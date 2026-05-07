În Parlamentul de la Chișinău, limba română devine singura limbă de lucru. Din acest motiv, proiectele de lege nu mai sunt prezentate și nici traduse în limba rusă, așa cum se întâmpla până acum. Noile reguli sunt incluse în proiectul Codului de Funcționare a Parlamentului și au fost deja avizate de Guvernul Republicii Moldova. Documentul stabilește că toate actele Parlamentului se întocmesc și se adoptă în limba română, iar traducerea în alte limbi se face doar după caz.

Înainte, regulamentul prevedea ca actele să fie în română și traduse obligatoriu și în rusă, iar deputații puteau depune proiecte și în limba rusă, cu traducere asigurată de secretariat.

În același proiect de lege sunt incluse și măsuri împotriva „turismului politic”. Deputații care părăsesc o fracțiune nu mai au voie să adere la alta. De asemenea, fracțiunile partidelor politice care nu au intrat în Parlament după alegeri sau care au fost interzise ori declarate neconstituționale nu mai pot fi formate.

În prezent, unii deputați din Partidul Comuniștilor și din Partidul Socialiștilor folosesc doar limba rusă în ședințele Parlamentului. Printre ei se află și Diana Caraman, deputat PCRM, care a fost văzută anterior la proteste alături de persoane apropiate de oligarhul fugar Ilan Șor, inclusiv Marina Tauber. Cu un an în urmă, ea spunea că nu va vorbi limba româna până când limba de stat nu va fi numită „moldovenească”, spunând că va folosi „limba de comunicare interetnică”. În intervențiile din Parlament, ea vorbește exclusiv în limba rusă.

„Până când nu veți recunoaște că limba este moldovenească, voi vorbi în limba de comunicare interetnică”, a spus atunci Caraman.

Nr. d/o Autorul Numărul unic Denumirea actului Categoria deciziei Numărul actului adoptat/al deciziei luate 1. Cu privire la resursele umane MF Dispoziția Guvernului cu privire la numirea în funcție a doamnei Natalia DOROFTEI DG nr.77-d MEC Dispoziția Guvernului cu privire la numirea în funcție a doamnei Natalia BOLOCAN DG nr.78-d 2. MDED 68/MDED/2026 Proiect de lege privind accesul pe proprietăți a furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și utilizarea infrastructurii DP nr. 20.2 3. MEC 133/MEC/2026 Hotărârea Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 485/2025 cu privire la aprobarea Cerințelor minime de formare și a criteriilor de evaluare în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării pentru programele de studii superioare de Medicină, Stomatologie, Farmacie, Asistență medicală generală, Moașe, Medicină veterinară, Arhitectură și pentru programul de studii profesional tehnice postsecundare nonterțiare de Moașe HG nr. 226 4. MM 137/MM/2024 Hotărârea Guvernului cu privire la reorganizarea Agenției de Mediu HG nr. 227 5. MM 136/MM/2024 Hotărârea Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu HG nr. 228

6. MM 122/MM/2026 Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 548/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Inspectoratului pentru Protecția Mediului HG nr. 229 7. MJ 281/MJ/2026 Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (fortificarea mecanismelor de combatere a corupției, a criminalității financiare și criminalității organizate) DP nr. 20.7 8. MMPS 308/MMPS/2026 Hotărârea Guvernului privind reorganizarea prin fuziune a unor autorități administrative din subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale și modificarea unor hotărâri ale Guvernului HG nr. 230 9. MEC 128/MEC/2026 Hotărârea Guvernului aprobarea Regulamentului privind accesul străinilor la studii și activități de cercetare și inovare în Republica Moldova HG nr. 231 10. MC 76/MC/2026 Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 846/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii cinematografiei nr. 116/2014 (Regulamentul privind modul de gestionare și distribuire a mijloacelor financiare ale Fondului cinematografiei) HG nr. 232 11. MEC 933/MEC/2025 Hotărârea Guvernului privind retribuirea muncii specialiștilor încadrați în procesul de atestare a personalului științific și științifico-didactic, de examinare și evaluare a propunerilor de proiecte de cercetare-inovare și privind remunerarea membrilor Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare pentru participarea la ședințele ordinare și extraordinare, precum și a membrilor altor comisii de experți din domeniile cercetării și inovării HG nr. 233 12. MDED 21/MDED/2026 Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 284/2009 pentru aprobarea Regulilor privind protecția rețelelor de comunicații electronice și executarea lucrărilor în zonele de protecție și pe traseele liniilor de comunicații electronice HG nr. 234

13. MAIA 173/MAIA/2026 Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la utilizarea terenurilor pentru pășuni, fânețe și cosit HG nr. 235 14. MDED 49/MDED/ASP/2026 Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul de stat al populației” și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al populației HG nr. 236 15. MA 284/MA/MAE/2026 Hotărârea Guvernului cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul apărării HG nr. 237 16. MAE 399/CS/MAE/2026 Hotărârea Guvernului cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Înțelegerii, întocmite prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea tehnică pentru detașarea unui expert german în cadrul Cabinetului viceprim-ministrului pentru integrare europeană al Republicii Moldova HG nr. 238 17. MIDR 250/MIDR/MAE/2026 Hotărârea Guvernului cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei privind serviciile aeriene și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea acestuia HG nr. 239 18. MJ IL 110/2026 Aviz la proiectul Codului cu privire la organizarea și funcționarea Parlamentului DP nr. 20.18 19. MF IL 117/2026 Aviz la proiectul de lege pentru completarea Codului vamal nr.95/2021 (scoaterea mijloacelor de transport) DP nr. 20.19 20. CS IL 87/2026 Aviz la proiectul de lege privind participarea Republicii Moldova la grupările europene de cooperare teritorială (GECT) și pentru modificarea unor acte normative DP nr. 20.20 21. CS 400/CS/2026 Raport anual agregat privind controlul de stat pentru anul 2025 DP nr. 20.21