În mesajul publicat pe rețelele sociale, Dan Andronic a afirmat că hotărârea pronunțată de Tribunalul București reprezintă un semnal grav pentru presa din România și pentru jurnaliștii care abordează teme sensibile sau incomode pentru zona politică.

Jurnalistul a făcut referire la cazul lui Victor Ciutacu și al altor jurnaliști condamnați la plata unor despăgubiri totale de aproximativ 600.000 de euro către asociația vicepremierei Oana Gheorghiu. Potrivit lui Andronic, decizia nu ar fi un incident izolat, ci parte a unui mecanism care afectează presa critică.

Acesta a amintit și de experiențele publicației Evenimentul Zilei, despre care spune că ar fi fost sancționată în trecut cu amenzi consistente pentru articole care vizau teme de interes public.

„Am trecut și noi, EVZ, prin asta, am luat amenzi de zeci de mii de euro pentru articole care reflectau purul interes public”, a afirmat jurnalistul.

În continuarea mesajului, Dan Andronic a susținut că acordarea unor despăgubiri de asemenea dimensiuni ar avea efectul direct de a închide redacții și de a elimina vocile critice din spațiul public.

Jurnalistul consideră că sancțiunile financiare aplicate în astfel de cazuri reprezintă o formă de intimidare economică, menită să reducă libertatea editorială și să limiteze dezbaterile publice.

„Ceea ce se întâmplă acum sub ochii noștri nu mai este justiție, ci cenzură economică pură, deloc subtilă. Este cea mai eficientă metodă de a pune pumnul în gură presei: le dai o daună de 600.000 de euro și i-ai băgat direct în faliment. Astfel, pe piață rămân doar cei care „contează” și care se aliniază ideologic”, a transmis Dan Andronic.

Acesta a susținut că nici jurnaliști cunoscuți, precum Victor Ciutacu sau Mirel Curea, nu ar putea suporta financiar astfel de despăgubiri fără consecințe majore asupra activității profesionale.

„Niciun ziarist din România, oricât de vedetă ar fi, indiferent că e Ciutacu, Mirel Curea sau altcineva, nu are cum să scoată din buzunar 50.000, darmite sute de mii de euro. Când dai asemenea daune, distrugi o societate, o redacție, o voce”, a mai scris jurnalistul.

În aceeași postare, Dan Andronic a afirmat că România ar traversa o etapă în care presa care critică autoritățile riscă să fie sancționată financiar și marginalizată.

Jurnalistul a vorbit despre ceea ce el numește „cenzură progresistă” și a acuzat existența unor diferențe de tratament între persoane sau organizații apropiate de putere și cele care au opinii contrare.

„Ce ne arată asta? Că am intrat într-o nouă etapă a «democrației». O etapă a cenzurii progresiste, în care trebuie să te gândești de zece ori înainte să scrii ceva care ar putea deranja guvernanții. De aici și până la a interzice tot ce mișcă în afara „liniei oficiale” mai e doar un pas. Este o formă clară de distrugere a presei care deranjează ideologic. Acesta este rezultatul progresismului și neomarxismului pătruns adânc în magistratură. S-a ajuns să se facă diferența pe față: ești de aceeași parte a baricadei cu ei, ești protejat. Ai alte concepții? Ești falimentat!”, a afirmat Dan Andronic.

Acesta a continuat criticile și la adresa sistemului judiciar, susținând că valoarea despăgubirilor acordate în cazul asociației vicepremierei contrastează puternic cu sumele primite de persoane condamnate pe nedrept.

„Când un om care a făcut pușcărie degeaba primește despăgubiri de nimic de la stat, câteva mii de lei pentru un an de pușcărie făcută în urma unor abuzuri, dar asociația unui vicepremier primește 3 milioane de lei pentru «afectarea imaginii», e clar că libertatea și dreptatea nu mai interesează pe nimeni în instanțe”, a scris analistul politic.

La finalul mesajului, Dan Andronic a lansat și un apel la mobilizare publică, afirmând că acceptarea unor astfel de decizii ar însemna sfârșitul presei libere.