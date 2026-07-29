Un miliard de dolari a fost doar începutul. Google se confruntă cu noi revendicări în Europa

Google riscă să se confrunte cu un nou val de acțiuni în instanță în Europa, după sancțiunea record primită din partea Uniunii Europene. Amenda de un miliard de dolari aplicată în baza Regulamentului privind Piețele Digitale (DMA) ar putea deschide calea unor cereri de despăgubiri care, potrivit unor estimări ale avocaților și firmelor specializate în finanțarea litigiilor, ar putea ajunge la 10 miliarde de dolari.

Mai multe companii europene susțin că au fost afectate de practicile comerciale ale Google și pregătesc sau au introdus deja acțiuni împotriva companiei americane. Reclamanții afirmă că anumite decizii ale gigantului tehnologic le-ar fi limitat capacitatea de a concura pe piață și ar fi generat pierderi financiare.

Google respinge acuzațiile formulate de competitori și susține că firmele care solicită despăgubiri urmăresc recuperarea unor sume importante, în loc să își concentreze eforturile asupra dezvoltării propriilor produse și servicii.

Amenda aplicată recent de Comisia Europeană reprezintă prima sancțiune impusă în baza DMA și are legătură cu acuzațiile potrivit cărora Google și-ar fi favorizat propriile servicii și ar fi limitat posibilitățile dezvoltatorilor de aplicații de a oferi alternative mai accesibile în afara magazinului Google Play.

Avocații implicați în astfel de litigii consideră că decizia autorităților europene ar putea determina mai multe companii să solicite compensații financiare. Cererile ar putea viza inclusiv perioade anterioare intrării în vigoare a Regulamentului privind Piețele Digitale, pe baza normelor europene referitoare la abuzul de poziție dominantă.

În ultimii zece ani, Google a primit din partea Uniunii Europene amenzi cu o valoare totală de 10,4 miliarde de euro pentru presupuse practici anticoncurențiale. Aceste sancțiuni au reprezentat baza mai multor dispute juridice inițiate ulterior de companii care au solicitat despăgubiri.

Printre firmele care au contestat practicile Google se află platforme de comparare a prețurilor și alte companii din Marea Britanie, Suedia, Italia și Țările de Jos. Acestea susțin că activitatea lor a fost afectată de modul în care Google și-a gestionat serviciile pe piața digitală.

Compania italiană Moltiply Group a solicitat despăgubiri în valoare de 2,97 miliarde de euro. În Suedia, platforma PriceRunner a obținut o decizie favorabilă în primă instanță, prin care Google ar fi obligată să plătească aproximativ 1,97 miliarde de dolari. Hotărârea urmează însă să fie contestată prin apel.

Google a ajuns deja la acorduri amiabile cu unele companii din Marea Britanie, dar alte proceduri judiciare sunt în pregătire în mai multe state europene. Specialiștii în domeniul juridic estimează că aceste dispute ar putea continua pe o perioadă îndelungată, având în vedere complexitatea cazurilor și valorile ridicate solicitate de reclamanți.

Deciziile recente ale instituțiilor europene privind comportamentul companiei consolidează poziția juridică a firmelor care cer despăgubiri și mențin presiunea asupra Google în mai multe jurisdicții europene. Procesele aflate în pregătire sau deja depuse urmează să stabilească modul în care vor fi evaluate eventualele prejudicii reclamate de competitori.