, robotica și tehnologiile avansate. În acest context, mai multe rapoarte recente au evidențiat faptul că numeroase companii europene de succes aleg să își mute sediile în afara continentului, în special în SUA, pentru a beneficia de acces mai facil la finanțare și de oportunități oferite de piețe mai mari.

Investiția anunțată de Amazon este considerată de unii analiști un semnal de încredere în potențialul economic al Europei. Totodată, aceasta reflectă tendința marilor companii tehnologice americane de a-și consolida prezența și influența pe continent, într-un context marcat de transformări accelerate în domeniul tehnologic.

Potrivit companiei, ecosistemul Amazon susține deja peste 1,5 milioane de locuri de muncă în Europa. Această cifră include atât angajații direcți, cât și contractorii, lucrătorii sezonieri și persoanele implicate în afaceri care comercializează produse prin intermediul platformei Amazon.

Noua investiție, estimată la 10 miliarde de euro, ar putea accelera și mai mult procesul de extindere a companiei pe piața europeană. Demersul are loc într-o perioadă în care competiția globală pentru dezvoltarea tehnologiilor avansate, a infrastructurii logistice și a soluțiilor bazate pe inteligență artificială devine tot mai intensă, iar marile economii ale lumii încearcă să își consolideze avantajele strategice în aceste domenii.

Angajații care lucrează la Google Cloud au fost afectați de reduceri de personal în ultimele două săptămâni. O echipă, Grupul de Inteligență a Amenințărilor al Google, care este una dintre cele mai importante unități de securitate ale Google și publică în mod regulat cercetări despre hackeri, a fost afectată deja. Unii angajați au postat despre concedieri pe LinkedIn. Reducerile nu s-au limitat la acea unitate, afectând și alte persoane de la Mandiant și din cadrul Google Cloud.

Momentan, nu este clar câte persoane au fost afectate și de ce au loc reducerile acum.