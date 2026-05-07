Decizia Dianei Șoșoacă de a demara procedurile pentru suspendarea liderului de la Cotroceni a provocat un cutremur în jocurile politice actuale. Partidul SOS a complicat semnificativ o situație care era deja tensionată, punând o presiune uriașă pe Nicușor Dan în plin proces de consultări cu formațiunile politice pentru desemnarea noului premier.

Această temă a fost analizată joi, în cadrul podcastului realizat de Robert Turcescu pentru evz.ro, difuzat pe canalul de YouTube Hai România. Invitații Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră au dezbătut impactul acestei mișcări asupra viitorului guvern și a stabilității politice.

Bogdan Comaroni a subliniat faptul că inițiativa Dianei Șoșoacă schimbă fundamental regulile jocului. În viziunea jurnalistului, demersul SOS nu este doar o simplă formalitate, ci un instrument de presiune care alterează poziția de negociere a președintelui.

„Diana Șoșoacă, nu știu dacă a vrut sau n-a vrut, dar a încurcat lucrurile nasol de tot. Deci a început procedura de suspendare a președintelui. Deci, în timp ce voi vorbeați, bomba bombelor este că Diana Șoșoacă cu SOS a început procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Bineînțeles că procedura de suspendare implică și celelalte partide.

Deci fără să vrea sau o fi vrut, nu știu, Diana Șoșoacă resetează toate negocierile pentru că una era să vină Nicușor Dan care negocia cu un premier, cum voia el, fără să aibă deasupra capului ideea, deocamdată, cel puțin de suspendare. Și altceva este ca să negociez un premier în situația în care procedura e în derulare”, a explicat Bogdan Comaroni.

În contextul în care desemnarea unui premier necesită o majoritate parlamentară, spectrul suspendării devine o armă simbolică, dar și practică pentru partidele de opoziție. Invitatul lui Robert Turcescu a explicat că discuțiile purtate până acum ar putea fi anulate de acest nou context juridic și politic.

Conform analizei făcute în podcastul Hai România, orice pas greșit în desemnarea premierului ar putea fi folosit ca argument pentru a grăbi demiterea liderului de la Cotroceni.

„Procedura, ca să fie clar, evident, trebuie să întrunească un număr de votanți, exact ca la moțiune. Deci nu e suficient că vrea Diana Șoșoara. Problema este că Soșoacă aruncă piatra și acum partidele care erau la negocieri și care pot printr-o majoritate cel puțin de tipul moțiunii să amenințe cu suspendarea lui Nicușor în orice situație în care el nu ar accepta un anumit premier.

Pentru că procedura e în derulare împreună cu procedura de negociere și de denumirea premierului. În orice situație, grupul, blocul cel puțin care se poate crea între AUR și PSD, împreună cu SOS-ul evident, cu C15, deci în acest moment, practic îi aruncă într-o situație totală de resetare a oricăror negocieri”, a conchis Bogdan Comaroni.