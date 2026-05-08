Ilie Bolojan, blocat pentru funcția de premier? Fostul ministru al Justiției și fost judecător al Curții Constituționale, Tudorel Toader, a explicat într-o intervenție televizată implicațiile juridice ale unei eventuale demiteri a Guvernului prin moțiune de cenzură și posibilitatea reconfirmării aceluiași premier.

Discuția a vizat scenariul în care Ilie Bolojan ar putea fi propus din nou pentru funcția de prim-ministru, după ce ar fi fost demis de Parlament.

Potrivit analizei constituționale prezentate de Tudorel Toader, adoptarea unei moțiuni de cenzură are un efect juridic și politic clar: retragerea încrederii acordate Guvernului la momentul învestirii.

Această încredere vizează simultan:

persoana prim-ministrului

componența Guvernului

programul de guvernare

În consecință, votul de cenzură semnifică respingerea capacității executivului de a implementa politicile asumate inițial.

Din punct de vedere strict constituțional, nu există o interdicție explicită care să împiedice un partid politic să propună din nou aceeași persoană pentru funcția de premier.

Totuși, Tudorel Toader subliniază că decizia finală aparține președintelui, în acest caz Nicușor Dan, care trebuie să țină cont de realitatea politică generată de votul Parlamentului.

Argumentul central este unul de logică instituțională: dacă Parlamentul a retras încrederea printr-o moțiune de cenzură, o reconfirmare imediată a aceleiași formule guvernamentale ridică probleme de coerență politică și constituțională.

Din perspectiva expertizei constituționale invocate de Tudorel Toader, mecanismul moțiunii de cenzură nu este doar un instrument politic, ci și o exprimare formală a pierderii încrederii parlamentare.

Chiar dacă juridic o nouă nominalizare a aceluiași premier nu este explicit interzisă, interpretarea funcțională a Constituției sugerează că o astfel de reconfirmare ar fi dificil de justificat în absența unor schimbări politice semnificative.