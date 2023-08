În discuţiile pe care le-a avut cu omologul din Ucraina Denys Shmyhal, Marcel Ciolacu a cerut drepturi şi libertăţi egale pentru românii din Ucraina, cât şi recunoaşterea inexistenţei aşa-numite limbi „moldoveneşti” şi să adopte toate măsurile legale şi administrative în consecinţă.

Şeful Guvernului român i-a reamintit lui Shmyhal că Republica Moldova a adoptat recent un act normativ prin care recunoaşte limba oficială ca limba română.

„În ceea ce priveşte subiectul drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române din Ucraina, am readus în atenţia domnului prim-ministru preocupările legitime ale României în acest domeniu. Am reamintit poziţia fermă a României pe acest subiect. Am arătat că aşteptăm deschidere şi implicare din partea autorităţilor ucrainene – aşa cum este normal între două state legate printr-o solidaritate atât de puternică”, a explicat Marcel Ciolacu, ntr-o declaraţie de presă comună susţinută, vineri la Palatul Victoria, cu omologul ucrainean Denys Shmyhal.