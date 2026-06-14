Adrian Veștea, susținut din PNL pentru funcția de premier. Lideri liberali vorbesc despre „soluția pentru actuala criză politică”

Nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru continuă să provoace reacții în interiorul Partidului Național Liberal. În timp ce conducerea partidului critică decizia anunțată de președintele Nicușor Dan, mai mulți lideri liberali din teritoriu și-au exprimat public susținerea pentru vicepreședintele PNL.

Printre cei care au salutat nominalizarea se numără deputatul liberal Ion Iordache, care a afirmat că Adrian Veștea este un liberal autentic, cu o carieră construită prin muncă, seriozitate și rezultate.

Acesta a transmis că experiența acumulată atât în administrația locală, cât și în cea centrală, precum și echilibrul și decența de care a dat dovadă de-a lungul timpului îl recomandă pentru o asemenea responsabilitate. Ion Iordache i-a urat succes în misiunea de a conduce Guvernul României și a apreciat nominalizarea drept una importantă.

„Adrian Veștea este un om care merită respect. Un liberal autentic, care și-a construit cariera pas cu pas, prin muncă, seriozitate și rezultate. Experiența sa în administrația locală și centrală, echilibrul și decența care l-au caracterizat de-a lungul timpului îl recomandă pentru această mare responsabilitate. Îi doresc mult succes în misiunea de a conduce Guvernul României și puterea de a lua cele mai bune decizii pentru dezvoltarea țării noastre. Felicitări pentru această nominalizare!”, spune liberalul Ion Iordache.

Sprijin pentru Adrian Veștea a venit și din partea liberalului Toma Petcu, care consideră că vicepreședintele PNL reprezintă soluția prin care partidul poate păstra funcția de prim-ministru și poate contribui la menținerea stabilității politice.

Potrivit acestuia, Adrian Veștea ocupă funcția de numărul doi în partid și beneficiază de o legitimitate politică importantă, obținută prin votul membrilor PNL. Toma Petcu a afirmat că această susținere nu poate fi ignorată și că actualul context politic impune găsirea rapidă a unei soluții pentru depășirea blocajului.

Liderul liberal a subliniat că în partid există opinii diferite privind direcția care trebuie urmată, însă consideră că interesul principal trebuie să fie ieșirea din criza politică și formarea unui guvern funcțional.

„Adrian Veștea este soluția prin care Partidul Național Liberal poate păstra funcția de prim-ministru și poate contribui la asigurarea stabilității politice de care România are nevoie în această perioadă. În același timp, Adrian Veștea este numărul doi în Partidul Național Liberal și a fost ales cu un număr de voturi semnificativ mai mare decât mulți dintre colegii care aleg astăzi să îl critice, fapt care îi conferă o legitimitate politică ce nu poate fi ignorată. Adrian Veștea reprezintă, într-adevăr, o soluție. O soluție pentru actuala criză politică și o soluție pentru Partidul Național Liberal. Știu că există frământări în întregul partid și că foarte mulți dintre colegii noștri au opinii diferite și se poziționează diferit în această perioadă. Totuși, nu putem lăsa partidul și țara să meargă într-o anumită direcție doar în funcție de ceea ce apreciază unii dintre colegii noștri că ar fi mai bine pentru ei din punct de vedere politic, considerând că o asociere cu USR sau cu alte forțe politice i-ar putea avantaja în viitor. Consider că, în acest moment, cel mai important lucru este să găsim o soluție pentru a ieși din criză și pentru a debloca situația. După aceea, vom avea suficient timp pentru a face și analize în interiorul Partidului Național Liberal. Partidul Național Liberal are o responsabilitate foarte mare în acest moment și cred că, dincolo de tot zgomotul pe care l-ați traversat cu toții în această perioadă și de zgomotul care se produce în spațiul public, trebuie să realizăm că avem și responsabilități și că trebuie să venim cu soluții rapide”, spune Toma Petcu.

Nominalizarea lui Adrian Veștea a evidențiat existența unor poziții diferite în interiorul PNL. În timp ce președintele partidului, Ilie Bolojan, și alți lideri liberali au descris decizia drept un act ostil și o încercare de rupere a formațiunii, mai multe organizații și lideri locali au ales să își exprime susținerea pentru vicepreședintele partidului.

Toma Petcu a declarat că unii membri ai PNL și-ar fi dorit trecerea partidului în opoziție, însă a atras atenția că există și colegi care își construiesc cariera politică prin activitatea desfășurată în administrația locală și prin colaborarea cu primarii și aleșii locali.

În opinia sa, România are nevoie de dezvoltare și stabilitate, nu de conflicte politice și scandaluri, iar PNL trebuie să contribuie la găsirea unei soluții rapide pentru actuala situație.

„Știu că o parte dintre colegii din PNL și-ar fi dorit să intrăm în opoziție. Nu știu dacă aceasta ar fi fost soluția. Poate că, pentru unii care apreciază că partidul poate crește mai ușor din opoziție și că este mai simplu să critici decât să îți asumi responsabilități, aceasta este o poziție corectă și o modalitate de a crește procentele pe care PNL le are. În același timp, însă, trebuie să se gândească și la faptul că o serie dintre colegii lor sunt oameni care cresc politic prin lucrurile pe care le fac, prin activitatea lor de zi cu zi și prin munca desfășurată în teritoriu, împreună cu primarii și cu aleșii locali. România trebuie să se dezvolte. Nu trebuie să producă zgomot și scandal. De aceea, PNL este obligat să găsească această soluție. Adrian Veștea este o soluție pe care o susțin cu toată tăria!”, mai spune Petcu.

Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a comentat la rândul său situația creată după nominalizarea lui Adrian Veștea.

Acesta a declarat pentru Gândul că România traversează o perioadă de criză și are nevoie de cel mai bun guvern posibil într-un timp cât mai scurt. Potrivit lui Antonescu, interesul imediat al țării este mai important decât calculele electorale ale liderilor politici sau ale partidelor.

Referindu-se la tensiunile din interiorul PNL, fostul lider liberal a afirmat că, dacă disputa este una legată exclusiv de funcții administrative, nu o consideră relevantă. În schimb, dacă este vorba despre o confruntare privind identitatea partidului, între curentele conservatoare și cei pe care i-a numit „soroșiști post-băsiști”, atunci miza este una importantă.

„România e în criză. Are nevoie de cel mai bun guvern posibil, în cel mai scurt timp. Interesul imediat al României e mai important decât calculele electorale ale unui lider sau ale unui partid. Da, în PNL e o luptă. Dacă e o luptă pentru poziții de administrație, nu mă interesează. Dacă e și o luptă pentru identitatea partidului, între conservatori și soroșistii post-bășiști, e de importantă majoră si le doresc succes conservatorilor”, a declarat Crin Antonescu pentru sursa citată.

Crin Antonescu a criticat anterior ideea unui guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac, apreciind că o asemenea variantă ar reprezenta o „glumă politică proastă” și ar echivala cu o retragere a partidelor din responsabilitatea guvernării.