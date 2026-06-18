Dan Andronic acuză un joc dublu la Cotroceni. Ce spune despre rolul lui Bolojan în negocierile pentru Guvern

Dan Andronic a publicat o postare în care formulează acuzații la adresa lui Ilie Bolojan în legătură cu negocierile politice desfășurate la Palatul Cotroceni pentru formarea noului Guvern. Jurnalistul susține că blocajul ar fi fost provocat de schimbări repetate de poziție și de condiții suplimentare impuse în timpul discuțiilor. Postarea a fost publicată pe pagina sa de socializare și face referire la rolul lui Eugen Tomac și al președintelui Nicușor Dan în negocieri.

În mesajul publicat online, Dan Andronic afirmă că declarația făcută de Eugen Tomac, potrivit căreia Ilie Bolojan nu ar fi fost sincer în relația cu Nicușor Dan, reprezintă doar o formulare atenuată a unei situații mult mai grave.

Jurnalistul susține că liderul liberal și-ar fi demonstrat, în opinia sa, limitele politice și că interesul real al acestuia nu ar fi fost legat de formarea Guvernului, ci de controlul unor poziții-cheie din stat.

„Aseară, Eugen Tomac, a spus că Ilie Bolojan nu a fost sincer cu Nicușor Dan. Este un eufemism pentru a afirma că Ilie Bolojan și-a arătat limitele de om politic fără cuvânt și adevăratul interes: șefia SRI!”, a scris Dan Andronic.

Potrivit acestuia, prima etapă a tensiunilor ar fi apărut după ce Ilie Bolojan și-ar fi modificat poziția inițială privind susținerea unui guvern tehnocrat.

„Deși Bolojan a promis Președintelui sprijin pentru un guvern tehnocrat, s-a trezit brusc cerând schimbări masive. Eugen Tomac a cedat și i-a înlocuit pe loc pe cei trei miniștri contestați de Bolojan. Credeți că a fost destul? Nici pe departe!”, a afirmat Dan Andronic.

În continuarea postării, Dan Andronic susține că, după acceptarea primelor solicitări, Ilie Bolojan ar fi cerut ca toate funcțiile de secretar de stat să fie ocupate exclusiv de tehnocrați.

Jurnalistul afirmă că această cerință ar fi fost acceptată în încercarea de a debloca negocierile politice.

„Tot nu i-a plăcut. A ridicat miza și a cerut ca toți secretarii de stat din ministere să fie pur tehnocrați. Din dorința de a debloca situația, i s-a admis și această pretenție absurdă”, a scris acesta.

Dan Andronic susține însă că, imediat după acceptarea acestei condiții, Ilie Bolojan și-ar fi retras sprijinul pentru lista propusă de Eugen Tomac.

„Surpriză! Imediat ce i s-a acceptat condiția cu secretarii de stat, Bolojan a întors foaia și a anunțat sec că nu mai susține deloc lista lui Tomac”, a afirmat jurnalistul.

În aceeași postare, Dan Andronic afirmă că, în urma blocajului creat, au fost analizate variante alternative pentru funcția de premier. Potrivit acestuia, lui Ilie Bolojan i-ar fi fost oferită posibilitatea de a propune mai multe nume pentru conducerea Guvernului.

„Văzând blocajul, s-au căutat soluții de avarie. I s-a oferit posibilitatea de a nominaliza oamenii săi pentru funcția de premier: Alexandru Nazare, Mircea Abrudean sau Dan Motreanu. Răspunsul lui Bolojan? Un refuz categoric în fața lui Nicușor Dan”, a scris Dan Andronic.

Jurnalistul susține că momentul decisiv al negocierilor ar fi fost reprezentat de o presupusă solicitare privind conducerea Serviciului Român de Informații.

„Aici s-a rupt filmul! Ultima piruetă a lui Bolojan a arătat adevărata miză a „principiilor” sale. Acesta a cerut nici mai mult, nici mai puțin decât șefia SRI pentru Mircea Abrudean, la schimb cu voturile pentru susținerea guvernului!”, a afirmat Dan Andronic.

În finalul mesajului, jurnalistul susține că președintele Nicușor Dan ar fi refuzat o astfel de condiționare și consideră că acesta a fost momentul în care discuțiile s-au încheiat.