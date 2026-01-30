În PNL sunt conflicte mari între mai multe grupuri, conduse de Ilie Bolojan și Hubert Thuma. Problema principală nu este politica, ci banii.

Tot mai mulți lideri și organizații PNL sunt nemulțumiți de Ilie Bolojan, care este acum premier și președinte al partidului. După discuții cu mai mulți lideri, reiese că PNL este împărțit în trei grupuri:

un grup care îl susține pe Bolojan și reformele lui;

un grup care vrea ca Bolojan să fie înlocuit cu alt liberal ca premier;

un grup de indeciși, care nu spun clar de partea cui sunt.

Conflictul real dintre susținătorii lui Bolojan și cei ai lui Hubert Thuma are legătură cu o datorie de 6 milioane de euro. Acești bani reprezintă costurile pentru promovarea cărții „Un ostaș în slujba țării”, scrisă de fostul premier Nicolae Ciucă.

Ilie Bolojan nu vrea ca această sumă să fie plătită din banii partidului. El spune că acele contracte nu au fost făcute corect și că foștii lideri ai PNL — Nicolae Ciucă, Rareș Bogdan și Hubert Thuma — ar trebui să plătească datoria din banii lor.

De cealaltă parte, fosta conducere spune că nu are bani să plătească și că suma ar trebui achitată treptat din subvențiile primite de partid de la stat.

Cartea lui Nicolae Ciucă a fost foarte controversată, mai ales în campania electorală din 2024. Tipărirea și promovarea ei au costat aproape 6 milioane de euro. PNL cheltuia aproximativ 510.000 de euro pe lună pentru promovare, plus încă 450.000 de euro pentru realizarea și montarea panourilor publicitare, potrivit FANATIK.

Grupul care îl contestă direct pe premierul Ilie Bolojan este condus de Hubert Thuma, șeful PNL Ilfov și președintele Consiliului Județean Ilfov. El l-a criticat public pe Bolojan, spunând că administrațiile locale au nevoie de mai mulți bani ca să poată face treabă. Mesajul a fost postat pe Facebook, alături de un videoclip cu Bolojan.

Thuma nu a explicat clar de ce a ajuns liderul contestatarilor din PNL, dar în jurul lui s-au strâns mai mulți lideri locali nemulțumiți de deciziile premierului.

Potrivit unor surse din PNL, de partea lui Hubert Thuma sunt organizațiile din Teleorman, Giurgiu (doar o parte), Galați, Brăila, Ilfov, Gorj și Călărași.

Dacă acest grup va câștiga lupta internă din PNL, partidul ar putea să-i retragă sprijinul politic lui Ilie Bolojan și să-l înlocuiască cu un alt liberal ca premier.

Cei care îl susțin pe Hubert Thuma sunt:

în Teleorman: Daniel Constantin, un politician cu experiență în mai multe partide;

în Giurgiu: Toma Petcu, președintele CJ Giurgiu;

în Galați: George Scarlat, deputat;

în Brăila: Alexandru Popa, deputat;

în Gorj: Ion Iordache, deputat;

în Călărași: Ciprian Pandea, deputat;

în Ilfov: întreaga organizație PNL îl susține pe Thuma.

De asemenea, Thuma este susținut și de câțiva lideri importanți din PNL, chiar dacă nu au sprijinul complet al organizațiilor lor:

Adrian Veștea, lider PNL Brașov;

Alina Gorghiu, deputat și fost președinte PNL;

Ștefan Stoica, lider PNL Dolj;

Rareș Bogdan, europarlamentar, care l-a criticat dur pe Bolojan;

foștii lideri ai partidului, Nicolae Ciucă și Lucian Bode, care încă pot influența unele filiale.

Hubert Thuma nu a răspuns nici la întrebarea dacă o parte dintre cei care îl susțin vor, de fapt, să scape de datoriile financiare pe care Ilie Bolojan le cere acum să fie plătite din alte surse decât banii de la stat.

Grupul „dur” care îl susține pe Ilie Bolojan este mult mai mic decât cel condus de Hubert Thuma. Din acest grup fac parte doar câțiva oameni: Ciprian Ciucu, noul primar general al Bucureștiului, Valeriu Iftime, șeful PNL Botoșani, și organizația PNL Bihor.

Un lider PNL din sudul țării spune că susținătorii lui Bolojan nu sunt mulți, dar premierul are un avantaj: mulți membri sunt indeciși și nu vor ca partidul să ajungă din nou sub controlul fostei conduceri. Deocamdată, asta îl ajută pe Bolojan să rămână în poziție.

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei și liderul PNL București, este foarte atent la ce face. El evită mișcările riscante, de teamă să nu intre în conflict direct cu Hubert Thuma. Din acest motiv, Ciucu a renunțat la schimbarea unor șefi de filiale din București, deși asta își dorea inițial, împreună cu Ilie Bolojan, imediat după alegeri.

De partea lui Bolojan mai sunt și organizațiile PNL din Timiș și Cluj, dar acestea sunt mai moderate. PNL Timiș este condus de Marilen Pirtea, deputat și consilier onorific al premierului, care a fost recent verificat de Agenția Națională de Integritate.