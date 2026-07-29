Pavel Durov, acuzat de Rusia: ce rol are Telegram în disputa care s-a lăsat cu un mandat internațional de arestare

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat miercuri că l-a pus sub acuzare pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, pentru facilitarea activităților teroriste și că a emis un mandat internațional de arestare pe numele acestuia, relatează Reuters.

Potrivit FSB, acuzațiile vizează faptul că platforma Telegram nu ar fi eliminat materiale despre care autoritățile ruse susțin că au fost folosite pentru organizarea unor acțiuni ilegale. Serviciul rus a afirmat că aceste materiale ar fi fost „utilizate de serviciile speciale ucrainene și de organizațiile teroriste și extremiste pentru a pregăti și coordona acte de sabotaj și terorism, ucideri în masă și operațiuni de fraudă cibernetică pe teritoriul Federației Ruse”.

Acuzațiile formulate de FSB îl vizează pe Durov în calitate de fondator al platformei de mesagerie, autoritățile ruse susținând că lipsa eliminării acestor conținuturi ar reprezenta o facilitare a activităților teroriste. Până la momentul anunțului, nu a existat un comentariu imediat din partea lui Pavel Durov sau a companiei Telegram.

Telegram este o aplicație de mesagerie criptată lansată în 2013, care susține că are peste 1 miliard de utilizatori la nivel global. Platforma este utilizată pe scară largă atât de persoane și organizații din Rusia, cât și de utilizatori din Ucraina, inclusiv de ambele părți implicate în războiul dintre cele două state.

În ultimii ani, autoritățile ruse au încercat în mai multe rânduri să limiteze utilizarea Telegram. Rusia a promovat, de asemenea, propriul serviciu de mesagerie, MAX, susținut de stat.

Pavel Durov s-a născut în Rusia și a devenit cunoscut inițial ca fondator al VKontakte, o platformă de socializare considerată echivalentul rus al Facebook. În 2014, el și-a vândut participația rămasă în companie, după o perioadă de presiuni din partea autorităților ruse.

Fondatorul Telegram deține în prezent pașapoarte din Emiratele Arabe Unite și Franța, potrivit informațiilor disponibile. Activitatea sa și evoluția platformei de mesagerie au atras atenția mai multor autorități internaționale, pe fondul dezbaterilor privind responsabilitatea serviciilor online pentru conținuturile distribuite de utilizatori.

Autoritățile franceze îl anchetează în prezent pe Pavel Durov în legătură cu acuzații potrivit cărora Telegram nu ar fi combătut suficient activitățile criminale desfășurate pe platformă și nu ar fi cooperat corespunzător cu solicitările autorităților de aplicare a legii.

Durov respinge acuzațiile și neagă orice faptă ilegală. Ancheta din Franța și acuzațiile formulate de FSB au loc pe fondul unor controverse internaționale legate de modul în care platformele de comunicare online gestionează conținuturile și solicitările venite din partea autorităților.