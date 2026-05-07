Pensionarea magistraților în România. Reglementările privind pensionarea magistraților nu au stabilit o vârstă fixă universală de 48 de ani. Elementul central al legislației a fost și rămâne vechimea în magistratură, respectiv un prag de aproximativ 25 de ani de activitate, spune Alin Ene într-un mesaj pe rețeaua de socializare.

Acest mecanism produce efecte diferite în funcție de momentul intrării în sistem:

un magistrat care intră devreme în profesie poate îndeplini condițiile de pensionare mai rapid;

un magistrat care accede mai târziu în sistem ajunge la pensionare la vârste semnificativ mai mari.

Prin urmare, vârsta de pensionare nu este unică și nici uniformă, ci rezultă dintr-o formulă combinată între vechime și momentul debutului profesional.

Analiza concretă a practicii recente arată o realitate mult mai complexă decât percepția publică. Există judecători care continuă activitatea profesională chiar și după împlinirea vârstei de 65 de ani, în baza avizelor și procedurilor instituționale.

În același timp, există și magistrați care aleg să se pensioneze imediat după îndeplinirea condițiilor legale, invocând factori precum:

volumul ridicat de dosare,

presiunea decizională constantă,

responsabilitatea juridică și socială a funcției,

uzura profesională acumulată în timp.

Ambele situații sunt legitime și reflectă realitatea diversă a profesiei de magistrat.

”Astăzi, în Secția pentru judecători a CSM, am admis cererile a trei colegi judecători de continuare a activității după împlinirea vârstei de 65 de ani. Colegi cu vârste cuprinse între 64 și 67 de ani. În ultimii ani, s-a construit în spațiul public imaginea falsă că toți judecătorii „abia așteaptă” să iasă la pensie la 48 de ani. În fapt, în nicio lege nu era prevăzută această vârstă de pensionare, ci doar condiția de 25 de ani de vechime. Ceea ce însemna că dacă ai intrat în sistem la 23 te pensionezi la 48, dacă ai intrat la 35 te pensionezi la 60. Dincolo de aceasta, realitatea este mai nuanțată decât forma simplistă impusă insistent pe agenda publică”, notează acesta.

Percepția publică generalizată se bazează pe o interpretare parțială a legii și pe cazuri individuale transformate în exemple generale. În realitate, nu există o regulă universală de pensionare la 48 de ani, ci o corelație între vechime și vârsta de intrare în sistem.

Această simplificare a condus la formarea unui discurs public incomplet, care nu reflectă întregul spectru de situații profesionale din sistemul judiciar.

În activitatea Consiliului Superior al Magistraturii au existat situații recente în care judecători au continuat să își exercite funcția după vârsta de 65 de ani, în baza aprobărilor legale. Acest fapt demonstrează că rămânerea în activitate după vârsta standard de pensionare este posibilă și chiar practicată.

Aceste exemple contrazic ideea unei retrageri generalizate timpurii din sistem și indică existența unui corp profesional activ pe o plajă largă de vârste.

Pensionarea magistraților nu este un fenomen uniform și nici reducibil la o vârstă fixă. Este rezultatul unei formule legale bazate pe vechime, corelată cu traseul profesional individual. Realitatea din sistem demonstrează existența atât a pensionărilor la vârste relativ reduse, cât și a continuării activității mult peste vârsta standard.