Ilan Șor a primit mandat de arestare. Justiția din Republica Moldova face un nou pas în încercarea de a trage la răspundere personajele cheie implicate în schemele de corupție politică. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis luni, 27 aprilie 2026, solicitarea procurorilor anticorupție și a emis un mandat de arest preventiv, pentru o perioadă de 30 de zile, pe numele lui Ilan Șor.

Această decizie a fost pronunțată în contextul dosarului cunoscut sub numele de „ALDE”, în care fostul deputat este acuzat că ar fi orchestrat un mecanism complex de finanțare ilegală a unor formațiuni politice din Republica Moldova, utilizând resurse financiare provenite din surse interzise de cadrul legal.

În paralel cu decizia instanței, autoritățile de la Chișinău au întreprins demersuri oficiale pe plan internațional. Având în vedere că Ilan Șor s-ar afla în prezent pe teritoriul Federației Ruse pentru a evita executarea pedepselor în alte dosare, instituțiile de drept din Moldova au expediat către Moscova o cerere de asistență juridică internațională.

Scopul principal al acestui demers este ca învinuitului să îi fie adusă la cunoștință, în mod oficial, natura acuzațiilor care i se aduc în acest dosar penal, asigurându-se astfel respectarea procedurilor legale de citare și informare.

Conform datelor furnizate de Procuratura Anticorupție (PA), Ilan Șor este suspectat de organizarea și instigarea la finanțarea unui partid politic din surse financiare obscure, fiind vizate în special sumele provenite de la un grup criminal organizat.

Procurorii subliniază că acțiunile acestuia au fost ghidate de o intenție directă, oligarhul fiind pe deplin conștient de ilegalitatea demersurilor sale și de impactul negativ pe care acestea l-ar putea avea asupra integrității procesului democratic.

Investigațiile detaliate ale procurorilor scot la iveală o strategie elaborată prin care Ilan Șor ar fi încercat să își mențină influența asupra politicii moldovenești. Acesta ar fi urmărit finanțarea unui partid de dreapta, cu orientări proeuropene, pentru a-l transforma într-un instrument de control asupra proceselor electorale și sociale din țară.

Pentru implementarea acestui plan, Șor s-ar fi folosit de intermediari, printre care se numără și Alexandr Nesterovschi, un fost deputat care a fost deja condamnat în cadrul acestei anchete.

Rolul lui Nesterovschi a fost acela de a identifica persoane cu potențial politic care să poată fi controlate din umbră. Astfel, acesta a contactat-o pe Arina Spătaru, actuala lideră a partidului ALDE, căreia i s-a propus să preia sau să înființeze o formațiune proeuropeană.

Promisiunea făcută a fost că grupul condus de Șor va asigura integral sprijinul financiar necesar. Pentru a consolida această „colaborare”, a fost organizată chiar și o vizită în Israel, unde Arina Spătaru a discutat direct cu Ilan Șor despre detaliile proiectului politic.

Imediat după această vizită, sub supravegherea organelor de urmărire penală, Arinei Spătaru i-ar fi fost transmise sume considerabile de bani – 50.000 de dolari și 100.000 de lei – precum și un telefon securizat pentru a menține legătura directă cu oligarhul.

Este important de menționat că, în timp ce alți complici au fost condamnați, Nesterovschi a reușit să evite închisoarea, fugind, conform autorităților, în regiunea transnistreană. Totodată, ancheta arată că Șor nu s-a limitat doar la o singură persoană, încercând să instige și alți indivizi să preia partide proeuropene în scopul participării la alegerile locale.

Impactul financiar al acestor operațiuni este unul major. Procuratura estimează că Ilan Șor ar fi pompat ilegal în partidul ALDE suma de 452.700 de dolari, echivalentul a peste 8.000.000 de lei moldovenești. Acești bani aveau rolul de a fortifica partidul și de a asigura succesul planurilor politice dictate de fugarul din Israel și Rusia.

Contactată pentru o reacție, lidera ALDE, Arina Spătaru, a declarat pentru NewsMaker că, deși procesul pare să se desfășoare mai lent decât s-ar fi așteptat, este esențial că lucrurile au început să se miște în direcția corectă.

Aceasta a subliniat că, la trei ani de la implicarea sa în investigație, principalul său obiectiv rămâne obținerea dreptății și a unei justiții echitabile.

Arina Spătaru a ținut să precizeze că dosarul nu este o simplă întâmplare, ci rezultatul anilor de muncă depuși de o echipă formată din ofițeri de informații, procurori și judecători care au activat sub presiune și amenințări.

„Acest dosar nu a apărut din senin. În spatele lui au fost ani de muncă a unei echipe create din ofițeri CNA, SIS, procurori PA și judecători. Riscuri personale, intimidări, filări, amenințări și multă presiune. În 2023, am participat la această investigație în calitate de investigatoare sub acoperire. Nu am luat niciun ban de la Șor. Nici atunci, nici după. Am făcut-o din convingerea că Republica Moldova trebuie eliberată de corupția politică și de influența grupărilor criminale. Trei ani mai târziu, văd că lucrurile se mișcă. Mai lent decât ar fi trebuit, dar se mișcă”, a afirmat Arina Spătaru pentru sursa citată.

Sinteza dosarului „Finanțarea ilegală ALDE”

Element Cheie Detalii și Cifre Statut / Rol în Dosar Principalul Învinuit Ilan Șor Organizator și instigator (Aflat sub mandat de arest preventiv) Suma Totală Estimată 452.700 USD (aprox. 8.000.000 MDL) Fonduri provenite de la un grup criminal organizat Intermediar Cheie Alexandr Nesterovschi Fost deputat condamnat (fugar în regiunea transnistreană) Persoană Investigatoare Arina Spătaru Lideră ALDE; a acționat sub acoperire pentru organele de drept Mijloace de comunicare Telefon securizat Dispozitiv special pentru legătura directă cu Ilan Șor Instituția de resort Procuratura Anticorupție Organul care gestionează urmărirea penală Măsură Legală Recentă Mandat de arest (30 zile) Emis de Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) la 24 aprilie

Fugarul Ilan Șor transmitea pe 1 decembrie 2025 că îşi închide „proiectele sociale” din Republica Moldova, acuzând-o pe Maia Sandu şi partidul de guvernământ PAS că „au blocat toate posibilităţile tehnice de a ajuta oamenii”.

„Astăzi, cu inima grea, anunţ că sunt nevoit să închid proiectele mele sociale din R. Moldova, care tot acest timp i-au ajutat pe oameni să supravieţuiască. (…) Fondurile pe care le transferăm sunt blocate total, angajaţii noştri sunt arestaţi — vedeţi şi ştiţi cu toţii acest lucru. (…) Doar în ultimele şase luni, Sandu a blocat şi pur şi simplu a furat 50 de milioane de dolari pe care i-am direcţionat pentru susţinerea cetăţenilor Moldovei”, afirma Ilan Șor la acel moment.

Totul ar fi însă parte a unui plan mai larg pornit de la Moscova, potrivit analistului politic Vitalie Andrievschi.