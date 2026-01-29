Nicușor Dan a vorbit despre taxele și impozitele din România, despre percepțiile publice legate de acestea, dar și despre solicitările primarilor care cer alocări bugetare mai mari în anul 2026 față de 2025.

Potrivit explicațiilor oferite de șeful statului, în urmă cu șase sau șapte luni, principala preocupare a agențiilor de rating era legată de capacitatea României de a reduce deficitul bugetar și de riscurile de instabilitate politică. În prezent, lucrurile s-au schimbat: nivelul deficitului este considerat mai satisfăcător, însă persistă percepția că în interiorul coaliției de guvernare există conflicte constante. Această imagine afectează încrederea externă, inclusiv în evaluările agențiilor de rating precum Fitch.

Nicușor Dan a explicat și care sunt, în opinia sa, principalele motive de nemulțumire în rândul populației. Cel mai important factor este scăderea puterii de cumpărare, cauzată de o inflație de aproximativ 10%, ceea ce înseamnă că românii pot cumpăra mai puțin cu aceiași bani. El a atras atenția și asupra modului în care percepțiile publice sunt influențate de mesajele din media, care pot amplifica sentimentul negativ chiar și atunci când datele economice indică unele îmbunătățiri.

„Desigur, am contacte vă dați seama, cu oameni din sfera asta. Dacă acum 6, 7 luni prima întrebare era credeți cu adevărat că puteți reduce deficitul și există premise de instabilitate politică, acum e invers, sunt mulțumiți de deficiți, dar există această percepție că mereu e ceartă în coaliție”, a spus Nicușor Dan la Digi 24.

În acest context, el a menționat un sondaj referitor la nivelul taxelor pe proprietate din România comparativ cu cele din Uniunea Europeană, în care 60% dintre respondenți au considerat că taxele sunt mai mari în România. Șeful statului a subliniat că, în anumite privințe, nu a fost mereu de acord cu pozițiile guvernului, însă există și puncte comune, precum faptul că măsurile fiscale au fost anunțate încă de anul trecut și că s-a transmis clar că nu vor urma alte majorări. Totodată, a amintit reducerea ratelor dobânzilor la care se împrumută statul și creșterea gradului de colectare a veniturilor la buget.

„Lucrul cel mai important e că a scăzut puterea de cumpărare. Avem inflație de 10% deci cumpărăm cu 10% mai mult. Ca și media, lucrurile par mai rele decât sunt. Am citit un sondaj legat de nivelul taxelor pe proprietate din România comparat cu UE și la întrebarea dacă taxele sunt mai mari în România 60% din oameni spuneau că da. În multe chestiuni nu am avut aceeași opinie cu guvernul. Acolo unde suntem aliniați este că măsurile au fost anunțate de anul trecut și s-a spus că nu vor mai fi altele. Există o reducere a ratei dobânzilor cu care ne împrumutăm, există un grad mai mare de colectare”, a declarat șeful statului.

Referindu-se la impozitele locale, Nicușor Dan a descris discuția ca fiind una de natură teoretică, legată de modul în care ar trebui impozitată munca, proprietatea sau capitalul. A apreciat reducerea taxei pe cifra de afaceri a marilor companii, considerând că aceasta creează stimulente pentru investiții și poate atrage companii mari în România. Potrivit explicațiilor oferite de el, efectele acestei prosperități nu vor fi imediate, ci se vor vedea în timp, pe parcursul mai multor ani, având în vedere că deciziile fiscale sunt luate la nivel guvernamental și parlamentar.

„Cu impozitele locale e o discuție, într-o lume perfectă nu ar trebui să existe impozite și taxe. E o discuție filosofică dacă să taxezi munca, proprietatea, capitalul. Din nou, e un lucru bun că s-a redus acea taxă pe cifra de afaceri a marilor companii, asta înseamnă că există un stimulent pentru mari companii să vină în România. Prosperitatea asta o să vină, durează ani de zile. A fost o analiză, toate lucrurile astea sunt decise la nivel de guvern, parlament”, a mai spus el.

Președintele a confirmat că PSD verbalizează ideea plecării premierului Ilie Bolojan, însă a precizat că există un protocol de guvernare în vigoare și că, în prezent, nu există o alternativă concretă la actualul premier. De asemenea, Nicușor Dan a exclus varianta formării unui guvern minoritar, considerând că această opțiune nu este realistă în actualul context politic.

„În percepție, se vede în îngrijorarea investitorilor. Mergem înainte. Nu trebuie să-mi ceară mie PSD plecarea lui Bolojan. E un acord pe 4 partide. Mai departe e politică. Oameni cu polițe, publicuri foarte diferite, dar dincolo de asta eu văd că funcționează coaliția. (…) Da, o verbalizează PSD-ul plecarea premierului Bolojan. Dincolo de asta, există un protocol. În momentul de față nu există o altă alternativă (n.red. la Bolojan)”, a mai spus Nicușor Dan la Digi24.

Referitor la eventualele schimbări pe care premierul ar trebui să le facă, președintele a refuzat să ofere un răspuns direct, precizând că astfel de discuții au loc în mod constant, dar sunt purtate în cadru restrâns, fără a fi expuse public.

„Domnul Bolojan a făcut studii de matematică. În matematică spui că e posibil, dar e puțin probabil. Am mai mediat între liderii coaliției. I-am chemat pe câte unul, pe toate subiectele. Nu există lucruri care să ne îngrijoreze”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă Partidul Social Democrat blochează reformele, Nicușor Dan nu a oferit un răspuns tranșant, dar a admis, printr-un gest sugestiv, existența unor dificultăți. El a explicat că fiecare partid din coaliție are un electorat diferit și interese distincte, ceea ce face dificilă armonizarea tuturor pozițiilor. În opinia sa, există întotdeauna loc de mai bine în procesul de guvernare, dar aceste diferențe trebuie privite într-o cheie mai degrabă teoretică și filosofică.